Как перенести любое изображение на деревянную поверхность

Сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Сувениры и вещи, сделанные своими руками, ценились во все времена. И вдвойне приятно, когда знаешь, что сувенир, изготовленный вручную, существует в единственном экземпляре, и ни у кого больше такого нет. Однако в данном случае есть одно «но» – не каждый сможет изготовить качественную и красивую вещь. У некоторых людей, художественные навыки отсутствуют напрочь. Не то что нарисовать что-нибудь, а даже срисовать не могу нормально... Но выход найдётся всегда, если хорошо подумать, и пол часика посидеть в интернете. Можно сделать довольно приличную вещь с помощью компьютера. Точнее компьютера, принтера и нехитрого набора инструментов. Речь пойдёт о переносе изображения с бумажного листа на деревянную основу (дощечку), которую в дальнейшем можно будет стилизовать как картину.

Понадобится

Напечатанное на лазерном принтере, нужное Вам изображение.

Отрезок гладкой, ошкуренной доски или фанеры.

Линейка.

Канцелярский нож, или технический скальпель.

Лак акриловый, обычный и в баллоне.

Кисть, для нанесения лака.

Пластиковая карточка или небольшой шпатель.

Чистая и мягкая х/б тряпочка.

Распылитель для воды.

Переноска изображения с бумаги на дерево

Первым делом, конечно же, следует выбрать изображение, которое бы вы хотели видеть на деревянной заготовке, и распечатать его на принтере.

Затем необходимо удалить все поля. Совсем. Чтоб не осталось ни миллиметра.

Далее нам понадобится акриловый лак.

Покрываем им выбранную и подогнанную под размер изображения, дощечку или фанеру. Не жалеем лак, покрываем доску жирным слоем!

Сохнет акриловый лак довольно долго, потому, можно не торопиться, и не спеша заняться изображением. Его мы тоже покрываем толстым слоем лака, как Вы уже наверно поняли, с ЛИЦЕВОЙ стороны. То есть прямо на само изображение.

Теперь, максимально осторожно, потому как намокшая от лака бумага, может с лёгкостью порваться, прикладываем бумагу к доске, смазанными лаком сторонами друг к другу.

Выравниваем. Благодаря толстому слою лака между бумагой и деревом, выровнять всё это дело, если криво положили, можно без проблем. Как только края выровнялись, берём пластиковую карту, или маленький шпатель, и аккуратно выгоняем излишки клея, и воздушные пузыри, из-под бумаги.

Сильно давить не надо, дабы не повредить намокшую бумагу. Как только будет выгнан лак и воздух из-под бумаги, и сама бумага перестанет скользить по деревянной поверхности, можно обтереть края чистой мягкой тряпочкой, и положить заготовку в тёплое место на 2 часа. По истечении указанного времени, достаём заготовку, и приступаем к снятию бумаги с лакированной доски. Для этого можно воспользоваться распылителем, или той же тряпочкой.

В общем, нужно как можно сильнее пропитать водой бумагу. Далее, осторожно потирая пальцем бумагу, скатываем с неё мокрую бумагу. Вот так:

Скатывать следует осторожно, не сильно давя на заготовку, чтобы не содрать само изображение, которое вместе с лаком должно остаться на дереве. После скатывания бумаги даём заготовке обсохнуть. Не спешите расстраиваться, когда по высыханию картинки, она покроется белыми пятнами, похожими на налёт.

Это высохшие остатки волокон бумаги. Они исчезнут сразу после того, как мы опрыскаем изображение прозрачным акриловым лаком из баллончика.

Опять же, даём высохнуть нанесённому лаку. Далее, можно покрыть лаком торцы деревянной основы картинки.

По большому счету всё. Осталось декорировать края картинки. Рамками, или же так оставить – решать каждому для себя самостоятельно.

Есть ещё пара небольших хитростей. Если Ваш рисунок не имеет чётких границ, типа PNG – можно и края у картинки сделать такими же.

Для этого нужно лишь сильнее тереть по краям, во время скатывания бумаги. Тогда краска рисунка сойдёт вместе с бумагой. От интенсивности и силы трения, будет зависеть и плавность перехода. На нижней части моей работы, можно заметить такой переход. И ещё один момент; если Вы не хотите, чтобы природная фактура дерева (то есть его кольца), проступала сквозь Ваше изображение, можно замаскировать деревянную поверхность перед нанесением рисунка. А чем – это уже зависит от цветовой гаммы Вашего изображения. Если там присутствует больше тёмных тонов, то лучше покрыть дерево тёмной морилкой. А если рисунок более светлый, то можно обработать заготовку белой грунтовкой. Я же, заготовки ничем не покрывал, потому как нравится, когда на светлом фоне рисунка, слегка проступает фактура дерева.

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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