Во Франции за дуэль можно было и пенсии лишиться!

В 16 и 17 веке дуэли во Франции были обычным явлением. Но 6 февраля 1626 года Людовик XIII подписал эдикт о запрещении дуэлей, в соответствии с которым за организацию дуэли лишали должностей и пенсий.

Для французского дворянства дуэли были способом сведения счётов, самоутверждения, защиты репутации. Помимо того, пригласить кого-то на дуэль было модно и позволяло обратить внимание знатных особ из карьерных соображений. Основанием для дуэли могли быть не только серьёзные причины, например, месть за убитых друзей или честь семьи, но и мелкие ссоры из-за неосторожного слова или даже жеста собеседника. При этом смертельный исход был нормой, чем исключением.

С начала 17 века во Франции не раз издавали указы, запрещающие дуэли. Но эти запреты были не эффективны. Но документ, составленный первым министром Франции герцогом Ришелье и подписанный Людовиком XIII 6 февраля 1626 года, оказался результативным. Ришелье удалось убедить короля, что поединки дворян лишают армию лучших солдат. В эдикте было установлено, что наказанию за дуэль подвергнутся и вызвавшие, и вызванные на неё. В документе написали, что за организацию дуэли дворян лишат всех должностей, пенсий и прочих милостей короля.

Дуэли были не только среди мужчин, практиковалось подобное выяснение отношений также у женщин. Источники пишут, что женские дуэли не были массовым явлением, как у представителей сильного пола, но при этом поединки дам проходили гораздо жестче. Хорошо, что нашлась здравая королевская голова, которая прекратила кровопролития. Ссориться тоже надо уметь, и лучше, наверное, доказать правоту, убедив соперника на словах. Ведь мы люди.

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