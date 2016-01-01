Детский домик своими руками

Мастер-класс как можно самостоятельно сделать детский игровой домик у себя на дачном участке, или возле дома если проживаете в частном секторе.
Как сделать Детский домик на дачном участке
Первым делом следует правильно подобрать место под строительство, главным образом домик должен находится на солнечном и не затененном пространстве. Не в коем случае не должно быть сквозного ветра. Было бы неплохо если рядом росли небольшой кустарник, деревца и цветы, это создает уют и доброту от самой Матушки-природы.
Материал для строительства лучше всего использовать природного происхождения: древесина. Так же часто применяется ДСП и пластмасса, не так экологично конечно, но зато дешевле. Немаловажным будет позаботится и о дорожке ведущей к домику, лучше всего ее вымостить брусчаткой под старину, таким образом создастся сказочный вид, что для ребенка будет интересно.
И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для строительства детского игрового домика?
Пошаговое руководство по сборке детского игрового домика своими руками
Для начала следует выбрать место на вашем участке под будущую застройку, затем расчистить от имеющегося мусора веток и кустарника. Проложить дорожку, желательно мощеную под старину. Так же можно сделать из плитки в составе которой имеется резиновая крошка, она менее травмоопасна при падении ребенка.
Перед началом стройки необходимо составить схему и чертеж и уже руководствуясь плана браться за дело.
А вот уже после можно браться за работу) Как и в любом другом строительстве, здесь тоже все начинать непосредственно с фундамента, так как домик будет легкой конструкции, то и основа под него будет простая. По периметру выкапывается 4 углубления и в них заливается цементный раствор, такого рода столбчатый фундамент. После того как бетон засохнет, то в нем сверлится отверстие при помощи перфоратора под анкерный болт который будет держать металлический крепеж.
А пока подготавливается весь необходимый материал.
Из бруса собирается каркас домика.
На фундамент ставится брус и очерчивается его контур при помощи карандаша.
Сверлится отверстие под анкерный болт и металлический крепеж.
Устанавливает первые брусья.
Далее 3 й.
И соответственно 4 й.
Крепление бруса к фундаменту происходит следующим образом.
Каркас скрепляется поперечинами на уголки.
Лаги второго этажа автор так же прикручивает при помощи металлических уголков. Предусмотрительно оставлен проем под люк.
Выпиливает заготовки под угол.
Просверливает отверстия и скручивает резьбовым соединением.
Прикручивает.
Так же использует вот такой метод.
Дополнительно установил пару брусьев под пластмассовую горку.
Настилает пол.
Стены обшиваются заранее окрашенной ДСП доской.
Крепится арка
Ставятся укосины
Вот практически стены готовы.
Уложен плинтус.
Так же не забыли и о дверном проеме.
Создание стропильной системы.
Брус так же крепится при помощи металлического уголка и саморезов.
После того как стропила готовы, то мастер переходит к распиловке листа поликарбоната.
Укладывает и прогибает под необходимую форму арки.
Прикручивает в нижней части.
Для чего использует саморез с пресс-шайбой.
Внизу вставляется кант.
Вот такая прозрачная крыша получилась
После того как домик подогнан под крышу, мастер переходит к второстепенным работам, а именно изготавливает рамы и ручки.
Выпиливает лобзиком из ДСП.
Делает ручки из дерева.
Круглые с задвижкой.
Квадратную раму собирает (шип паз)
Вот таким образом.
Дверцы вешает на петли.
Изготавливает основание для люка.
Затем сверлит отверстия в брусе.
Собирает перила.
Окрашивает в красный цвет и временно крепит финишными гвоздиками.
Крепится рама со ставнями.
Дверной проем.
Для удобства можно использовать струбцины.
Навешивает дверь.
Ставит вот такую ручку из дерева.
Монтирует перила.
Крепит при помощи саморезов.
Для надежности конструкции добавил металлический уголок.
На торцевую часть бруса одет металлический колпак.
Люк с нижней части оббит фанерой.
Установлена утопленная в брус металлическая ручка.
Крепит пластмассовую горку.
Из доски делает лестницу.
В нижней части не скользящие элементы.
Подгоняет и снимает лишнее.
Крепит по 2 болта с каждой стороны.
Вот собственно такой чудесный детский игровой домик получился.
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