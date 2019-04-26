Шекспир им в помощь

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Из чего состоит человек?

Современный человек состоит из звёздной пыли и базовых элементов, возникших во время трёх ключевых периодов в образовании нашего космоса. К этому выводу пришли французские учёные, проведшие глубокий химический анализ основ человеческого организма.

Как оказалось, в среднестатистическом человеке, вес которого равен 70 кг, 7 кг приходится на водород, возникший в первые доли секунды появления нашей Вселенной после так называемого Большого взрыва. Одновременно организм содержит 45,5 килограмма кислорода, 12,5 кг углерода, 2,1 кг азота, 1 кг кальция, 700 г фосфата, появление которых связано со следующей фазой – образованием планет.

Третья химическая основа человеческого организма относится к периоду появления ядер в центре звёзд. Так, в среднестатистическом человеке находится 2 г цинка, 0,15 г меди, следы никеля, кобальта, свинца и молибдена.

Научный химический анализ также самым неожиданным образом косвенно подтверждает и библейский рассказ о появлении человека, который был создан из праха Земли.

МГ: Думается, что это ещё одно подтверждение того, что и в жизни, и в космосе всё взаимосвязано. А Библия может оказаться источником зашифрованных знаний.

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Причуды фортуны

Преступник из города Барнстэйбл (штат Массачусетс), отбывающий пятилетний срок за ограбление местного банка, выиграл в лотерею 1 миллион долларов.

55-летний безработный житель из города Барнстэйбл Тимоти Элиот попал в тюрьму после попытки ограбить банк в родном городе. На этот шаг он пошёл из-за тяжёлого финансового положения и невозможности найти постоянную работу.

Как сообщил адвокат осуждённого, по закону власти штата не имеют права отбирать выигрыш у его подзащитного, так как тот купил счастливый лотерейный билет за несколько дней до совершения преступления.

Представители надзорных органов штата Массачусетс в свою очередь заявили прессе, что осуждённый не имеет права воспользоваться выигрышем до того момента, пока полностью не отбудет заключение.

По решению суда, Элиот был вынужден ежемесячно выплачивать в казну штата 65 долларов за судебные издержки и покрытие принесённого банку ущерба.

МГ: Как сказал классик, «а счастье было так близко, так возможно!» Зато у неудавшегося грабителя теперь есть несколько лет, чтобы пофантазировать на тему: «Что я сделаю с миллионом, когда окажусь на свободе?»

Шекспир им в помощь

Британские учёные, занимающиеся проблемой борьбы с возрастным слабоумием, пришли к выводу, что поддерживать мозг «в форме» могут произведения английских классиков.

Проведя серию экспериментов, в ходе которых группа добровольцев читала произведения Шекспира, Джеффри Чосера и Уильяма Вордсворта, медики выяснили, что определённые строки произведений вызывали усиление активности мозга.

Чтение Шекспира оказалось столь же стимулирующим, как и собирание головоломок, разгадывание кроссвордов и ребусов.

МГ: Надо же, какое интересное применение может иметь классика! Может быть, хоть это сделает её более популярной среди населения? Интересно, а какие произведения русских писателей способны стимулировать деятельность мозга? И что эффективнее – Достоевский или Устинова? Сдаётся, правда, что чтение произведений последней даст, скорее, отрицательный эффект...

Жертва репертуара

В сирийском городе Латакия жених развёлся со своей невестой прямо во время свадебного торжества, сообщает саудовская газета «Аль-Ватан».

Причиной столь стремительного разрыва стала неудачно выбранная невестой шуточная песенка «Я люблю тебя, мой ослик». В ней девушка, то и дело называя своего возлюбленного ослом, говорит, что страшно рассердится, если кто-то посмеет отозваться о нём так же.

Напевая этот незатейливый мотивчик и весело смеясь, невеста предложила жениху исполнить под эту песню танец молодожёнов. Однако он не разделил её радости и попросил диджея поставить более подходящую случаю мелодию. Когда тот возразил, что песню про ослика заказала сама невеста, вконец разгневанный жених вырвал у диджея микрофон и трижды произнес «талик», что означает «я с тобой развожусь». Согласно мусульманским традициям, этого достаточно для того, чтобы

брак считался расторгнутым.

МГ: До чего же это хрупкая вещь – любовь! И как, оказывается, мало надо, чтобы разбить её вдребезги. Что и говорить, девушке явно стоило перед свадьбой лучше изучить любимые песни своего избранника! Или, как минимум, его характер...

Ложь во спасение

В Италии замужним женщинам официально разрешили лгать под присягой, когда дело касается супружеской неверности. Такое постановление вынес Верховный кассационный суд.

Прецедентом стал частный случай: 48-летнюю итальянку, состоящую в браке, признали виновной в даче ложных показаний: она отрицала связь с любовником. Та оспорила вердикт и выиграла. Судьи сочли, что сокрытие фактов супружеской измены допустимо, если женщина стремится сохранить свою репутацию.

МГ: У нас это называется ложью во спасение. Но спасая семью, вовсе не спасает от рогатости. Так что приходится выбирать между репутацией и семейным покоем...

Орехам разрешили падать...

Об этом сообщает немецкая версия портала The Local.

Окружной суд Франкфурта отклонил иск женщины, пытавшейся отсудить четыре тысячи евро у соседа за ущерб, причинённый её машине растущим на его участке ореховым деревом.

Согласно показаниям истицы, ветви и плоды грецкого ореха упали на её автомобиль во время сильного ветра, в результате чего на крыше, капоте и корпусе появились вмятины.

По словам ответчика, ветви дерева разрослись на полтора метра на территорию её двора, со своей же стороны он следил за ними и вовремя подрезал.

В итоге суд решил, что женщина должна предъявлять претензии не соседу, а деревьям. Они же, в свою очередь, не могут нести ответственность за свои действия, так как осеннее падение орехов – это «природный факт».

«Единственный способ полностью устранить опасность, которую представляют падающие орехи, – спилить дерево или обернуть его защитной сеткой», – постановил суд.

Оставшейся ни с чем истице придётся оплатить судебные издержки. Она может обжаловать решение суда в течение месяца.

МГ: Даже удивительно, что это произошло в Германии, славящейся своей любовью к чистоте и порядку! Скорее всего, даме просто захотелось получить с соседа деньги. Теперь ей можно только сожалеть о том, что вовремя не спилила злосчастные ветки. Кстати, это урок и нашим дачникам...

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