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Сибирская бабуля начитала рэп в ледяном Байкале... И окунулась в волну симпатии интернета!
По инф. Телеинформа   
24 Марта 2019 г.
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Как стать звездой, когда держатся 30-градусные суровые морозы? Да легко! Это доказала 65-летняя иркутянка Галина Харитонова. Она прославилась на весь интернет после того, как в Сети появился клип, для которого бабушка зачитала рэп. Да не простой, а истинно сибирский. Для клипа 65-летняя иркутянка не побоялась окунуться в ледяной Байкал в начале февраля, когда по Приангарью ударили небывалые холода, пишет The Siberian Times.

Как стать звездой, когда держатся 30-градусные суровые морозы? Да легко! Это доказала 65-летняя иркутянка Галина Харитонова.

Кроме того, в клипе Галина Харитонова дрифтует по льду на «Порше Кайен», рассказывая об обычных проблемах пенсионерской жизни. Пенсионерка признаётся: когда ей предложили такую авантюру, она согласилась, не раздумывая, хотя до этого никогда не исполняла рэп. Клип стал пародией на песню Gimme the loot. И хотя свою армию фанатов Галина Харитонова уже получила, самыми преданными поклонницами творчества бабушки остаются её внучки.

По инф. Телеинформа

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