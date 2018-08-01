За волосами в пожилом возрасте стоит тщательно ухаживать

Волосы играют важную роль в облике человека, потому что в первую очередь обращается внимание именно на них. Чтобы и в период серебряного возраста волосы выглядели красиво, здорово, в общем, на все 100%, за ними нужно обязательно ухаживать. Как водится, можно воспользоваться многочисленными традиционными народными рецептами. Но также не стоит пренебрегать в наш век революционных косметических решений хорошими средствами для ухода за волосами. В пример можно привести линейку продуктов Ниоксин. Здесь есть такие комплексы, как усилитель роста волос, 3-х ступенчатая система для ухода за окрашенными волосами, заметно редеющими. Предлагается ночная сыворотка, которая предотвращает выпадение и увеличивает густоту волос, маска для глубокого восстановления и т.д. Для любой проблемы непременно найдется эффективное действенное решение.

У людей в возрасте волосы часто ослабленные, ломкие, они выпадают больше, чем в молодости, и отсюда теряется объем прически. Потому стоит обратить внимание на выбор шампуня. Использовать для мытья необходимо такое средство, которое создано для седых, ослабленных и сухих волос, содержащее поддерживающие питательные вещества. Применять следует и кондиционер, в котором имеются защитные компоненты.

Мыть голову специалисты советуют раз в 3-7 дней, а вот ежедневная водная процедура не пойдет на пользу. Если есть возможность, лучше не пользоваться феном. Он прилично сушит волосы. Это относится также к выпрямителям волос и электробигудям. Если невозможно без них обойтись, то стоит использовать просто пореже.

Кроме ухода, стоит придать своим волосам оформленный вид. Выбор прически зависит от ряда факторов. Это и личные предпочтения, и характер человека, и стилистика его гардероба, играет роль форма лица и, конечно, состояние волос. Для женщин есть различные виды стрижек, которые подойдут обладательнице полного лица или худого, с короткими волосами, длинными или средними. Выбор за человеком, но несомненно стоит прислушаться и к мнению специалистов.

Имеющим худощавое лицо отлично будут идти молодежные стрижки. Это плюс, потому что они сразу же сбросят даме "с плеч" несколько лет и позволят ей быть модной, стильной и по внешнему виду абсолютно своей среди компаний, где присутствуют и представители молодого поколения.

Хорошо подходит возрастным дамам стрижка "Пикси" с выделенными прядками. А вот классическое каре - универсальный вариант, его могут позволить себе и круглолицые женщины.

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