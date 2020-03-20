 Как связать коврик из объемной пряжи

Отдых на природе обычно сопровождается неудобствами по причине отсутствия полноценной мебели. Если раскладные стулья еще можно купить, причем по приемлемой цене, то вот со столиками ситуация хуже. Они либо слишком хлипкие, либо дорогие. Не имея возможность найти стол в магазине, который будет отвечать всем требованиям, его можно сделать своими руками.