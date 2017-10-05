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Шаман и крокодил
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|05 Октября 2017 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Воруют...
По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, на заседаниях в Доме правительства РФ на столах лежат карандаши, а не ручки. Почему? Воруют...
Александр Шохин рассказал, что обращался с этим вопросом к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.
«Я тут у Медведева спросил, почему на важных заседаниях не дают ручек, а дают только карандаши. Знаешь, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет», — цитирует экс-вице-премьера LIFE. Александр Шохин также добавил, что, дескать, ручку спрятать в карман очень легко...
Личным примером...
Жители Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) не в первый раз наблюдают странное зрелище возле одного из детских садов: ожидая детей из детского сада, родители организованно ходят по кругу под предводительством женщины с микрофоном.
Как выяснилось, такое поведение было предложено родителям, приходящим забрать детишек из сада. Чтобы не создавать давку у дверей, людям предложили немного размяться, ведь это заодно станет хорошим примером их отпрыскам. Надо добавить, что родители очень тепло восприняли такое необычное нововведение.
Шаман и крокодил
Житель Индонезии, называвший себя шаманом и утверждавший, что у него есть сверхъестественная власть над крокодилами, решил провести очередной ритуал и поплатился за это жизнью.
Мужчина погрузился в водоём, кишащий агрессивными рептилиями, и поначалу всё шло неплохо. Вот только когда он решил, что достаточно поразил воображение зрителей, и поплыл к берегу, один из крокодилов утащил несчастного под воду.
Шокированным зевакам только и оставалось, что в ужасе смотреть на гибель шамана. Позже полиция обнаружила его тело, оказавшееся совершенно нетронутым — то есть рептилия попросту утопила мужчину, а потом бросила.
Любви все возрасты покорны?
Столетний мужчина живёт в доме престарелых в городе Женвилье, департамент О-де-Сен, вместе со своей женой. В один из вечеров апреля дедушки не оказалось на месте! Сотрудники забили тревогу и вызвали полицейских. На место выехало семь сотрудников полиции, которые первым делом начали обыскивать учреждение.
Беглец-ловелас был найден спустя нескольких часов в комнате своей девяностолетней соседки. Видимо, дедушку потянуло на «молодых»! Старушка рассказала, что ждала, когда дедушка проснётся и уйдёт.
Какие отношения связывают пожилого беглеца с соседкой, не сообщается. Также не говорится, как отреагировала жена деда.
Хвостатый клептоман
Собака по кличке Холли с щенячьего возраста любила воровать вещи, но особенно ей нравились бумажные купюры, и со временем страсть к деньгам не прошла.
Кейси Кук из Нью-Йорка, хозяйка Холли, всегда волновалась, что её любимица съест купюру и отравится, так что она принялась выменивать у неё украденные деньги на угощение.
В какой-то момент собака поняла причинно-следственную связь, так что теперь она сама приносит хозяйке деньги, когда хочет получить что-нибудь вкусненькое. Когда у Холли кончаются купюры, добрая Кейси специально оставляет их на видных местах, так что её питомица копит новые деньги на «покупку» чего-нибудь вкусненького.
Не съесть, так понюхать...
Любители ночной клубной жизни начинают привыкать к новой необычной тенденции – завсегдатаи ночных вечеринок нюхают шоколад, что позиционируется как полностью безопасное для здоровья занятие.
Один из ночных клубов в Берлине (Германия) уже месяц назад полностью отказался от продажи алкоголя, предлагая своим посетителям какао-порошок. Автор нового увлечения — шоколатье Доминик Персун.
Он изобрёл специальное устройство, которое нужно поднести к носу, нажать на рычаг, и порошок под давлением попадает в ноздри. Первая партия приспособлений для «нюхательного шоколада» была создана в 2007 году.
С тех пор Доминик продал уже 25 000 своих изобретений, при создании которых он взял за образец похожее приспособление для нюхательного табака.
И хотя на каждой упаковке можно прочитать предостережение о том, что не следует слишком увлекаться этой привычкой, Доминик настаивает, что этот процесс абсолютно безопасен.
Сам он относится к нюханью шоколада как к весёлой шутке.
Боевые стюардессы
Девушки, готовящиеся стать стюардессами, должны уметь делать множество вещей. А вот будущие стюардессы из Китая проходят ещё и боевую подготовку, включающую в себя борьбу и перетаскивание тяжестей.
В колледже авиакомпании Chengdu East Star Airlines девушки выполняют массу изнурительных упражнений, а только те, кто успешно справился с ними, переходит на следующую стадию обучения.
Молодые женщины, одетые в камуфляж, куда больше похожи на призывников в армию, чем на щеголеватых сотрудниц, подающих напитки и лёгкие закуски в салоне самолёта.
Основная идея такого обучения заключается в том, чтобы будущие стюардессы авиакомпании были в состоянии справиться с любыми трудностями на борту — например, у них уже не возникнет никаких проблем с тем, чтобы усмирять буйных пассажиров.
Так что, пройдя все трудности полувоенного обучения, эти милые девушки вскоре наденут красивую форму и готовы будут приступить к работе.
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