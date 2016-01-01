Каков он сегодня – дедушкин автомобиль?

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Как правило, говоря об автомобилях, люди не только обсуждают их характеристики, но и соотносят с определенной категорией населения: дамские, мужские, молодежные, а еще – для людей пенсионного возраста. И это совсем не обязательно старенькая «волга» или «копейка»-жигули, такие уже редко встретишь... Современный автопром предлагает огромный выбор машин, которые прекрасно подойдут пенсионеру и по удобству, и по практичности, и по цене. Какие же модели наиболее подходящие и доступные?
Основные критерии, по которым рассматриваемые автомобили попали в рейтинг лучших машин для людей пожилого возраста – это их проходимость и вместимость (ведь главным увлечением российского пенсионера является дача), а также цена в пределах 500 тысяч рублей (именно столько, как показывает практика, чаще всего успевает скопить к выходу на пенсию среднестатистический россиянин). Дачный сезон в России длится в среднем около семи месяцев, значит, столько времени машина будет «бегать» из города на дачу и обратно, чаще всего загруженная под завязку. То есть выбирать нужно рабочую лошадку, неприхотливую, недорогую в ремонте и в меру комфортную. Кстати, если зимой автомобиль стоит в гараже, то можно сэкономить на зимних шинах, комплекта летних или всесезонных вполне хватит (подробнее о шинах читать).
Пожалуй, все перечисленные характеристики имеются у отечественного универсала Лада Ларгус. Стоимость новой машины с механической коробкой передач и объемом двигателя 1,6 л - от 398 тыс рублей. А главное, у 5-местного Ларгуса объем багажника - 560 л (у 7-местного всего 135 л). «Прожорливость» - около 8 л топлива.
Что касается иностранных авто, наиболее доступными являются корейские Hyundai Solaris и Kia Rio (стоимостью от 470 тыс и от 499 тыс соответственно). Можно выбрать между седаном или хэтчбеком, есть разные коробки передач и моторы (1,4 или 1,6 л), но в целом, модели похожие. На данных авто с хорошим дорожным просветом 160 мм можно беспроблемно одолевать дачное бездорожье. Владельцы отзываются о них, как о надежных и недорогих в ремонте. Кстати, у машин довольно вместительные багажники — 500 л у Kia, 470 - у Hyundai.
Неплохо зарекомендовал себя Ford Focus Wagon. У модели не слишком хорошая посадка (хотя производителями заявлена 160 мм), зато объемный багажник в 476 л, разнообразные модификации и двигатель 1,6 л (механика или автомат на выбор). Правда, по стоимости доступны, в основном, подержанные авто. Достойны рассмотрения Nissan Almera (от 399 тыс руб.), обладающий 500-литровым багажником и отличным дизайном, а также Renault Logan — внешне простенький, но вместительный, с хорошей посадкой.
Конечно, есть много других неплохих авто с подходящими характеристиками, и вполне можно выбрать надежную и практичную машину, поэтому не стоит торопиться – ни с выбором, ни на дороге.
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