Тайны регенерации

Генетики выяснили, почему ящерицы не умеют идеально отращивать хвост.
Ящерицы потеряли способность к полной регенерации хвоста из-за поломок в генах, управляющих работой стволовых клеток в спинном мозге. Об этом пишут генетики в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Ящерицу, отрастившую новый хвост, можно легко узнать. В нём абсолютно всё неправильно – размеры, внешний вид чешуек, цвет и внутреннее устройство. Починка того, что сломалось в их регенеративных способностях, поможет понять, как включить эту программу в ДНК других видов животных», – заявил Томас Лоцито из Питтсбургского университета (США).
Саламандры и другие амфибии обладают уникальной способностью к полной регенерации конечностей со всеми нервными окончаниями и элементами скелета. При этом многие ящерицы умеют заново отращивать хвост, но костную ткань у них заменяет хрящ, а спинной мозг не восстанавливается.
Учёные уже много десятилетий изучают и саламандр, и ящериц в надежде найти гены, отвечающие за регенерацию конечностей. Это помогло бы понять, как заново отращивать повреждённые руки и ноги, и научиться полностью управлять поведением стволовых клеток.
Лоцито и его коллеги сделали первый шаг к открытию причин того, почему ящерицы уступают саламандрам в качестве регенерации, когда изучали различия в поведении их стволовых клеток, готовящихся стать заготовками для будущих нейронов.
Для этого учёные вырастили несколько аксолотлей, а также ящериц-анолисов и гекконов, вырезали из их хвостов и спинного мозга небольшие кусочки нервной ткани и извлекли стволовые клетки. Проследив за ростом клеток в пробирке, исследователи ввели их в повреждённые хвосты амфибий и ящериц, предварительно поменяв местами: клетки саламандр попали в организм ящериц и наоборот. Затем генетики наблюдали, как поменялось поведение заготовок и активность разных генов в этих клетках.
Процедура радикально изменила процесс регенерации. В восстановленном хвосте ящериц появились нормальные кости и нервные клетки, тогда как плавник саламандр превратился в искривлённую структуру, похожую на новый хвост обычных ящериц.
Всё это стало большой неожиданностью для Лоцито и его команды. Они не думали, что простая пересадка одного типа заготовок клеток вернёт ящерицам способность к полной регенерации, а саламандр – лишит её.
Как показали дальнейшие опыты, причина заключалась в том, что стволовые клетки рептилий потеряли способность превращаться в особый тип заготовок нейронов, одновременно играющих роль части будущей нервной системы хвоста и дирижирующих всем процессом регенерации.
Изучение этих клеток, как надеются учёные, поможет выделить набор генов, отвечающих за их формирование, и открыть аналоги в ДНК человека и других млекопитающих. Если они действительно существуют в нашем геноме, то есть довольно большой шанс на то, что в будущем человечество научится регенерации.
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