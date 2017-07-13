Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Сладкая профилактика

Итальянские исследователи пришли к выводу, что при ежедневном употреблении шоколада уменьшается риск нейродегенеративных заболеваний. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Nutrition. Специалисты оценили последствия острого и хронического воздействия флавоноидов (растительных полифенолов), содержащихся в бобах какао, на активность мозга. Добровольцы, принявшие участие в исследованиях, употребляли напиток какао или шоколадные плитки в малых, средних и больших количествах в течение пяти дней или трех месяцев.

Оказалось, что флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, улучшают рабочую память, которая определяет способность держать в уме информацию, необходимую, например, для решения логических задач. Кроме того, снижался риск возрастного ухудшения когнитивных способностей.

В мае 2017 года международная группа исследователей выяснила, что регулярное употребление умеренных порций шоколада способствует профилактике мерцательной аритмии.

МГ: Сбывается мечта сладкоежек и ночной кошмар стоматологов мира... А вообще, уплетая шоколад, стоит помнить (благо память теперь в безопасности), что знания прибавляются вовсе не от сладкого...

ГМО-собака

Специалисты биотехнологичной китайской компании SinoGene успешно клонировали собаку по кличке Лун Лун. Это первый в мире случай клонирования соматических клеток собаки, пишет ECNS.

По словам ученых, собаки являются самыми сложными для клонирования животными. Согласно отчету, Лун Лун не унаследовала генов суррогатной матери, которая является первой в мире собакой, созданной с помощью редактирования генов.

«В Китае есть сильная нехватка служебных собак, в том числе ищеек и поводырей. Их сложно разводить, поэтому большинство щенков покупаются за рубежом. Полиция уже проявила интерес к нашей технологии, и сейчас ведутся переговоры о возможном сотрудничестве», — рассказал заместитель генерального директора SinoGene Чжао Цзяньпин.

Также он добавил, что технология принесет пользу любителям домашних животных — владельцы собак смогут клонировать своих питомцев в случае их смерти.

В конце 2016 года семья из Аргентины, у которой умерла собака, использовала технологию клонирования, чтобы получить генетическую копию своего питомца. Процедура обошлась в сумму от 60 до 100 тысяч долларов.

МГ: Сомнительное достижение... Еще неизвестно, какие заболевания могут возникнуть у таких животных. Да и есть ли смысл клонировать умершее животное, еще и за такие деньжищи! Как по мне, так лучше обратили бы умные люди внимание на другую проблему – бездомных животных-то меньше не становится...

Достигли максимума

Возможно, текущее поколение людей уже достигло максимального предела продолжительности человеческой жизни. Недавнее исследование, проведенное учеными из США, призвано было показать вероятность того, что кто-либо из людей переживет возраст в 122 года – официально установленный рекорд по продолжительности жизни на сегодняшний день. Результаты оказались неутешительными.

Бурное развитие медицины за последние 100 лет вызвало стремительный рост средней продолжительности жизни во многих странах мира. Вновь и вновь фиксировались люди-долгожители, которые перешагивали столетний рубеж. Но начиная с 90-х годов прошедшего века роста в максимальной продолжительности жизни больше не наблюдается. Означает ли это, что человечество приблизилось к лимиту по максимальной продолжительности жизни?

Чтобы ответить на этот вопрос, специалистам пришлось проанализировать данные по смертности в 41 стране мира. Анализ данных показал, что до 1995 года максимальная продолжительность жизни увеличивалась на 0,15 единиц в год, тогда как после 1995 года прирост перешел в убыль. Согласно прогнозам ученых, вероятность того, что конкретный человек переживет границу в 125 лет, составляет не больше 0,0001%. Таким образом, возраст 125 лет составляет биологический предел человеческой жизни, переступить за который удастся лишь единицам. Даже при улучшении здравоохранения и изобретении новых эффективных лекарственных препаратов, мы сможем повысить среднюю, но не максимальную продолжительность жизни.

МГ: Уж много раз твердили миру, что мы, мол, стали жить лучше и дольше. А тут выходит, что лишь век с небольшим – наш предел. Что ж, придется вычеркнуть из списка «Успеть в этой жизни» пару пунктов. А лучше вовсе про него забыть, ведь какая разница, сколько нам отведено – главное, как мы эту жизнь проведём.

Есть прогресс?

Американские, немецкие и австрийские онкологи доказали, что испытанные ими персонализированные вакцины против рака являются безопасными и клинически эффективными для профилактики меланомы. Два соответствующих исследования опубликованы в журнале Nature.

В одной публикации ученые сообщают о результатах первой фазы клинических испытаний вакцины, направленной на 20 персонализированных неоантигенов, связанных с раком кожи. У четырех из шести пациентов, которым была сделана прививка, в течение 25 месяцев не наблюдалось рецидивов меланомы.

В другой публикации нам поведали о первом в своем роде применении персонализированного подхода к вакцинации на основе РНК, которая направлена на уничтожение у 13 пациентов, больных меланомой, неоэпитопов. У восьми пациентов через 23 месяца после вакцинации опухоли исчезли.

Специалисты планируют приступить ко второй фазе клинических испытаний вакцин, а также определить их эффективность в борьбе с другими типами рака.

МГ: Онкологические заболевания – бич человечества. Малейшие подвижки в борьбе против рака вселяют надежду и больным, и небезразличным. Но интересно вот что: если ученые создадут-таки лекарство, полностью убивающее рак, как скоро его пустят в массы? Ведь оно непременно будет дорогим, и первым делом его опробуют люди из «верхушки», а что уж до нас...

Показатели растут

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений пришли к выводу, что увеличение глобальной температуры на полградуса усилило экстремальные погодные условия, образующиеся по всей планете. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Climate Change.

Прогнозирование последствий глобального потепления на 1,5 и 2 градуса Цельсия включает определенные допущения. Например, ученые могут опираться на различные модели океанических циркуляций. Поэтому для исключения неопределенности специалисты обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений.

Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 годов, между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия. Оказалось, что к концу данного промежутка времени увеличились такие метеорологические показатели, как продолжительность засушливых сезонов и интенсивность экстремальных ливней. Кроме того, средняя летняя температура повысилась более чем на 1 градус, а зимы в среднем стали теплее на 2,5 градуса Цельсия.

Согласно выводам ученых, эти погодные изменения выходят за рамки естественной изменчивости, то есть, вызваны сжиганием ископаемых видов топлива человеком. Отмечается, что увеличение глобальной температуры на 2 градуса удвоит количество неурожаев, уменьшит доступность пресной воды и увеличит частоту аномальной жары.

МГ: Слушает человек, да не слышит. Сколько ему не говори об аномальной жаре на родной планете, а он все отмахивается и лишь подбрасывает топлива в мировую «печку». Глядишь, такими темпами он скоро весь «дом» закоптит, и дышать ему станет нечем.

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