Восстановление КБМ для всех граждан РФ

Многие люди пожилого возраста имеют машину. Сейчас транспортное средство – это уже не роскошь, как некоторое время назад, а отличный способ быть мобильным в нашей скоростной жизни, успевать приехать куда нужно, посетить места, где хочется побывать и т.д.

Для вождения автомобиля необходимо иметь водительские права. Второй важный документ, без которого точно не стоит садиться за руль (по закону) – полис ОСАГО. Такой полис защитит водителя от незапланированных трат, если произошло дорожно-транспортное происшествие. Например, если ДТП получилось по вине водителя, его страховщик возместит ущерб (имуществу, здоровью пострадавших). Если в ДТП была разбита машина, то ремонт транспортного средства оплатит страховщик виноватого в случившемся. При случае, если виноваты в ДТП оба водителя, то страховщики заплатят им обоим. Бывают и ситуации спорного характера, когда степень ответственности каждого водителя и соотношение выплат определяется в судебном порядке.

Существует такое понятие, как коэффициент бонус-малус. Этот параметр применяется при расчете цены полиса ОСАГО. Минимальное значение КМБ может сумму страховки снизить наполовину, максимальное – ощутимо увеличить, почти в 2,5 раза. Полезен при этом будет вот этот сервис: https://roskbm.ru/vosstanovit-kbm. На сайте можно произвести официальную проверку коэффициента бонус-малус водителя (делается это бесплатно, онлайн, для всех граждан Российской Федерации), Также можно направить официальный запрос в базу Российского союза автостраховщиков для восстановления КБМ. Часто у водителей неправильно рассчитан коэффициент и поэтому они переплачивают за ОСАГО, а так водители могут получить скидку на полис до 50% (о чем выше уже немного говорилось).

Страховщики, конечно, не хотят нести расходы. И просчитывая все риски, учитывают не только региональную принадлежность, но и теххарактеристики транспортного средства, навыки управления авто каждого водителя. Страховые структуры заинтересованы привлекать водителей, которые управляют машиной аккуратно, а если и попадают в дорожно-транспортное происшествие, то не по своей вине. Такие клиенты приносят прибыль страховщикам. А методом их стимулирования и является понижение значения коэффициента бонус-малус. Бонус-малус простыми словами – это скидка водителю, которые стремится управлять своим транспортным средством грамотно, по правилам и не создавая аварийные ситуации.

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