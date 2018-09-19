Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Здравствуй, папа!

В Таиланде школьник во время экскурсии в тюрьму встретил отца и бросился ему в ноги. Инцидент произошёл в провинции Районг во время школьной экскурсии в тюрьму. Гид заметил, как один из мальчиков неожиданно остановился, уставился на узника и разрыдался. «Меня удивило, что мужчина тоже заплакал. Я спросил ребёнка, в чем дело? Тот ответил, что увидел отца и очень удивлён», — написал Хунмун.

Затем гид спросил у надзирателя, могут ли отец с сыном поговорить. Тот разрешил, и родственники обнялись и продолжили плакать. «Отец без конца целовал мальчика и извинялся перед ним. Он пообещал стать хорошим человеком после выхода из тюрьмы и просил ребёнка вести себя хорошо», — добавил экскурсовод.

Отец испуганно спросил мальчика, не стыдно ли ему перед одноклассниками. Ребёнок ответил отрицательно и бросился ему в ноги.

Сообщается, что мальчик живёт вместе с бабушкой, а его мать уехала на заработки в столицу.

МГ: А мама, небось, говорила сыну перед отъездом, что папа, как минимум, путешественник! И ещё. Как хорошо, что любовь к отцу не погасла при виде отца-каторжанина...

Собачье пиво

Владелица магазином для домашних животных в Голландии изобрела пиво для собак.

Идея осенила Терри Беренден однажды после охоты.

«Раз в год мы отправляемся в Австрию на охоту, и в конце дня, когда мы сидели на веранде и пили пиво, в голову пришла мысль, что собака тоже его заслужила!», – сказала Беринден.

Безалкогольный напиток для собак получил название Kwispel, что на голландском языке означает «вилять хвостом».

Цена за бутылку новинки в два раза выше, чем, например, бутылка известной марки Heineken, передаёт РИА «Новости».

МГ: И чего не придёт в голову охотнику на привале! А собак кто-нибудь спрашивал – хотят ли они пива?! Во всяком случае, есть большое подозрение, что уставшей на охоте собаке добрый кусок мяса милее бутылки пива, даже если она и стоит в два раза дороже, чем «человеческое»...

Спекуляция на доброте

Для одних жителей США лесные пожары в Калифорнии — это огромная трагедия, а вот некоторые используют эту ситуацию, чтобы улучшить своё материальное положение.

28-летняя Эшли Бемис недавно опубликовала в Facebook пост, посвящённый своему мужу Шейну. Якобы супруг-пожарный рассказал ей, какой ад творится на месте лесных пожаров, так что неравнодушные люди принялись заваливать Эшли одеялами, одеждой, едой и другими полезными вещами для передачи пострадавшим от стихии.

Правда, очень скоро к дискуссии подключился реальный пожарный, работающий в Калифорнии, который быстро разоблачил мошенницу, выяснив, что никакого «Шейна» не существует.

Полиция явилась к предприимчивой Эшли и конфисковала пожертвования, но не все, ведь кое-что из вещей женщина успела продать. Пока ей не предъявлено никаких обвинений, хотя, как выяснилось, Эшли давно уже дурачит неравнодушных людей, выманивая у них самые разные вещи.

В частности, женщина обожает имитировать беременность и придумывать различные сложные жизненные ситуации, так что добряки заваливают её «приданым для малыша», которое Эшли, естественно, распродаёт.

МГ: Вряд ли есть более гнусное преступление, чем игра на отзывчивости людей, подрывающая веру в доброту и сердечность!

Хаски-«вегетарианец»

Несмотря на то, что Люси Кэррингтон не является вегетарианкой, именно такую диету она решила выбрать для своего хаски по кличке Шторм.

Жительница Великобритании посчитала, что в летний зной для пса будет куда полезнее кушать исключительно овощи. Придя на телешоу This Morning, хозяйка рассказывала, как Шторму нравится такой рацион. Однако дальнейшее поведение собаки весьма смутило женщину, ведь коварные телеведущие решили провести тест — перед псом поставили миску с мясным кормом и миску с овощами. Увы, но Шторм, едва глянув на овощи и лишь понюхав их, уделил всё своё внимание мясу, с аппетитом приступив к неожиданному и вкусному угощению.

Ветеринар Скотт Миллер, также присутствовавший на шоу, отметил, что Люси поступила неправильно, выбрав для Шторма вегетарианскую диету. Впрочем, мужчина добавил, что собаки всеядны, так что владельцам не стоит кормить их исключительно мясом, ведь овощи тоже очень полезны для животных.

МГ: Очередное доказательство того, что нельзя навязывать животным своё понимание диеты. Впрочем, как и людям...

Уйти, чтобы выжить...

Человеку придётся улететь с Земли, чтобы обеспечить выживание нашего вида, считает профессор Кембриджского университета. Причём для колонизации пригодных для жизни планет потребуются космические корабли, использующие тип передвижения вроде того, что представлен в сериале «Звёздный путь», где представлена идея «двигателя деформации пространства», который, якобы, позволит мгновенно добраться до точки назначения.

Выживание человеческой расы находится под угрозой, пока вся она сосредоточена на одной планете, и такие катастрофы, как столкновение с астероидом, могут уничтожить всех. Когда же человек сможет проникнуть в космос и создать независимые колонии, то его будущее будет в безопасности. Условий, сходных с земными, в пределах Солнечной системы нет, поэтому людям будет необходимо добраться до другой звезды.

МГ: Думается, если нам и придётся покинуть Землю, то, скорее всего, потому, что мы своими руками создаём на ней невыносимые для жизни условия. А идея-то не новая: кочевые народы испокон веку, напакостив в одном месте, передвигались на другое...

Мохнатый лекарь

Учёные из университета Куинс в Белфасте утверждают, что собака – действительно лучший друг человека. Именно это животное оптимально воздействует на психику и здоровье людей.

Исследователи обнаружили, что у владельцев собак ниже артериальное давление и уровень холестерина в крови. Также хозяева собак реже простужаются, у них не так часто болит голова, и у них меньше шансов получить серьёзное заболевание.

Скорей всего, дело в том, что животные помогают снимать стресс. А хорошие нервы – залог отличного здоровья. Владение собакой зачастую меняет поведение самого человека, который становится более общительным, а также проявляет большую физическую активность.

Французская ассоциация защиты животных некоторое время назад заявила, что присутствие в доме собаки почти на одну треть уменьшает опасность инфаркта у хозяев. И что даже простое ежедневное поглаживание животного по шерсти заметно снижает содержание холестерина в крови.

МГ: Собака как средство от инфаркта – это конечно лучше, чем пригоршня таблеток сомнительного действия. Однако ваше «четвероногое лекарство» вполне может стать и причиной инфаркта... у соседа, не поладившего с вашим любимцем.

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