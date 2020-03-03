Как связать спицами шапочку «луковка»

Многоярусный или вертикальный цветник – отличное решение, когда места на участке не так уж и много. Небольшой у основания, он тем не менее достаточно объемен для посадки растений и смотрится очень красиво. К тому же на таких клумбах все цветы находятся в равных условиях (влажность, тип почвы,...