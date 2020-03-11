Топ-3 отелей Анапы у самого моря

Лето - время отпусков. Жарких деньков ждут все любители путешествий и приключений, чтобы как следует оторваться на море. Большинство жителей России предпочитают отдыхать на курортах Краснодарского края.
Почему Анапа?
Анапа по праву является одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Этот курорт отлично подойдет для отдыха с детьми всех возрастов, ведь здесь безопасные песчаные пляжи с неглубоким морем, что дает возможность быстро прогреваться воде, поэтому сезон в Анапе длиться с мая по октябрь. Вдоль протяженной линии пляжа располагаются большое количество отелей, которые предлагают отличный отдых у самой кромки воды. Сегодня мы составили рейтинг доступных отелей Анапы, которые мы отыскали в каталоге сайта myanapa.ru.
Отель «Посейдон у моря»
Каждый год в Анапе появляются новые отели, и вот в 2019 году открылся еще одни под названием «Посейдон у моря». Расположился он в начале Пионерского проспекта у самого моря и это не последнее преимущество данного предложения. Во-первых, здесь отлично организовано пространство внутренней территории, имеется огромный бассейн замысловатой формы с детским отделением, зонами для отдыха. Дети с удовольствием посещают детскую площадку и занимательные вечерние шоу, причем для популяризации семейного отдыха отель приглашает детей до 4-х лет проживать абсолютно бесплатно. Во-вторых, близость к центру Анапы позволяет совершать увлекательные прогулки по Набережной или под крымскими соснами Пионерского проспекта, который уже давно превратился в достопримечательность курорта.
Отель «Белый песок»
Следующий анапский отель приглашает посетить свои стены, настоящих любителей пляжного отдыха, ведь заветное море в 50 метрах от ваших номеров. Отель «Белый песок» неплохо оборудовал свою песчаную территорию для любимых гостей, где установил теневые навесы, шезлонги, детский городок, спортивную площадку. Вечерний досуг можно разнообразить купанием в пресном бассейне, который расположился на втором ярусе отеля. Чтобы пребывание в отеле было на сто процентов беззаботным, администрация предлагает услугу «Все включено», которая говорит сама за себя, в стоимость отдыха входит питание в собственном кафе, пользование всей инфраструктурой, участие в развлекательных шоу и праздниках. «Белый песок» отель, который с достоинством несет уровень отеля четыре звезды.
Отель «Ла Мелия»
Насладиться отдыхом у самой кромке моря позволит еще один четырехзвездочный отель Анапы – «Ла Мелия». Пятиэтажное здание в средиземноморском стиле окнами выходит на великолепный пляж, с номеров отеля открывается великолепный вид на горизонт и проходящие мимо яхты. Для гостей, естественно, приготовлена услуга «Все включено», кроме этого в двух шагах имеется собственный пляж, где можно провести время в тени удобных навесов, попивая освежающий коктейль из бара. В «Ла Мелии» прекрасно организовано питание, которое включает в себя не только блюда европейской кухни по схеме «Шведского стола», но и свежую рыбу и черноморские мидии. Для разнообразия досуга, всей семье предлагаются экскурсионные поездки по примечательным местам курорта Анапа и окрестностям. Дети, которые отдыхают в отеле, также уезжают полные эмоций, ведь каждый вечер здесь проходят тематические праздники.
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