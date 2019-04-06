Страшное оружие

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Интересные факты и события

Реабилитация Галилея

Ничто не вечно под луной. Вот и образ Галилея в глазах представителей католической церкви претерпел некоторые изменения. Выдающийся учёный, совершивший немало революционных для своего времени открытий, был осуждён инквизицией в 1633 году как еретик: утверждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца, показалось церковным чинам возмутительным вольнодумием. Теперь же его роль переосмыслили – Папа римский Бенедикт XVI назвал Галилея «человеком истинной веры, благоговейно созерцавшим творения Божии».

Специальная конференция для изучения дела Галилея объявила учёного покровителем диалога между верой и разумом.

Первую попытку реабилитировать Галилея предпринял Иоанн Павел II ещё в 90-е годы, однако даже в ХХ веке эта история продолжала служить предметом недопонимания между католической церковью и научным миром.

Готовясь к рассмотрению «дела Галилея», церковь не забыла и об извинении – в садах Ватикана появился памятник итальянскому учёному. Монумент, представляющий учёного во весь рост, выполнен из мрамора и расположен недалеко от того самого здания, куда в 1633 году он был заключён для проведения процесса над ним.

МГ: Вот уж действительно: не согрешишь – не покаешься! Думается, намерение воздвигнуть статую Галилея в самом сердце Ватикана является попыткой Святого Престола примириться с научным сообществом. Хотя может и желанием показать «продвинутость» католической церкви.

Индекс здоровья

Исследование было проведено Академией наук Китая: в поле зрения учёных попали 45 крупнейших стран мира, на долю которых приходится почти 90% общемирового ВВП и где проживают около 77% населения Земли. Первые три места достались Финляндии, Дании и Швеции, последнее место – Нигерии. Исследователи определяли средний уровень национального здоровья, принимая во внимание состояние иммунитета, психики и обмена веществ граждан. Суммируя все эти показатели, выводился средний уровень национального индекса здоровья.

Соединённые Штаты заняли в этом списке 11-ю строчку. Непосредственно Китай занял по итогам исследования 13-ю позицию, став первой страной среди развивающихся государств, Россия на 29 месте. Наиболее плачевная ситуация, по мнению учёных, складывается в Нигерии, которая оказалась в самом конце списка.

МГ: Слава богу, хоть Нигерию обошли! Хотя сдаётся, что и тут не без лукавства: если бы выводы делались не по материалам нашей статистики, то нам бы и этого места не досталось...

Средство от аэрофобии...

«Если бы Господь захотел заставить меня летать, он бы дал мне крылья». Так говорят каждые три итальянца из десяти. Оказывается, итальянцы панически боятся летать на самолётах.

Некоторые из них даже клянутся, что никогда в жизни не ступят ногой на борт самолёта. Для других, которым волей-неволей приходится летать, взлёт, полёт и посадка всякий раз превращаются в настоящий кошмар, даже несмотря на статистику, согласно которой вероятность погибнуть в ДТП в 37 раз выше, чем на борту самолёта.

Впрочем, как выяснили учёные, страх того, что самолёт может упасть – не главная причина аэрофобии. В самолёте многие испытывают необъяснимую тревогу, в которой объединяются самые разные страхи, которые не имеют никакого отношения к полётам. Причина этих страхов прежде всего в том что самолёт – это замкнутое пространство, которое нельзя покинуть, когда захочешь.

Чтобы избавиться от аэрофобии, учёные советуют воспользоваться присутствием стюардесс. Поговорить с ними и, может быть, даже пошутить. Ещё лучше поделиться своими страхами с соседом, а самым оптимальным решением по-прежнему остаётся увлекательная книга. Считается, что от аэрофобии чаще страдают женщины. Но учёные говорят, что статистика неверна, поскольку женщины просто более откровенно выражают свой страх. Мужчины в этом ни за что не признаются, но будут паниковать всякий раз, когда им нужно будет куда-то лететь.

МГ: А ещё лучше – летать на новых самолётах, а не на том списанном хламе, который авиакомпании ещё приобретают по дешёвке за границей...

Страшное оружие

В Японии пожилая женщина криком отпугнула напавшего на неё медведя. Инцидент произошёл ранним утром в городе Каруидзава в центре главного японского острова Хонсю. Медведь, вышедший из леса, напал со спины на 64-летнюю женщину, которая полола сорняки в саду своего дома. Хрупкая японка издала нечеловеческий вопль. Медведь испугался и, оставив пенсионерку в покое, поспешил вернуться в лес. Полиция уже установила, что это был не очень крупный, скорее всего, гималайский медведь. Рацион этих зверей почти полностью состоит из растительной пищи, и нападения на людей для них не характерны. Зоологи и полиция прочесали местность в поисках агрессивного животного, но «налётчику» удалось скрыться.

МГ: Да, женский вопль – страшное оружие! Мишка, скорее всего, после этого инцидента долго жевал пустырник и уж точно зарёкся нападать на одиноких дам...

Не огорчайтесь!

Как продемонстрировало новое исследование, не стоит отчаиваться, если ваше дитя – двоечник, как нё стоит надеяться на прекрасную карьеру, если он учится на круглые пятёрки.

До 77% из 2000 респондентов – взрослых людей уверены, что результаты официальных экзаменов не отражают их истинного интеллектуального уровня. Только три из десяти британцев ассоциируют экзамены с чувством гордости, которое возникает, как известно, только тогда, когда мы считаем, что результат явился прямым следствием наших усилий. Мнение учителей подтверждает эти выводы: 60% британских педагогов считают, что экзаменационные оценки не обязательно отражают способности ученика и его будущие успехи в профессиональной деятельности.

Кроме того, многие учёные и педагоги считают, что экзамены (во всех существующих формах) подходят не каждому, а потому необходима какая-то дополнительная структура, на которую можно было бы положиться. По данным Daily Mail, британские школьники за время учёбы сдают около 70 экзаменов. Если репутация школы зависит от результатов экзаменов, то учителя, естественно, «дрессируют» детей непосредственно к экзаменам вместо того, чтобы тестировать их истинные способности и усвоенные знания.

МГ: О том, что двоечники и троечники тоже могут быть вполне успешными, говорят и биографии известных личностей: Джона Леннона, Уинстона Черчилля, сэра Ричарда Брэнсона. Леннон вообще не пошёл сдавать школьные выпускные экзамены, а Билл Гейтс бросил колледж... Так что действительно не стоит отчаиваться, если дневник вашего чада не блещет отличными оценками. Но уроки учить всё-таки надо!

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