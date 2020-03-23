Кресло-гамак на дачу своими руками 

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Если у вас есть своя дача, то почему бы не сделать гамак, на котором так удобно будет почитать любимую книжку.
Для изготовления кресла-гамака нам понадобятся:
плотная ткань
канат
Приступаем к изготовлению:
1. Вырезать основу из ткани (прямоугольник 115Х86 см) и нарезать 14 полосок размером 8Х15 см. Каждую полоск необходимо сложить пополам и застрочить. Получившуюся ленту складываем пополам и сшиваем, так у нас получится очень прочная петля.
2. По 7 таких петель пришиваем к основе с каждой стороны.
3. Закрепляем наш канат на каждой петельке.
4. Закрепляем канаты на деревяшке, к которой прикрепляем карабин.
Вязание – увлекательное и кропотливое творчество, и многие люди, особенно женщины, занимаются таким ремеслом. А вот несколько веков назад в некоторых территориях всё было совсем по-другому. Например, во Франции. Там, пишут открытые источники, вязали представители сильного пола. И в 1527 году в столице был основан первый профсоюз вязания. Только женщины туда не допускались.
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