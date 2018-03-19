Мини-парник для рассады из коробки от торта

Маленький парник для рассады с закрывающимися отверстиями для проветривания и полива из пластиковой коробки от торта.

Сейчас опять пришло время выращивать рассаду на подоконниках. И как всегда при этом приходится что-то придумывать, или совершенствовать. Пердлагаю удобный маленький парник для проращивания рассады.

Достаточно удобно в этом случае, использовать коробку от торта с прозрачной пластиковой крышкой. Это практически уже готовый мини-парник для рассады. Причем основание может служить в качестве поддона для стока излишней воды, а прозрачная крышка будет удерживать тепло, но при этом прекрасно пропускать свет, необходимый растениям.

Однако, при использовании в качестве мини-парника, коробки от торта, есть одно существенное неудобство. Во-первых, высаженные семена, нужно периодически поливать или увлажнять землю при помощи пульверизатора. А во-вторых, когда семена начнут прорастать, мини-парник нужно будет также периодически проветривать.

Получается, что при этом нужно будет постоянно снимать крышку с коробки от торта или же слегка приподнимать ее, чтобы образовалась щель для проветривания. После этого, крышку нужно будет опять устанавливать в первоначальное положение. Естественно, что все это очень неудобно.

Поэтому предлагаю сделать с двух сторон верхней части крышки, два небольших открывающихся отверстия. Причем эти отверстия, будут закрываться резьбовыми пластиковыми крышками от картонных коробок из-под сока.

Надо сказать, что сейчас многие картонные пакеты, в которых продается сок или молочная продукция, оснащены вот такими резьбовыми крышками.

Эти крышки легко отдираются от пакетов вместе с резьбовой основой.

Таким образом, для изготовления мини-парника, потребуются следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:

Сама коробка от торта с прозрачной крышкой.

Две крышки с резьбовой основой от картонных пакетов из-под сока.

Термоклей (клеевой стержень).

Небольшой отрезок тонкой стальной проволоки.

Инструменты:

Канцелярский или строительный нож.

Пассатижи.

Клеевой пистолет.

Сначала при помощи строительного ножа, снимаем с нижней части резьбовой основы, старый слой клей, которым она была приклеена к картонному пакету от сока.

Затем нужно сделать два подходящих по диаметру отверстия в верхней части крышки от торта. Для того чтобы эти отверстия были как можно более ровными, я проплавлю их при помощи проволочного кольца.

Для изготовления этого кольца, подбираем оправку – какую-нибудь подходящую по диаметру трубку. Ее диаметр должен быть чуть поменьше резьбовой основы. Для этой цели, очень хорошо подошел корпус клеящего карандаша.

Наматываем проволоку на корпус клеящего карандаша.

Затем при помощи пассатижей откусываем лишний виток, а оставшийся кончик, отгибаем вот таким образом, чтобы его можно было зажать пассатижами.

Как видно, это проволочное кольцо идеально подходит по диаметру.

Затем разогреваем это кольцо, например, пламенем конфорки газовой плиты и проплавляем им отверстие в крышке от торта.

А потом также делаем и второе отверстие.

Теперь осталось только приклеить две резьбовых основы к ободкам сделанных отверстий.

Для этого при помощи клеевого пистолета, наносим расплавленный клей на нижнюю часть ободка резьбовой основы. Предварительно, склеиваемые поверхности можно чем-нибудь обезжирить.

Тут кстати, нужно отметить, что для достижения герметичности и прочности, клей нужно наносить равномерно по всему диаметру ободка резьбовой основы.

Ну а затем, приклеиваем резьбовые основы с навинченными на них крышками, к крышке от торта, как можно точнее совмещая их с проплавленными отверстиями.

Готовый мини парник из коробки от торта

И вот наш мини-парник готов!

Для примера, поместим в него небольшой контейнер с посеянными семенами рассады.

Проветривание парника

Теперь, чтобы полить или проветрить рассаду, уже не нужно снимать крышку с нашего парника.

Для небольшого проветривания, достаточно просто отвинтить одну из маленьких резьбовых крышек.

А для более полного проветривания, можно отвинтить и вторую крышку.

Полив рассады в парнике

Таким же образом, можно опрыскать рассаду из пульверизатора.

Полив рассады в парнике при помощи трубочки и шприца

Или же полить ее. Причем для полива, очень удобно использовать большой одноразовый шприц с соломинкой для коктейлей.

Соломинка надевается на шприц.

И рассада легко поливается из шприца через отверстие в крышке.

В общем, пользоваться таким маленьким парником с крышками, достаточно удобно.

Источник: freeseller.ru

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