Акваматы в большом ассортименте

Квартира должна радовать теплом и уютом. Даже санузел владельцы жилья стараются максимально обустроить, чтобы и там было исключительно комфортно. Тогда каждый домочадец будет с радостью приходить вечером домой, возвращаться в родные стены.

В ванной комнате должно быть не только удобно, но и безопасно, ведь на полу, отделанном плиткой, легко поскользнуться. Красивый коврик позволит вам избежать травмы. Такой аксессуар к тому же послужит отличным дополнением к интерьеру помещения.

Практичность и эстетичность

Вы можете купить акваматы по приемлемой стоимости в ООО «Бона Домус». Данная организация успешно функционирует более 5 лет. Вам гарантируют оперативную доставку в любой из украинских регионов.

Аквамат отличается красотой, влагостойкостью. В ванной комнате всегда царит повышенная влажность, поэтому важно, чтобы коврик мог противостоять ее воздействию. Даже после длительной эксплуатации изделие сохранит безукоризненный внешний вид.

При выборе учитывайте, что аквамат должен сочетаться с общим фоном отделки помещения, а также шторкой. Иногда можно сыграть на контрасте, например, если стены и пол отделаны белой плиткой, допустимо приобрести ярко-красный аквамат и такого же цвета штору. Получится оригинально и изысканно.

Эта компания готова вам предложить коврики разных размеров, форм и оттенков. Они могут быть выполнены из разнообразных материалов, украшены оригинальными, симпатичными рисунками.

Особенности выбора

Коврики изготавливают из искусственных, а также натуральных материалов. Хлопковые и джутовые изделия очень комфортны. Джут быстро сохнет, обладает влагостойкостью, хлопок радует своей мягкостью. У коврика обязательно имеется прорезиненная основа, благодаря которой он не скользит по плитке. Если аквамат намокнет, его можно будет быстро просушить. Такие материалы комфортны, но, к сожалению, могут покрываться плесенью.

Синтетика более долговечна и практична. Микрофибра и акрил не теряет форму, не дает усадку. Если такой коврик и намокнет, на нем не будет размножаться плесень, поскольку он высохнет практически мгновенно.

Выбирайте то изделие, которое вам больше по душе. На сайте представлен обширный ассортимент, так что без покупки вы точно не останетесь. Не бойтесь, что приобретенный вами товар получит повреждения при транспортировке. Вероятность этого ничтожна, но если даже подобное случится, сотрудники компании обязательно произведут замену товара.

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