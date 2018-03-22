Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Жизнь на продажу?

44-летний австралиец Иан Ашер выставил на продажу на интернет-аукционе всю свою жизнь: имущество, работу и даже друзей! Как говорится, настоящих друзей нельзя купить, но... можно продать!

После развода с женой Иан принял решение начать жизнь с чистого листа. Для этого он намерен пустить с молотка всё, что имеет: дом, автомобиль, мотоцикл, место работы и дружеские связи. Интересно, что работодатели Ашера согласились принять на двухнедельный испытательный срок с последующим постоянным трудоустройством того, кто приобретёт «жизнь» Иана. Жаль, не сообщается, кем и где он работал.

Время начала торгов уже известно: 22 июня в полдень. Сразу же после аукциона Ашер намерен сесть в первый попавшийся самолёт и улететь куда глаза глядят.

МГ: В общем-то нетрудно избавиться от вещей, работы и даже друзей, можно бросить всё и уехать куда глядят. Вот только удастся ли убежать от себя?!

Всё пополам...

76-летний серб Бранко Зивков безукоризненно исполнил решение суда о разделе имущества с бывшей женой и распилил пополам, всё, что было нажито непосильным трудом за 45 лет совместной жизни.

Как рассказал Зивков, он был согласен отдать жене половину имущества. Но когда жена потребовала и его инструменты, и сельхозинвентарь, фермер вышел из себя, взял пилу и распилил всё, как и полагается, пополам: в том числе весы для взвешивания коров, сеялку и даже плуг.

«Я только пока не решил, как разделить корову. Жена должна сказать, что ей больше нравится – часть с рогами или часть с хвостом», – цитирует слова серба Reuters.

МГ: Когда-то клялись всё делить пополам: радости и горести, любовь, дружбу детей. Дошла, наконец, очередь и до имущества, и даже коровы. Всё имеет начало и конец...

Жертва каприза

Шантажируя разводом, жена заставила мужа оплатить свадьбу своей кошки.

Cтудентка филологического факультета одного из каирских (Египет) университетов Хадиджа подала на развод после того, как супруг отказался оплатить роскошное свадебное торжество в пятизвёздочном отеле для её любимой кошки.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетские СМИ, полгода назад Хадиджа вышла замуж за богатого человека старше себя на 50 лет. Муж очень баловал молодую супругу и исполнял все её желания. Но когда та решила заказать свадебный пир для своей кошки в одном из самых дорогих столичных отелей, супруг категорически отказался выделить необходимую денежную сумму. В знак протеста Хадиджа подала заявление на развод.

В зале суда муж заявил, что согласен на развод, но в качестве последнего подарка решил заказать свадебное торжество для кошки своей жены в более скромном отеле, которым управляет его друг. Супруга была растрогана настолько, что тут же простила «скупердяя» и забрала заявление о разводе. Вновь обретшая семейное счастье пара тут же отправилась готовиться к кошачьей свадьбе.

МГ: Что и говорить, женщины большие мастерицы по части манипулирования мужчинами. Особенно не слишком молодыми, но слишком влюблёнными. А кошка – всего лишь жертва каприза...

Жаркая месть

37-летняя китаянка Вонг из города Вейфанг сожгла собственный магазин по продаже мобильных телефонов. Таким ужасным способом она решила отомстить неверному мужу.

Ночью соседка мстительницы заметила дым и вызвала пожарных. К счастью, те быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь. Из магазина они вывели едва живую мадам Вонг, от которой и узнали причину возгорания.

Оказалось, что накануне вечером её муж сообщил ей о том, что он полюбил другую женщину и собирается подать на развод. Женщина не стала устраивать истерики, а спокойно дождалась, пока муж уснул, оделась и направилась в магазин. Там она сложила в одну кучу 400 мобильных телефонов на общую сумму 300 тысяч юаней и подожгла аппараты. Красивой мести со смертельным исходом не получилось: её спасли пожарные. А вот брак и мобильники, похоже, восстановлению не подлежат.

МГ: Гнев обиженной женщины поистине страшен! Страсть – она и в Китае страсть, и что по сравнению с ней стоят каких-то четыреста телефонов, да и собственная жизнь!?

Сила в каблуке?

Ещё год назад Эшли Максвелл-Лам был самым обычным финансовым экспертом, щеголяющим в строгих деловых костюмах.

Впрочем, житель Сиднея (Австралия) не поменял свой гардероб полностью, ведь он всего лишь отказался от ботинок в пользу туфель на каблуках. Как-то раз одна из его коллег, хвастаясь новыми туфлями, заявила, что каблуки придают ей силы.

Эшли засомневался, и тогда женщина шутливо предложила ему попробовать самому. Отправившись в магазин, мужчина выбрал себе туфли на высоком каблуке и был поражён: он почувствовал себя выше, увереннее в себе и, действительно, куда сильнее в моральном плане.

Эшли, в гардеробе которого есть уже не одна пара туфель, признался, что просто обожает то чувство, когда он уверенной походкой шествует на своих каблуках, стуча ими по мраморному полу офиса.

МГ: А ещё очень хорошо – мини-юбка и бюстгальтер. И будешь вообще неотразим! Или – неотразимо?

Штраф за не задавленного кота

Житель голландского города Схидам Кейс Схюрманс был оштрафован на 75 евро за то, что не поехал на зелёный свет светофора, когда перед его машиной переходил дорогу кот.

Позади его автомобиля не было других транспортных средств, таким образом, он никому не мешал. Тем не менее полицейские выписали Схюрмансу штраф за то, что он не поехал на зелёный свет, создав помеху другим участникам движения.

Оштрафованный голландец возмущён, он написал письма с протестом бургомистру Схидама и в парламентские фракции политических партий.

Представитель полиции Хюб Фейнеман сказал, что произошедший со Схюрмансом случай очень редкий, однако признал, что, по закону, любые создающие помехи дорожному движению действия являются нарушением, сообщает РИА «Новости».

Если протест не будет удовлетворён, Схюрманс намерен обратиться в суд. По его мнению, в первую очередь необходимо действовать, исходя из гуманных побуждений, что он и сделал. Но даже не принимая это во внимание, следует учесть, что намеренное убийство животного транспортным средством является, по закону, наказуемым.

МГ: Получается, что голландец выбрал из двух зол меньшее... И ещё, оказывается, нестыковки в законах случаются не только на российском правовом поле...

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