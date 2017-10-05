Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Воруют...

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, на заседаниях в Доме правительства РФ на столах лежат карандаши, а не ручки. Почему? Воруют...

Александр Шохин рассказал, что обращался с этим вопросом к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«Я тут у Медведева спросил, почему на важных заседаниях не дают ручек, а дают только карандаши. Знаешь, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет», — цитирует экс-вице-премьера LIFE. Александр Шохин также добавил, что, дескать, ручку спрятать в карман очень легко...

МГ: А мы удивляемся – почему пенсионерам денег не хватает...

Личным примером...

Жители Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) не в первый раз наблюдают странное зрелище возле одного из детских садов: ожидая детей из детского сада, родители организованно ходят по кругу под предводительством женщины с микрофоном.

Как выяснилось, такое поведение было предложено родителям, приходящим забрать детишек из сада. Чтобы не создавать давку у дверей, людям предложили немного размяться, ведь это заодно станет хорошим примером их отпрыскам. Надо добавить, что родители очень тепло восприняли такое необычное нововведение.

МГ: Вот уж, действительно, нет ничего лучше личного примера! Тем более что после длинного трудового дня и взрослым не мешает активно прогуляться...

Шаман и крокодил

Житель Индонезии, называвший себя шаманом и утверждавший, что у него есть сверхъестественная власть над крокодилами, решил провести очередной ритуал и поплатился за это жизнью.

Мужчина погрузился в водоём, кишащий агрессивными рептилиями, и поначалу всё шло неплохо. Вот только когда он решил, что достаточно поразил воображение зрителей, и поплыл к берегу, один из крокодилов утащил несчастного под воду.

Шокированным зевакам только и оставалось, что в ужасе смотреть на гибель шамана. Позже полиция обнаружила его тело, оказавшееся совершенно нетронутым — то есть рептилия попросту утопила мужчину, а потом бросила.

МГ: Видимо, это был не совсем правильный шаман. А природа не любит самозванцев...

Любви все возрасты покорны?

Столетний мужчина живёт в доме престарелых в городе Женвилье, департамент О-де-Сен, вместе со своей женой. В один из вечеров апреля дедушки не оказалось на месте! Сотрудники забили тревогу и вызвали полицейских. На место выехало семь сотрудников полиции, которые первым делом начали обыскивать учреждение.

Беглец-ловелас был найден спустя нескольких часов в комнате своей девяностолетней соседки. Видимо, дедушку потянуло на «молодых»! Старушка рассказала, что ждала, когда дедушка проснётся и уйдёт.

Какие отношения связывают пожилого беглеца с соседкой, не сообщается. Также не говорится, как отреагировала жена деда.

МГ: А может, он просто дверью ошибся? Возраст, знаете ли...

Хвостатый клептоман

Собака по кличке Холли с щенячьего возраста любила воровать вещи, но особенно ей нравились бумажные купюры, и со временем страсть к деньгам не прошла.

Кейси Кук из Нью-Йорка, хозяйка Холли, всегда волновалась, что её любимица съест купюру и отравится, так что она принялась выменивать у неё украденные деньги на угощение.

В какой-то момент собака поняла причинно-следственную связь, так что теперь она сама приносит хозяйке деньги, когда хочет получить что-нибудь вкусненькое. Когда у Холли кончаются купюры, добрая Кейси специально оставляет их на видных местах, так что её питомица копит новые деньги на «покупку» чего-нибудь вкусненького.

МГ: И пусть теперь кто-нибудь попробует сказать, что собаки не обладают вполне развитым интеллектом! Порой, сдаётся, большим, чем некоторые двуногие...

Не съесть, так понюхать...

Любители ночной клубной жизни начинают привыкать к новой необычной тенденции – завсегдатаи ночных вечеринок нюхают шоколад, что позиционируется как полностью безопасное для здоровья занятие.

Один из ночных клубов в Берлине (Германия) уже месяц назад полностью отказался от продажи алкоголя, предлагая своим посетителям какао-порошок. Автор нового увлечения — шоколатье Доминик Персун.

Он изобрёл специальное устройство, которое нужно поднести к носу, нажать на рычаг, и порошок под давлением попадает в ноздри. Первая партия приспособлений для «нюхательного шоколада» была создана в 2007 году.

С тех пор Доминик продал уже 25 000 своих изобретений, при создании которых он взял за образец похожее приспособление для нюхательного табака.

И хотя на каждой упаковке можно прочитать предостережение о том, что не следует слишком увлекаться этой привычкой, Доминик настаивает, что этот процесс абсолютно безопасен.

Сам он относится к нюханью шоколада как к весёлой шутке.

МГ: Как было бы здорово, если бы шоколад действительно заменил опасные психотропные вещества! Сколько юных жизней сохранило бы это увлечение! Думается, пора развёртывать широкую кампанию по пропаганде нюхательного шоколада!

Боевые стюардессы

Девушки, готовящиеся стать стюардессами, должны уметь делать множество вещей. А вот будущие стюардессы из Китая проходят ещё и боевую подготовку, включающую в себя борьбу и перетаскивание тяжестей.

В колледже авиакомпании Chengdu East Star Airlines девушки выполняют массу изнурительных упражнений, а только те, кто успешно справился с ними, переходит на следующую стадию обучения.

Молодые женщины, одетые в камуфляж, куда больше похожи на призывников в армию, чем на щеголеватых сотрудниц, подающих напитки и лёгкие закуски в салоне самолёта.

Основная идея такого обучения заключается в том, чтобы будущие стюардессы авиакомпании были в состоянии справиться с любыми трудностями на борту — например, у них уже не возникнет никаких проблем с тем, чтобы усмирять буйных пассажиров.

Так что, пройдя все трудности полувоенного обучения, эти милые девушки вскоре наденут красивую форму и готовы будут приступить к работе.

МГ: Судя по количеству авиадебоширов в российских самолетах, сдаётся, и нашим девушкам пора осваивать боевые искусства...