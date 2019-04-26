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Шекспир им в помощь
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|26 Апреля 2019 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Из чего состоит человек?
Современный человек состоит из звёздной пыли и базовых элементов, возникших во время трёх ключевых периодов в образовании нашего космоса. К этому выводу пришли французские учёные, проведшие глубокий химический анализ основ человеческого организма.
Как оказалось, в среднестатистическом человеке, вес которого равен 70 кг, 7 кг приходится на водород, возникший в первые доли секунды появления нашей Вселенной после так называемого Большого взрыва. Одновременно организм содержит 45,5 килограмма кислорода, 12,5 кг углерода, 2,1 кг азота, 1 кг кальция, 700 г фосфата, появление которых связано со следующей фазой – образованием планет.
Третья химическая основа человеческого организма относится к периоду появления ядер в центре звёзд. Так, в среднестатистическом человеке находится 2 г цинка, 0,15 г меди, следы никеля, кобальта, свинца и молибдена.
Научный химический анализ также самым неожиданным образом косвенно подтверждает и библейский рассказ о появлении человека, который был создан из праха Земли.
Причуды фортуны
Преступник из города Барнстэйбл (штат Массачусетс), отбывающий пятилетний срок за ограбление местного банка, выиграл в лотерею 1 миллион долларов.
55-летний безработный житель из города Барнстэйбл Тимоти Элиот попал в тюрьму после попытки ограбить банк в родном городе. На этот шаг он пошёл из-за тяжёлого финансового положения и невозможности найти постоянную работу.
Как сообщил адвокат осуждённого, по закону власти штата не имеют права отбирать выигрыш у его подзащитного, так как тот купил счастливый лотерейный билет за несколько дней до совершения преступления.
Представители надзорных органов штата Массачусетс в свою очередь заявили прессе, что осуждённый не имеет права воспользоваться выигрышем до того момента, пока полностью не отбудет заключение.
По решению суда, Элиот был вынужден ежемесячно выплачивать в казну штата 65 долларов за судебные издержки и покрытие принесённого банку ущерба.
Шекспир им в помощь
Британские учёные, занимающиеся проблемой борьбы с возрастным слабоумием, пришли к выводу, что поддерживать мозг «в форме» могут произведения английских классиков.
Проведя серию экспериментов, в ходе которых группа добровольцев читала произведения Шекспира, Джеффри Чосера и Уильяма Вордсворта, медики выяснили, что определённые строки произведений вызывали усиление активности мозга.
Чтение Шекспира оказалось столь же стимулирующим, как и собирание головоломок, разгадывание кроссвордов и ребусов.
Жертва репертуара
В сирийском городе Латакия жених развёлся со своей невестой прямо во время свадебного торжества, сообщает саудовская газета «Аль-Ватан».
Причиной столь стремительного разрыва стала неудачно выбранная невестой шуточная песенка «Я люблю тебя, мой ослик». В ней девушка, то и дело называя своего возлюбленного ослом, говорит, что страшно рассердится, если кто-то посмеет отозваться о нём так же.
Напевая этот незатейливый мотивчик и весело смеясь, невеста предложила жениху исполнить под эту песню танец молодожёнов. Однако он не разделил её радости и попросил диджея поставить более подходящую случаю мелодию. Когда тот возразил, что песню про ослика заказала сама невеста, вконец разгневанный жених вырвал у диджея микрофон и трижды произнес «талик», что означает «я с тобой развожусь». Согласно мусульманским традициям, этого достаточно для того, чтобы
брак считался расторгнутым.
Ложь во спасение
В Италии замужним женщинам официально разрешили лгать под присягой, когда дело касается супружеской неверности. Такое постановление вынес Верховный кассационный суд.
Прецедентом стал частный случай: 48-летнюю итальянку, состоящую в браке, признали виновной в даче ложных показаний: она отрицала связь с любовником. Та оспорила вердикт и выиграла. Судьи сочли, что сокрытие фактов супружеской измены допустимо, если женщина стремится сохранить свою репутацию.
Орехам разрешили падать...
Об этом сообщает немецкая версия портала The Local.
Окружной суд Франкфурта отклонил иск женщины, пытавшейся отсудить четыре тысячи евро у соседа за ущерб, причинённый её машине растущим на его участке ореховым деревом.
Согласно показаниям истицы, ветви и плоды грецкого ореха упали на её автомобиль во время сильного ветра, в результате чего на крыше, капоте и корпусе появились вмятины.
По словам ответчика, ветви дерева разрослись на полтора метра на территорию её двора, со своей же стороны он следил за ними и вовремя подрезал.
В итоге суд решил, что женщина должна предъявлять претензии не соседу, а деревьям. Они же, в свою очередь, не могут нести ответственность за свои действия, так как осеннее падение орехов – это «природный факт».
«Единственный способ полностью устранить опасность, которую представляют падающие орехи, – спилить дерево или обернуть его защитной сеткой», – постановил суд.
Оставшейся ни с чем истице придётся оплатить судебные издержки. Она может обжаловать решение суда в течение месяца.
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