Сибирская бабуля начитала рэп в ледяном Байкале... И окунулась в волну симпатии интернета!

Как стать звездой, когда держатся 30-градусные суровые морозы? Да легко! Это доказала 65-летняя иркутянка Галина Харитонова. Она прославилась на весь интернет после того, как в Сети появился клип, для которого бабушка зачитала рэп. Да не простой, а истинно сибирский. Для клипа 65-летняя иркутянка не побоялась окунуться в ледяной Байкал в начале февраля, когда по Приангарью ударили небывалые холода, пишет The Siberian Times .

Кроме того, в клипе Галина Харитонова дрифтует по льду на «Порше Кайен», рассказывая об обычных проблемах пенсионерской жизни. Пенсионерка признаётся: когда ей предложили такую авантюру, она согласилась, не раздумывая, хотя до этого никогда не исполняла рэп. Клип стал пародией на песню Gimme the loot. И хотя свою армию фанатов Галина Харитонова уже получила, самыми преданными поклонницами творчества бабушки остаются её внучки.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