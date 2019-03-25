Светлана Дружинина, она же Анфиса из "Девчат", прошлась босичком по снежку

Светлана Дружинина, особенно запомниваяся ролью красавицы Анфисы в комедии «Девчата», призвала подписчиков своего Instagram-аккаунта к здоровому образу жизни. 83-летняя актриса прошлась по снегу босиком, показывая на собственном примере, как следует закаляться.Дружинина, несмотря на солидный возраст, удивляет поклонников своей активностью и цветущим внешним видом. Она редко позволяет себе появляться на публике без укладки и макияжа. Знаменитость продолжает работать, занимаясь артистической деятельностью и режиссурой, ведет собственный блог, ее часто видят на различных светских мероприятиях.

Светлана Сергеевна призывает фолловеров следовать ее примеру и укреплять свое здоровье доступными способами. Звезда «Девчат» в свои 83 года любит плавание, может спокойно прогуляться без обуви по снегу. Доказательством тому стало одно из последних фото в профиле актрисы. На снимке Дружинина в розовой блузке и свободных брюках черного цвета запечатлена босой на снежном «островке». В подписи к кадру знаменитость процитировала строку из известной песни: «Если хочешь быть здоров - закаляйся!».

Поклонники восхитились силой духа актрисы, позволяющей ей оставаться всегда привлекательной и поражать всех своей бодростью.

Впрочем, есть на свете бабушки, которым даже и звезда "Девчат" позавидует: для видеоклипа 65-летняя иркутянка не побоялась окунуться в ледяной Байкал в начале февраля!

По инф. dni24.com

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