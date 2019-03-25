|
Светлана Дружинина, она же Анфиса из "Девчат", прошлась босичком по снежку
|Анастасия ШИЛОВА
|25 Марта 2019 г.
|
Светлана Дружинина, особенно запомниваяся ролью красавицы Анфисы в комедии «Девчата», призвала подписчиков своего Instagram-аккаунта к здоровому образу жизни. 83-летняя актриса прошлась по снегу босиком, показывая на собственном примере, как следует закаляться.Дружинина, несмотря на солидный возраст, удивляет поклонников своей активностью и цветущим внешним видом. Она редко позволяет себе появляться на публике без укладки и макияжа. Знаменитость продолжает работать, занимаясь артистической деятельностью и режиссурой, ведет собственный блог, ее часто видят на различных светских мероприятиях.
Светлана Сергеевна призывает фолловеров следовать ее примеру и укреплять свое здоровье доступными способами. Звезда «Девчат» в свои 83 года любит плавание, может спокойно прогуляться без обуви по снегу. Доказательством тому стало одно из последних фото в профиле актрисы. На снимке Дружинина в розовой блузке и свободных брюках черного цвета запечатлена босой на снежном «островке». В подписи к кадру знаменитость процитировала строку из известной песни: «Если хочешь быть здоров - закаляйся!».
Поклонники восхитились силой духа актрисы, позволяющей ей оставаться всегда привлекательной и поражать всех своей бодростью.
Впрочем, есть на свете бабушки, которым даже и звезда "Девчат" позавидует: для видеоклипа 65-летняя иркутянка не побоялась окунуться в ледяной Байкал в начале февраля!
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Ирина Газманова: в тени звездного мужа. История любви — выспыхнувшей и остывшей
"Вот так старушенция!" 72-летняя звезда сразила поклонников и коллег зажигательным танцем
Американская актриса Голди Хоун показала в социальных сетях зажигательный танец, который покорил не только поклонников, но и мировых звезд.
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Нина Ургант отказывается перебираться в Москву, несмотря на уговоры звездного внука
Знаменитая актриса и бабушка Ивана Урганта живет в Санкт-Петербурге. Там же и отпраздновала свой 89-й день рождения. Нина Ургант признается, что до сих пор ощущает себя на 17. Единственное, что ее тревожит – ...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь… Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ограбили саму большую в мире гардеробную. Теперь ее хозяйке придется купить много новых сумок
Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Айовы Терезы Ромер, владелицы самой большой гардеробной в США, модные вещи и драгоценности на общую сумму миллион долларов.
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Как сложились судьбы исполнителей пионерских песен
Для многих из тех, кто вырос в 70-е и 80-е годы прошлого века настоящими символами детства стали песни, исполненные солистами Большого детского хора под управлением Виктора Попова.
Next Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Шесть привилегий для тех, кто не успел выйти на пенсию в 2019 году
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Пенсии и пособия стали защищены от взыскания по долгам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Рынок МФО: поддержка бизнес-проектов, ориентирующий рейтинг и процесс взаимодействия между клиентом и структурой
У микрофинансовых организаций много клиентов. Причем не только среди разных категорий граждан, но и среди предпринимателей.
Граждане стали активнее использовать личный кабинет для перевода пенсионных накоплений
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
ПФР сообщает о повышении выплат "большинству сельских пенсионеров с учетом прибавки к фиксированной выплате"
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
ПФР сообщает о результатах инвестирования пенсионных накоплений в 2018 году
Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения средств пенсионных накоплений на депозиты кредитных организаций, составил по результатам 2018 года 7,2 млрд рублей, или 7,44% годовых.
Переходный период
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Прибавка к пенсии? Из достоверных источников: работающим пенсионерам — пока не светит!
Правительство РФ пока не готово индексировать пенсии работающих пенсионеров. В этом призналась во вторник в кулуарах Гайдаровского форума вице-премьер Татьяна Голикова.
Вступившие в действие тарифы ОСАГО должны быть выгодны водителям со стажем
Вступило в силу расширение тарифного коридора в ОСАГО. Указание Центробанка было опубликовано ранее.
Официальная информация ПФР: как будут назначаться пенсии в 2019 году?
Пенсионный фонд России напоминает и разъясняет: с 2019 года в стране начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обес...
Стать профессионалом на известной площадке китайских товаров
Товары из Китая покупает весь мир. И благодаря интернету множественные категории хороших вещей, произведенных в КНР, можно приобретать по вполне доступным ценам. Это может быть интересно и аудитории пенсионер...
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
У нас есть похожие статьи и новости: