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  На заметку рукодельнице

Красочные тапочки крючком
Tuula Maaria, vk.com   
16 Марта 2020 г.
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Для этих тапочек я использовала различные оставшиеся нити. Все они содержат, по крайней мере, 70% шерсти. Номер крючка 3,0 мм. Мой размер обуви 38 (5).

Красочные тапочки крючком

Я не пишу шаблон, только даю некоторые указатели.

Подошва:

Я начала вязать подошву с середины, набрала цепочку из 32 петель и затем вязала вокруг средней длинной цепи, увеличивая на обоих концах.

В местах, где стоят маркеры, я вязала расширение подошвы.

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Один ряд столбиками без накида вокруг готовой подошвы.

Еще ряд. Таким образом, остальная часть тапочки будут выглядеть более отдельно.

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Вяжем стенки тапочки

Над голубым и зеленым рядами вяжем V-стежком. Если вы не знакомы с ним, вы можете увидеть график V-стежка ниже:

После этого я начала снижать количество стежков в той части, которая идет на пальцах. Я не считала, сколько точно, только проверяла, чтобы форма была правильной для моей ноги. Уменьшения находятся между двумя маркерами. В остальной части тапочки количество стежков остается неизменным.

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Основная часть тапочки готова:

Цветок

Начинаем с цепочки из 4 петель.

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У вас здесь может быть любой цветок, маленькая мандала, часть красивого вязания. Я выбрала этот цветок.

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В последнем ряду кант с пико.

Готово! Если тапочки окажутся слишком свободными, можно вставить тонкую резинку внутри верхнего ряда.

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