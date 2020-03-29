Как необычно покрасить яйца к пасхе

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Нужно подготовить: яйца, вода, краситель, подсолнечное масло.
Способ приготовления:
Разбавляем воду красителем, затем добавляем 1/2 столовой ложки масла, перемешиваем. Окунаем яйца в раствор и аккуратно помешайте ложкой. Выньте и протрите влажной салфеткой.
Вы получили окрашенные яйца с легким мраморным эффектом.
Радужные яйца
Необычные яркие и красочные яйца несомненно удивят всех ваших знакомых и украсят пасхальный стол. Приготовить их очень просто.
Нужно подготовить:
Яйца отваренные вкрутую; краситель пищевой 5 цветов; бумажные салфетки; емкости для красителей и ложки.
Способ приготовления:
Яйца отварить. Разводим краситель с водой в стаканах. Затем каждое яйцо заворачиваем в салфетку.
Салфетка должна очень туго окутать всю скорлупу, без зазоров. Застилаем рабочую поверхность старой клеенкой или берем поднос, чтобы капли красителя случайно не попали на стол.
По очереди наливаем по несколько капель каждого красителя на яйцо. Один за другим, до тех пор, пока все яйцо не покроется разными цветами. Таким образом краски проникают через салфетку и хаотичным способом окрашивают яйцо. Когда салфетка полностью окрашена, оставьте яйцо сохнуть 6-8 часов. После этого разверните салфетку.
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