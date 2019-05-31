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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Добро или зло?
Группа исследователей из Университета Миннесоты решила выяснить, почему одни богатые люди склонны помогать ближним, а другие – нет. Как оказалось, проблема заключена в отношении к деньгам.
Психологические опыты показали, что деньги повышают способности человека достигать поставленных им целей. В тоже время его отношение к иным людям может измениться к худшему. Люди, которые более заинтересованы в деньгах, склонны работать дольше, реже обращаться за помощью и, одновременно, они реже помогают сослуживцам и предпочитают работать в одиночку, а не в команде.
Более того, денежно озабоченные люди держатся на большем расстоянии от новых знакомых, чем те, кто уделяет персональным финансам меньше внимания.
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МГ: Другими словами, при наличии больших денег человек звереет. А кроме того, в России не желающие утруждать себя работой «денежно озабоченные» люди чаще всего стремятся быть на большом расстоянии от правоохранительных органов....
Технологии древних
В ходе раскопок, проводимых британскими исследователями на юго-востоке Ирана в комплексе «Сожжённый город» (Burnt City), были обнаружены останки молодой женщины, которая обладала глазным протезом. Женщина потеряла глаз и получила протез приблизительно 4 800 лет назад. Учёные предполагают, что это глазное яблоко сделано из натуральной смолы, в которую были добавлены животные жиры. Для придания искусственному глазу большей естественности древние протезисты применили множество тонких (0,5 миллиметра) золотых нитей, имитирующих капилляры. Пара отверстий по бокам сферы помогли закрепить «глаз» на месте. По свидетельствам исследователей женщина, скорее всего, принадлежала к элите того времени или даже была царицей, поскольку очевидно, что подобное протезирование было доступно далеко не всем, да и вещи, найденные в могиле, – глиняные сосуды, бронзовые зеркала, кожаные мешки и украшения – свидетельствуют о благосостоянии женщины.
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МГ: Ещё одно подтверждение того, что наши предки были гораздо более умелыми и знающими, чем это принято думать.
Хорошо и долго
Россиянам понравились долгие новогодние каникулы.
Почти половина россиян (45%) считает введение длительных новогодних каникул в январе удачным решением. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения о том, как россияне оценивают решение властей ввести в стране длительные новогодние и рождественские каникулы и как проводят это время.
При этом пятая часть опрошенных (22%) в целом решение одобряет, но предпочли бы, чтобы каникулы были не в январе, а весной, на майские праздники. Четверть респондентов (24%) это нововведение осуждает в принципе и считает, что от него следует отказаться.
Хуже всего к данному решению относится старшее поколение. Так, в группе «60+» безоговорочно поддерживают решение 30% опрошенных, в то время как категорически отвергают примерно столько же – 31%.
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МГ: Что-что, а отдыхать мы, россияне, любим! Мало в какой стране существует такое количество праздников. Что же касается отношения старшего поколения к новогодним каникулам, то, думается, что как раз эта категория людей ясно осознает: чем больше мы отдыхаем – тем хуже живём...
Смерть за взятку
Несколько лет назад, как сообщает Reuters, Ван Чжаояо, один из руководителей отделения компартии китайской провинции, получил взятки почти от пятидесяти человек в обмен на различные преференции. Общая сумма взяток составила меньше миллиона долларов. Однако, в конце концов, был пойман с поличным. Суд приговорил взяточника к смертной казни. Чиновнику дали отсрочку в исполнении приговора на два года. Не исключено, что казнь заменят пожизненным сроком.
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МГ: Если даже чиновника и не казнят, думается, что взяток он брать больше не будет. И детям, и внукам закажет... Вот бы такой опыт в Россию!
Средство от слабоумия
Владение и ежедневное использование двух или нескольких языков задерживает наступление старческого слабоумия приблизительно на четыре года. Такой вывод сделали канадские учёные из Йоркского университета в Торонто. Использование нескольких языков улучшает снабжение мозга кровью и оставляет здоровыми нервные окончания.
Считается, что эти два фактора помогают в борьбе со слабоумием, основной причиной которого в старости является болезнь Альцгеймера. В настоящее время не существует лекарств, которые могли бы полностью излечить от этого недуга.
В исследовании учёных из Торонто было задействовано 184 пожилых пациента с симптомами слабоумия, поступившие в клинику между 2002 и 2005 годами. 93 из них могли разговаривать на двух языках, а 91 – только на одном. В результате было установлено, что у людей, разговаривавших на одном языке, слабоумие начинает проявляться в среднем в 71,4 года, а у использовавших два языка симптомы болезни проявляются в 75,5 лет.
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МГ: Владеть двумя языками, конечно, очень полезно. Однако и без этого, слава богу и нашим руководителям, большинству россиян слабоумие не грозит, поскольку средняя продолжительность их жизни не дотягивает и до 60 лет. Ну, а немногим тем, кто доживает до столь преклонных лет, приходится очень напрягать ум, чтобы выжить на нищенскую пенсию. Тут и второй язык не нужен...
Колумб – шпион Османской империи?
Легендарный мореплаватель и первооткрыватель Америки Христофор Колумб, оказывается, был османским шпионом. Эту неожиданную гипотезу выдвинул турецкий историк Джезми Юртсевер.
Он также утверждает, что турки открыли Америку на 25 лет раньше Колумба и создали там свою колонию. Турецкий учёный в этой связи считает необходимым «исправить ошибки и заново переписать всемирную историю», сообщила газета «Ени Шафак» К выводу о том, что Колумб был научным шпионом, работавшим на Османскую империю, Юртсевер пришёл на основе изучения символов и пометок на полях карты известного адмирала турецкого флота и географа XVI века Пири Реиса. Она была найдена в конце XIX века в Стамбуле в библиотеке дворца османских султанов Топкапы.
По его утверждению, вся информация о морских путешествиях Колумба в 1492 – 1503 годах поступала в первую очередь в Стамбул, а не в Испанию.
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МГ: Известно, что версий об открытии Америки существует множество. А вот то, что Колумб был шпионом – новость. Впрочем, на фоне засилья шпионских скандалов в реальной жизни и нынешних напряжённых отношений между Стамбулом и Вашингтоном версия не такая уж и удивительная...
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