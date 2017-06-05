льготы работающим пенсионерам

Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Работающие пенсионеры имеют право на льготы. Фото pixabay.com
Как сообщает Пенсионный фонд, по данным на 2017 год в России насчитывается 9,6 млн работающих пенсионеров. Фактически их больше, так как ведомство оперирует цифрами, которые предоставляют работодатели, то есть, 9,6 млн – это только официально трудоустроенные граждане пенсионного возраста.
Центр изучения пенсионных реформ подсчитал, что реально (не только официально, но и не официально) после выхода на пенсию продолжают работать порядка 35% российских пенсионеров. Численность получателей пенсии по линии Пенсионного фонда в 2017 году составляет 43,9 млн человек – 35% от этой цифры дадут нам 15,3 млн человек. Столько россиян по факту и работают на пенсии.
Это не считая военных пенсионеров, получающих пенсии по линии Министерства обороны. Речь идёт о миллионах военных отставников, многие из продолжают работать «на гражданке».
Большинство из многомиллионной армии работающих пенсионеров вынуждены трудиться, чтобы хоть как-то прокормить себя и свои семьи. По данным всё-того же Центра изучения пенсионных реформ, 91% пенсионеров думает о том, как заработать на хлеб, чтобы избежать нужды, на которую обрекает людей копеечная пенсия.
Так, в Приморском и Краснодарском краях обязательные жизненно-важные расходы пенсионеров превышают размер средней пенсии. По данным ВЦИОМ, каждой второй семье пенсионеров не хватает денег на еду и одежду. И если пенсионеру позволяет здоровье и у него есть возможность подзаработать – он будет работать. Официально или не официально – другой вопрос.
После того как с 2016 года правительство отменило ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, число официально трудоустроенных людей пенсионного возраста за несколько последующих месяцев сократилось на 1 млн человек. Это привело к потерям для государства 52 млрд рублей взносов.
График подготовлен Центром изучения пенсионных реформ, rospens.ru
Это не значит, что работающие пенсионеры прекратили работать, скорее всего, они просто перешли на зарплату в конверте, что позволяет им получать ещё и индексацию пенсий. Но если пенсионер продолжает работать официально, то ему полагаются определённые льготы. Сайт «Мои года» разбирался - какие.
Льготы работающим пенсионерам
Во-первых, каждый трудящийся пенсионер может взять дополнительные 14 дней отпуска, правда, за свой счёт.
Во-вторых, работающим пенсионерам раз в год проводят перерасчет пенсии, причём, подавать заявление для этой процедуры не нужно. Сумма пенсионных баллов, набранная пенсионером за отчётный период, прибавляется к баллам, которые учитывались в расчёте пенсии ранее. Это немного увеличивает размер пенсии.
Кроме того, работающие пенсионеры пользуются и другими льготами, рассмотрим их подробнее.
Налоговые льготы
Работающие пенсионеры пользуются как стандартными для работающих граждан льготами, такими как налоговый вычет из НДФЛ на детей, обучающихся в вузах или имущественный вычет при строительстве или приобретении жилья, так и специфическими.
Трудящиеся пенсионеры не платят:
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Подоходный налог с пенсии, материальной помощи и компенсационных платежей.
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Имущественный налог с одного объекта.
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Земельный налог. Актуально в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде и некоторых других городах России. Данная льгота распространяется на 1 участок.
-
Транспортный налог на одно транспортное средство. Актуально в Ленинградской, Пермской, Свердловской, Самарской, Челябинской областях, Красноярском крае и некоторых других субъектах России.
Социальные льготы
Если в налоговых льготах у трудящихся пенсионеров оказалось некоторое преимущество, то в социальных льготах преимущество на стороне неработающих пенсионеров. Работающим пенсионерам до выхода на пенсию не доступны такие льготы, как социальные выплаты ЕДВ, компенсации за неработающих и нетрудоспособных иждивенцев, а также доплаты до уровня прожиточного минимума.
Из социальных льгот, которыми могут воспользоваться пенсионеры, работающие пенсионеры имею право лишь на льготные проездные билеты. Но некоторые регионы могут отменить и это право, поэтому точный перечень социальных льгот в вашем регионе можно узнать, обратившись в местное отделение соцзащиты.
То же самое касается медицинского и санаторно-курортного лечения, льгот по оплате услуг ЖКХ. Во многих регионах все эти льготы могут получить лишь работающие пенсионеры-ветераны труда и бывшие военнослужащие.
Военным пенсионерам
Работающие военные пенсионеры имеют больше льгот, чем в какой либо другой. Кроме уже вышеуказанных, они могут воспользоваться следующими видами поддержки:
-
Бесплатное медобслуживание в ведомственных медучреждениях.
-
Внеочередное и ускоренное трудоустройство на гражданские специальности.
-
Получение дополнительного образования, бесплатное повышение квалификации.
-
Льготы при устройстве детей и внуков в дошкольные и школьные учебные заведения.
-
Получение второй пенсии по гражданской линии.
-
Получение жилья. Жилое помещения предоставляется в том случае, если ранее пенсионер был признан нуждающимся, а выход на пенсию произошел по выслуге, состоянию здоровья, сокращению штата или возрасту.
-
Бесплатный или льготный проезд к месту лечения или оздоровления один раз в год.
Льготы пенсионерам - инвалидам
Особые льготы полагаются пенсионерам с инвалидностью. Если такой пенсионер не утратил трудоспособность (2-я и 3-я группа инвалидности), то по трудовому кодексу работодатель обязан предоставить ему:
-
Работу, соответствующую состоянию здоровья.
-
Дополнительный отпуск в течение 2-х календарных месяцев без оплаты.
-
Инвалидам 2 группы – 35-ти часовую рабочую неделю.
Кроме того, работающим пенсионерам-инвалидам предоставляют следующие льготы:
-
Внеочередной приём и бесплатное обучение в вузах.
-
Освобождение от уплаты транспортного и земельного налога во всех регионах РФ.
-
Бесплатное медобслуживание, зубное протезирование и льготное обеспечение медикаментами.
-
Получение ЕДВ и/или набора социальных услуг, льгот по транспорту и возмещение стоимости медикаментов.
У любого работающего пенсионера есть ещё две привилегии. Во-первых, трудящийся пенсионер может отказаться от получения пенсии на какой-либо срок, либо просто не получать её в Пенсионном Фонде. В таком случае ему будут начислены повышенные пенсионные коэффициенты и повышенная фиксированная выплата к пенсии.
Во-вторых, при увольнении пенсионер имеет право не отрабатывать две недели и самостоятельно выбрать день увольнения. Без согласия пенсионера или письменного отказа от перевода на работу с облегчёнными условиями труда, наниматель не в праве уволить пенсионера.
У каждого пенсионера после достижения пенсионного возраста есть выбор: уходить на пенсию или остаться и продолжить работать. И, пожалуй, те, кто сделал выбор в пользу последнего, заслуживают всесторонней поддержки государства.
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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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