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Незаурядные переделки из обычной одежды. А главное красиво и просто
2020-03-02-05-11-22
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Как связать спицами шапочку «луковка»
2020-03-02-01-18-08
Чeм интepeснa шaпoчкa «лукoвкa»:
Подследники на двух спицах с описанием
2020-03-10-02-30-24
Подследники становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво.
Творчество из цемента
2020-02-21-05-26-21
Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.
Красочные тапочки крючком
2020-03-13-03-57-46
  Для этих тапочек я использовала различные оставшиеся нити. Все они содержат, по крайней мере, 70% шерсти. Номер крючка 3,0 мм. Мой размер обуви 38 (5).

Как связать коврик из объемной пряжи
По инф. cpykami.ru   
20 Марта 2020 г.
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Вязаные коврики – звучит удивительно, но изделия получаются весьма забавными и привлекательными.

 Как связать коврик из объемной пряжи

По инф. cpykami.ru

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