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Кресло-гамак на дачу своими руками
По инф. cpykami.ru   
23 Марта 2020 г.
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Если у вас есть своя дача, то почему бы не сделать гамак, на котором так удобно будет почитать любимую книжку.

Кресло-гамак на дачу своими руками 

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Для изготовления кресла-гамака нам понадобятся:

  • плотная ткань
  • канат

Приступаем к изготовлению:

1. Вырезать основу из ткани (прямоугольник 115Х86 см) и нарезать 14 полосок размером 8Х15 см. Каждую полоск необходимо сложить пополам и застрочить. Получившуюся ленту складываем пополам и сшиваем, так у нас получится очень прочная петля.

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2. По 7 таких петель пришиваем к основе с каждой стороны.

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3. Закрепляем наш канат на каждой петельке.

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4. Закрепляем канаты на деревяшке, к которой прикрепляем карабин.

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По инф. cpykami.ru

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