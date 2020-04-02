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Как перенести любое изображение на деревянную поверхность
По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru   
02 Апреля 2020 г.
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dekupaj

Сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Сувениры и вещи, сделанные своими руками, ценились во все времена. И вдвойне приятно, когда знаешь, что сувенир, изготовленный вручную, существует в единственном экземпляре, и ни у кого больше такого нет. Однако в данном случае есть одно «но» – не каждый сможет изготовить качественную и красивую вещь. У некоторых людей, художественные навыки отсутствуют напрочь. Не то что нарисовать что-нибудь, а даже срисовать не могу нормально... Но выход найдётся всегда, если хорошо подумать, и пол часика посидеть в интернете. Можно сделать довольно приличную вещь с помощью компьютера. Точнее компьютера, принтера и нехитрого набора инструментов. Речь пойдёт о переносе изображения с бумажного листа на деревянную основу (дощечку), которую в дальнейшем можно будет стилизовать как картину.

Как перенести любое изображение на деревянную поверхность

Понадобится

  • Напечатанное на лазерном принтере, нужное Вам изображение.
  • Отрезок гладкой, ошкуренной доски или фанеры.
  • Линейка.
  • Канцелярский нож, или технический скальпель.
  • Лак акриловый, обычный и в баллоне.
  • Кисть, для нанесения лака.
  • Пластиковая карточка или небольшой шпатель.
  • Чистая и мягкая х/б тряпочка.
  • Распылитель для воды.

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Переноска изображения с бумаги на дерево

Первым делом, конечно же, следует выбрать изображение, которое бы вы хотели видеть на деревянной заготовке, и распечатать его на принтере.

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Затем необходимо удалить все поля. Совсем. Чтоб не осталось ни миллиметра.

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Далее нам понадобится акриловый лак.

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Покрываем им выбранную и подогнанную под размер изображения, дощечку или фанеру. Не жалеем лак, покрываем доску жирным слоем!

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Сохнет акриловый лак довольно долго, потому, можно не торопиться, и не спеша заняться изображением. Его мы тоже покрываем толстым слоем лака, как Вы уже наверно поняли, с ЛИЦЕВОЙ стороны. То есть прямо на само изображение.

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Теперь, максимально осторожно, потому как намокшая от лака бумага, может с лёгкостью порваться, прикладываем бумагу к доске, смазанными лаком сторонами друг к другу.

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Выравниваем. Благодаря толстому слою лака между бумагой и деревом, выровнять всё это дело, если криво положили, можно без проблем. Как только края выровнялись, берём пластиковую карту, или маленький шпатель, и аккуратно выгоняем излишки клея, и воздушные пузыри, из-под бумаги.

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Сильно давить не надо, дабы не повредить намокшую бумагу. Как только будет выгнан лак и воздух из-под бумаги, и сама бумага перестанет скользить по деревянной поверхности, можно обтереть края чистой мягкой тряпочкой, и положить заготовку в тёплое место на 2 часа. По истечении указанного времени, достаём заготовку, и приступаем к снятию бумаги с лакированной доски. Для этого можно воспользоваться распылителем, или той же тряпочкой.

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В общем, нужно как можно сильнее пропитать водой бумагу. Далее, осторожно потирая пальцем бумагу, скатываем с неё мокрую бумагу. Вот так:

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Скатывать следует осторожно, не сильно давя на заготовку, чтобы не содрать само изображение, которое вместе с лаком должно остаться на дереве. После скатывания бумаги даём заготовке обсохнуть. Не спешите расстраиваться, когда по высыханию картинки, она покроется белыми пятнами, похожими на налёт.

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Это высохшие остатки волокон бумаги. Они исчезнут сразу после того, как мы опрыскаем изображение прозрачным акриловым лаком из баллончика.

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Опять же, даём высохнуть нанесённому лаку. Далее, можно покрыть лаком торцы деревянной основы картинки.

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По большому счету всё. Осталось декорировать края картинки. Рамками, или же так оставить – решать каждому для себя самостоятельно.

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Есть ещё пара небольших хитростей. Если Ваш рисунок не имеет чётких границ, типа PNG – можно и края у картинки сделать такими же.

Для этого нужно лишь сильнее тереть по краям, во время скатывания бумаги. Тогда краска рисунка сойдёт вместе с бумагой. От интенсивности и силы трения, будет зависеть и плавность перехода. На нижней части моей работы, можно заметить такой переход. И ещё один момент; если Вы не хотите, чтобы природная фактура дерева (то есть его кольца), проступала сквозь Ваше изображение, можно замаскировать деревянную поверхность перед нанесением рисунка. А чем – это уже зависит от цветовой гаммы Вашего изображения. Если там присутствует больше тёмных тонов, то лучше покрыть дерево тёмной морилкой. А если рисунок более светлый, то можно обработать заготовку белой грунтовкой. Я же, заготовки ничем не покрывал, потому как нравится, когда на светлом фоне рисунка, слегка проступает фактура дерева.

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По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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  • Как перенести любое изображение на деревянную поверхность
    dekupaj Сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Сувениры и вещи, сделанные своими руками, ценились во все времена. И вдвойне приятно, когда знаешь, что сувенир, изготовленный вручную, существует в единственном экземпляре, и ни у кого больше такого нет. Однако в данном случае есть одно «но» – не каждый сможет изготовить качественную и красивую вещь. У некоторых людей, художественные навыки отсутствуют напрочь. Не то что нарисовать что-нибудь, а даже срисовать не могу нормально... Но выход найдётся всегда, если хорошо подумать, и пол часика посидеть в интернете. Можно сделать довольно приличную вещь с помощью компьютера. Точнее компьютера, принтера и нехитрого набора инструментов. Речь пойдёт о переносе изображения с бумажного листа на деревянную основу (дощечку), которую в дальнейшем можно будет стилизовать как картину.
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