Красочные тапочки крючком

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Для этих тапочек я использовала различные оставшиеся нити. Все они содержат, по крайней мере, 70% шерсти. Номер крючка 3,0 мм. Мой размер обуви 38 (5).
Я не пишу шаблон, только даю некоторые указатели.
Подошва:
Я начала вязать подошву с середины, набрала цепочку из 32 петель и затем вязала вокруг средней длинной цепи, увеличивая на обоих концах.
В местах, где стоят маркеры, я вязала расширение подошвы.
Один ряд столбиками без накида вокруг готовой подошвы.
Еще ряд. Таким образом, остальная часть тапочки будут выглядеть более отдельно.
Вяжем стенки тапочки
Над голубым и зеленым рядами вяжем V-стежком. Если вы не знакомы с ним, вы можете увидеть график V-стежка ниже:
После этого я начала снижать количество стежков в той части, которая идет на пальцах. Я не считала, сколько точно, только проверяла, чтобы форма была правильной для моей ноги. Уменьшения находятся между двумя маркерами. В остальной части тапочки количество стежков остается неизменным.
Основная часть тапочки готова:
Цветок
Начинаем с цепочки из 4 петель.
У вас здесь может быть любой цветок, маленькая мандала, часть красивого вязания. Я выбрала этот цветок.
В последнем ряду кант с пико.
Готово! Если тапочки окажутся слишком свободными, можно вставить тонкую резинку внутри верхнего ряда.
На недостаток каждого из питательных элементов овощные растения отвечают различными внешними проявлениями и характерными признаками: изменением цвета листьев, их размеров и формы; нарушением роста и формы побегов и плодов; отмиранием отдельных тканей и точек роста. Каждое такое проявление - это сигнал бедствия растения, просьба о незамедлительной помощи.
Мягкое пушистое полотно, не так сложно вязать, как кажется на первый взгляд. Единственная сложность — следить, чтобы вытянутые петельки были одинакового размера. Ну, конечно, времени понадобится больше, чем на вязание полотна аналогичного размера, но обычной вязкой.
Иногда хочется иметь в доме цветы, но нет времени или возможности выращивать требовательные к уходу экземпляры. Какие же комнатные растения выбрать, чтобы смотрелись эффектно, и с уходом мог бы справиться любой?
Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.
У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
На недостаток каждого из питательных элементов овощные растения отвечают различными внешними проявлениями и характерными признаками: изменением цвета листьев, их размеров и формы; нарушением роста и формы побегов и плодов; отмиранием отдельных тканей и точек роста. Каждое такое проявление - это сигнал бедствия растения, просьба о незамедлительной помощи.
Мягкое пушистое полотно, не так сложно вязать, как кажется на первый взгляд. Единственная сложность — следить, чтобы вытянутые петельки были одинакового размера. Ну, конечно, времени понадобится больше, чем на вязание полотна аналогичного размера, но обычной вязкой.
Иногда хочется иметь в доме цветы, но нет времени или возможности выращивать требовательные к уходу экземпляры. Какие же комнатные растения выбрать, чтобы смотрелись эффектно, и с уходом мог бы справиться любой?
Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.
У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
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