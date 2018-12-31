Заграничный Новый год

Новый год празднуют везде. Но очень по-разному.

Япония

В Японии Новый год отмечают по григорианскому календарю. Праздник начинается 25 декабря и продолжается почти месяц. Японцы украшают жилище композициями из бамбука, веток сливы и ели – это символизирует достаток, благополучие и любовь. В канун Нового года японцы обязательно посещают храмы и просят у богов счастья и здоровья. А в новогоднюю ночь угощают друг друга рисовыми лепёшками белого и розового цвета – эти цвета приносят удачу.

Таиланд

Тайский Новый год Сонгкран знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю и наступление сезона дождей. Это происходит 13 апреля. Тайцы угощают буддийских монахов праздничными кушаньями. Статуи Будды омывают водой с лепестками роз и жасмина. В эти дни люди из водяных пистолетов, из тазиков и шлангов обливают прохожих и проезжающих водой. Мажут белой глиной и тальком. Это символизирует очищение, обновление и избавление от негатива, накопленного за год.

Бирма

Примерно с 12 по 17 апреля Новый год наступает в Бирме (Мьянме). Точные даты устанавливает правительство. Праздник называется Тинджан. Чем больше шума и веселья – тем лучше, ведь так можно привлечь внимание богов дождя. На улицах устраивают настоящий потоп, обильно поливая прохожих из шлангов и вёдер. Молодые люди выражают почтение старшему поколению, моя старикам голову шампунем из коры и бобов. А ещё принято спасти рыбку из пересыхающего водоёма и отпустить её в большое озеро, приговаривая: «Я отпускаю один раз, чтобы десять раз отпустили меня».

Индия

В Индии встречают Новый год чаще, чем в любой другой стране мира, а точнее, несколько раз за год. Традиционный индийский год, Гуди-падва, встречают в марте. В многочисленных штатах встречают Новый год по традиционным календарям проживающих там народов.

Бенгалия

Бенгальский Новый год, Холи, – очень яркий праздник. Фестиваль красок проходит в начале весны. В первый вечер сжигают чучело богини Холики, прогоняют скот через огонь и ходят по углям. А потом начинаются весёлые гуляния, осыпания друг друга яркими красками и поливания крашеной водой.

Эфиопия

11 сентября, когда заканчивается сезон дождей, в Эфиопии встречают Новый год – Энкутаташ. Эфиопцы возводят высокие костры из эвкалипта и елей. На главной площади Аддис-Абебы собравшиеся горожане наблюдают, в какую сторону упадёт обгоревшая вершина главного костра. В той стороне в наступившем году и будет самый обильный урожай.

Во время празднования носят традиционные одежды, ходят в церковь и в гости. Дети в ярких нарядах раздают венки из цветов, ходят по соседям и за денежное вознаграждение девочки поют, а мальчики рисуют картинки.

Саудовская Аравия

В исламских странах, где отсчёт лет идёт от Хиджры (времени, когда пророк Мухаммед вывел мусульман из Мекки в Медину), год наступает в первый день месяца мухаррам. Дата наступления каждый год она сдвигается на 11 дней. Но это никого и не беспокоит: в большинстве мусульманских стран Новый год вообще никак не отмечают.

Израиль

Еврейский Новый год Рош ха-Шана наступает в сентябре или октябре. В этот праздник принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу жизни». В период празднования положено есть яблоки с мёдом, чтобы наступающий год был сладким. Во время службы обязательно трубят в рог – шофар. Это символизирует вызов на Божественный суд и призывает к покаянию. Считается, что именно на Рош ха-Шана был создан первый человек Адам и произошло изгнание из рая.

Италия

Помимо выбрасывания старого хлама в Риме существует традиция в праздничную ночь прыгать с моста в реку Тибр на счастье. А в Венеции есть обычай целоваться в новогоднюю ночь. Площадь Святого Марка под бой часов и грохот салютов пестрит сотнями целующихся парочек.

