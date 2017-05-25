Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Священник и крокодил

В Зимбабве крокодилы съели священника. Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post.

Очевидцы утверждают, что священнослужитель Джонатан Мтетва привёл прихожан к реке, чтобы показать им чудо хождения по воде. Он вошёл в водоём, известный как Крокодилья река, и удалился на 30 метров от берега. В этот момент на него напали три рептилии.

«Мы по-прежнему не понимаем, как так вышло, ведь он постился и молился целую неделю, — рассказал один из свидетелей происшествия. — Крокодилы покончили с ним за пару минут».

Согласно Библии, хождение по воде — одно из чудес, которое Иисус Христос совершил, чтобы уверить учеников в своей божественности.

МГ: Священника искренне жаль! Он ведь хотел добра. Вот только видимо молитвы не успели дойти до Бога, да и крокодилы были, скорее всего, атеистами...

Сила проклятия

Угроза колдовства испугала мародеров и заставила их вернуть вещи, похищенные в Кении во время беспорядков.

Телестанции показывают кадры, как люди возвращаются к ограбленным местам в прибрежном городе Момбаса, неся с собой кровати, диваны и другие предметы.

Некая женщина рассказала местным журналистам, что проклятие мешает грабителям полноценно ходить в туалет – они не в состоянии ни мочиться, ни испражняться. Якобы преступники один за другим заражаются этой странной болезнью и в ужасе бегут возвращать награбленные трофеи.

Как стало известно, проклятие наложил на мародеров неизвестный старец, которого привёл в город какой-то торговец. Один из преступников в эфире кенийского телеканала сообщил, что старец якобы дал им десять дней на то, чтобы вернуть всё награбленное владельцам. Как отметил злоумышленник, он сам собирается возвращать свои трофеи ночью, чтобы люди не смеялись над ним.

МГ: Вот что значит вера в заклятия! Нашим бы грабителям такую – насколько проще было бы работать полиции!

Не съеденный, но подстреленный...

Двое рабочих фермы Зак Фитцджеральд и Джейсон Грант были атакованы крокодилом во время сбора яиц рептилии. Животное схватило Гранта за руку и потащило в воду.

Фитцджеральд взял ружьё и дважды выстрелил. Первая пуля задела крокодила, но вторая ранила Гранта в ту самую руку, за которую её тащило животное. Пресмыкающееся испугалось и отпустило Гранта.

Пострадавший отделался ранением и переломом правой руки. Сразу после спасения он был доставлен на вертолете в больницу Дарвина. По словам Гранта, только меткость друга спасла его от смерти.

Владелец фермы утверждает, что Фитцджеральд и Грант – самые опытные рабочие на ферме. Однако крокодилы относятся к животным, не поддающимся одомашниванию.

После спасения первыми словами пострадавшего были: «Думаю, я не смогу работать пару дней».

МГ: Хорошо иметь рядом вооруженного коллегу! Интересно, а какие бы первые слова произнес наш охотник после спасения?

Собаки-полиглоты

Недостаток хорошо обученных и тренированных служебных собак вынудил английскую полицию закупить собак в Германии, сообщает газета The Daily Mail. Немецкие собаки отличаются послушанием, чётко выполняют все приказы и в целом лучше приспособлены для службы в полиции, чем собаки, выращенные в Великобритании, считает кинолог Дэвид Нипс из полиции Дербишира, Великобритания. Каждая собака стоит около 2000 фунтов стерлингов. Но полицейским, которые будут работать с овчарками из Германии, вынуждены в срочном порядке изучать основы немецкого языка, так как собаки понимают только команды, произнесенные на языке Шиллера и Гёте. Однако в английской полиции уверены, что смогут научить собак и английскому. Представитель полиции Дербишира рассказал, что собак специально обучают понимать английский, повторяя все команды на двух языках.

МГ: Тогда непонятно – зачем английским полицейским изучать немецкий? Или они опасаются, что немецкие овчарки их неправильно поймут?

И хорошее настроение в подарок...

В Вашингтоне придумали способ улучшения настроения горожан и туристов.

На одной из улиц появился яркий полосатый ящик красно-белого цвета, откуда очень обнадеживающий уверенный голос сообщает прохожим: «У вас прекрасные глаза!», «Вы очень притягательны!», «Ваша улыбка обворожительна!», «Вы очень добры и дружелюбны!».

«Машина комплиментов» – работа 46-летнего художника Тома Гривса, созданная им для выставки общественного искусства под названием «Городской проект».

«Машина комплиментов» выдает приз всем проходящим мимо неё людям независимо от их внешности, настроения и добропорядочности, тем самым улучшая настроение и возбуждая стремление к позитивным поступкам.

Устройство Тома Гривса незатейливо по конструкции – он записал 100 комплиментов на проигрыватель и поместил его внутри ящика. На ночь проигрыватель убирают. Гривс периодически обновляет запись и добавляет новые похвалы. На следующее утро машина вновь подбадривает горожан и гостей Вашингтона, поднимая им настроение.

МГ: Конечно, услышать комплимент даже из «уст» машины гораздо приятнее, чем злобный выговор начальника за опоздание. А вообще, думается, что подобные автоматы не мешало бы поставить и на улицах России, чтобы мы не забывали добрых слов...

Бифштекс на выхлопной трубе

Группа иранских дизайнеров придумала способ приготовления еды с помощью автомобиля. Жарить яичницу на капоте им показалось слишком банальным занятием, поэтому творческие натуры нарисовали штуковину под названием Exhaust grill. Смысл такой: когда вы проголодались в пути, достаточно вытащить из багажника нехитрое устройство, положить в него маринованное мясо, закрыть крышкой и вставить «кастрюлю» в выхлопную трубу. После чего можно отправляться дальше, надеясь к следующему перекуру отведать душистого жареного мяса.

Иранцы утверждают, что приготовленная с помощью этого устройства пища не окажется насквозь пропитанной оксидами углерода и прочей гадостью. По крайней мере, ёмкость с едой от выхлопных газов полностью изолирована. Но опасения почему-то всё равно остаются.

По словам разработчиков, их устройство, во-первых, поможет сэкономить кучу времени, а во-вторых, позволит рациональнее использовать тепло, выделяемое автомобилем. Правда, для того, чтобы температура выхлопных газов оказалась достаточной для приготовления пищи, водителю придётся гнать во весь опор.

МГ: К сожалению, авторы проекта не сообщают, сколько километров требуется проехать, прежде чем мясо дойдёт до кондиции. Не исключено, что скорее опустеет топливный бак, чем долгожданное блюдо будет готово. Дорогой, однако, будет бифштекс! И не будет ли он попахивать бензиновой гарью? Сдаётся, что на берёзовых угольках оно как-то экономичнее и экологичнее...