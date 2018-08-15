ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Жители древнего Крыма: найден их "дом"?

По инф. ria.ru   
15 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

Уникальная пещера, найденная в Крыму, с высокой степенью вероятности посещалась людьми в период палеолита и в каменном веке – к такому выводу пришли специалисты Института археологии Российской академии наук совместно с коллегами из Крымского федерального университета, сообщила пресс-служба Института археологии.

peshera 23

Как отмечается в сообщении, подтверждением гипотезы послужил первичный обход и осмотр территории, который принёс первую находку: небольшой кремневый отщеп, технологический скол, который показывает, что это – произведение рук человеческих, относящееся к каменному веку.

«Неподалеку от обнаруженной пещеры располагается много памятников каменного века, в том числе очень известных, поэтому этот район очень перспективен для поиска новых археологических стоянок. В будущем необходимо сосредоточиться на поиске древнего входа в эту пещеру, потому что, как показывает опыт предыдущих исследований, люди селились перед входом. Если удача нам улыбнётся, мы найдём такой участок и следы пребывания человека», – отметил старший научный сотрудник отдела каменного века Института археологии Константин Гаврилов, слова которого цитируются в сообщении.

Как пояснил учёный, тот состав многовековой фауны, который зафиксирован в этой пещере, является аргументом для поисков памятников большой древности.

Здесь во времена, предшествующие среднему палеолиту, могли жить люди, поскольку эти животные, останки которых здесь найдены, могли быть объектами охоты», – добавил Гаврилов.

По инф. ria.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 