Греция

1 января в Греции не только Новый год, но и День памяти Святого Василия, покровителя малоимущих. Основное блюдо праздничного стола – василопита, пирог с узорами из теста, ягод и орехов. Внутри запекается монетка на счастье – кому выпадет кусочек пирога с монеткой, тот будет самым счастливым в новом году. По преданию, именно так святой Василий раздал беднякам своё имущество. Греческие дети ждут под Новый год подарков именно от святого Василия. Они оставляют на ночь башмаки у камина, чтоб наутро найти в них приятные сюрпризы.

Шотландия

Самайн – это древний кельтский праздник в честь окончания сбора урожая и начала нового года. Когда было принято христианство, Самайн стал Днём всех святых, а предшествующая ночь – Хеллоуином.

Огонь, свечи и костры – обязательный атрибут праздника. Между кострами прогоняют скот, и через огонь прыгают люди. Это древний ритуал очищения огнём. У кельтских народов, в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн и сейчас началом нового года считается ночь с 31 октября на 1 ноября.

Великобритания

В Пембрукшире, в долине Гваун, есть небольшая деревня с узкими улочками и упрямыми жителями. Вся Великобритания уже давно перешла на григорианский календарь, но жители этой деревушки продолжают встречать Новый год по старому стилю, следуя традициям, сложившимся ещё до 1752 года, то есть 13 января. Дети в этот праздник поют старинные песни на валлийском языке и ходят по соседям, выпрашивая сладости и подарки.

Старый Новый год

Старый Новый год встречают в России, во всех бывших республиках Советского Союза, в Косово, Боснии и Герцеговине, Черногории. В Македонии старый Новый год принято встречать на улице: соседи выносят и накрывают столы. В Швейцарии старый Новый год называют «Старый день святого Сильвестра». А в Сербии его называют Сербским Новым годом. В Японии старый Новый год – это Риссюн, праздник начала весны.

А вот что дарят друг другу жители разных стран на Новый год и Рождество

В Каталонии

В этой стране для подарков есть... необычное бревно. Кагатио (дословно «какающее полено») – это полый внутри пенёк с деревянными ножками и нарисованной мордочкой. На него надевают традиционную каталонскую красную шапочку и накрывают одеялом, чтобы ему не было холодно. С начала декабря и до католического Рождества бревно «кормят» кожурой от фруктов. В сочельник дети начинают бить кагатио прутиками и петь специальные песенки, чтобы из него высыпались сладости, которые родители заранее прячут внутри бревна.

В Японии

Особая традиция дарить подарки в конце года здесь называется осэйбо. Презенты обычно преподносят в первую половину декабря родным, коллегам, докторам и учителям. Японцы предпочитают дарить друг другу приправы, соки, чай, консервы, фрукты, десерты, моющие средства или просто мыло.

В Мексике

Тут не столько популярны подарки, сколько праздничные вечеринки, которые могут проходить почти каждый день с 12 декабря и до 6 января. На их организацию порой и уходят основные траты.

Однако в Мексике существует одна любопытная новогодняя традиция. Конец рождественских праздников обычно отмечают большой вечеринкой с «королевским пирогом», в который прячут фигурку младенца Иисуса. Нашедшему сюрприз крупно «повезёт»: ему необходимо будет организовать следующую вечеринку.

В Исландии

Старинное исландское предание гласит, что каждый в сочельник должен получить в подарок новую одежду, чтобы избежать встречи с чудовищным Йольским Котом. Согласно легенде, он охотился и съедал тех, кто не смог обрести новые вещи в канун праздника.

В Швеции

Здесь на Рождество вам могут подарить лотерейный билет или коробку конфет.

В Гренландии

В этой стране семьи любят навещать родственников и устраивать вечеринки в канун Рождества. Они пьют кофе, едят пирожные и обмениваются подарками. Здесь обычно дарят друг другу полезные вещи: новую модель саней, пару отполированных бивней моржа или рукавицы из тюленьей кожи.

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