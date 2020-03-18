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Незаурядные переделки из обычной одежды. А главное красиво и просто
2020-03-02-05-11-22
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Как связать спицами шапочку «луковка»
2020-03-02-01-18-08
Чeм интepeснa шaпoчкa «лукoвкa»:
Подследники на двух спицах с описанием
2020-03-10-02-30-24
Подследники становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво.
Творчество из цемента
2020-02-21-05-26-21
Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.
Вышивка для начинающих
2020-02-28-09-53-25
  На заметку рукодельнице

Интересные идеи для рукоделия
По инф. vk.com   
18 Марта 2020 г.
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Рукодельницы берем на заметку.

Интересные идеи для рукоделия

По инф. vk.com

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