Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Здоровый эгоизм?

Слово «эгоизм» обычно несёт негативный смысл, но, как выяснилось, наличие такой черты в характере людей вполне оправданно. Эксперимент, проводившийся американскими психологами, подвёл учёных к нетривиальному заключению, что на работе как раз предпочтительнее быть эгоистом.

Вывод о полезности эгоизма был сделан группой научных сотрудников Университета Пенсильвании. Они считают, что готовность постоянно быть открытым и отзываться на просьбы коллег портит психику: после работы альтруисты превращаются в настоящих домашних тиранов, способных придираться к близким из-за любой мелочи.

«Если постоянно помогать своим коллегам, это может перерасти в конфликты и дополнительный стресс уже по приходу домой», – приводится заключение психологов в Daily Mail.

Наблюдение исследователей показало, что люди, которые больше заботятся о себе и своих проблемах, а не помогают другим, – более уверенны в жизни и в целом оказываются успешнее остальных.

Такую тенденцию учёные объясняют тем, что наличие здорового эгоизма заставляет концентрироваться на личных потребностях, что помогает осуществлению желаний и планов.

Когда человек лишён здорового эгоизма, он отодвигает свои желания и потребности и не говорит открыто о том, что делать определённые вещи ему неприятно или не хочется, это снижает удовлетворённость жизнью и партнёром, отметили психологи.

Говоря о том, что означает понятие «здоровый эгоизм», авторы исследования пояснили: «Разница между здоровым и нездоровым эгоизмом в том, что здоровый эгоист сфокусирован на себе, а нездоровый – зациклен на себе в ущерб другим».

МГ: Думается, что подобная трактовка эгоизма больше характерна для американского и западного мира. В России издревле забота о других стояла и стоит на первом месте: это у нас моральный закон - сам погибай, а товарища выручай!..

Секрет красоты

Учёные раскрыли секрет того, почему пьяным мужчинам женщины кажутся более привлекательными. Оказывается, всё дело в том, что алкоголь притупляет способность различать асимметрию, именно поэтому лицо кажется более симметричным, а следовательно, симпатичным, пишет Discovery News.

К таким выводам британские исследователи из Университета Ройхемптон пришли после того, как провели довольно необычный эксперимент. Они отобрали 64 студента, пьяных и трезвых, и показали им фотографии различных девушек с симметричными и асимметричными чертами лица. А затем попросили указать, какие дамы кажутся более привлекательными. Выяснилось, что пьяным учащимся практически все девушки казались красивыми, а вот трезвые студенты более тщательно подошли к вопросу и с точностью назвали все дефекты во внешности.

МГ: Не зря у нас говорят: не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки...

Горе от ума?

Согласно исследованию, проведённому психологами, чем умнее женщина, тем менее она привлекательна для мужчин. «Мужчина подсознательно воспринимает её как кого угодно: делового партнёра, друга, конкурента. Но только не как объект сексуального влечения, потому что такую женщину мужчина считывает на подсознательном уровне как существо, не имеющее пола, — объяснила Ридусу московский семейный психолог и бизнес-тренер Ольга Медведева.

МГ: Вот уж действительно – горе от ума! Однако, думается, что женщина должна быть достаточно умна, чтобы уметь казаться дурой...

Не на ту напали...

В Италии трое мужчин арабского происхождения попытались ограбить девушку. Они остановили 16-летнюю студентку и полезли в её куртку за смартфоном. На несчастье грабителей девушка оказалась мастером борьбы джиу-джитсу с чёрным поясом, пишет РИА «Новости».

Одного из мужчин она скрутила приёмом, а остальные бросились наутёк. Схваченному удалось вырваться и убежать с большим трудом. Студентка не пострадала, а полиция начала поиск грабителей.

МГ: Судя по всему, учитывая реалии иммиграционной политики, европейским девушкам необходимо срочно овладевать навыками боевых единоборств...

Хочешь быть молодым – будь им!

Учёные научно подтвердили древнюю истину: «Вам столько лет, на сколько вы себя чувствуете».

Конечно, биологический возраст имеет основное значение, но помимо него важно и ваше собственное ощущение, которое, как выяснилось, обладает весьма серьёзным воздействием на то, как протекают процессы старения в организме, пишет Popmech.ru.

«Если вы чувствуете себя старше своего возраста, — поясняет один из авторов недавнего исследования Маркус Шафер, — вы, скорее всего, столкнётесь со многими соответствующими проблемами. Но если вы ощущаете себя моложе, это даст вам множество преимуществ».

Шафер с соавторами проделали простой и элегантный трюк: сравнили физическое состояние людей одного возраста, которые, однако, субъективно чувствовали себя старше либо моложе своих лет. Около 500 добровольцев в возрасте от 55 до 74 лет исследовались в течение 1995–2005 гг.

На самом деле, в ходе первого тестирования 1995 года львиная доля испытуемых говорили, что чувствуют себя в среднем на 12 лет моложе своего реального возраста. И десятилетие спустя, повторив тестирование, учёные показали, что когнитивные способности этих людей лучше сохранились. Эффект этого субъективного ощущения оказался довольно высок.

Впрочем, авторы работы признают, что пока не могут сказать, что здесь причина, а что – следствие. Является ли ощущение молодости источником более медленных процессов старения или, наоборот, лучшее сохранение способностей мышления способствует субъективному ощущению «замедленной старости». В любом случае, они отмечают, нужно стараться как можно дольше сохранять молодость – хотя бы, что называется, в душе.

Ранее авторы специального исследования по заказу британской Daily Telegraph пришли к выводу, что люди более всего счастливы в возрасте 74 лет. Отсутствие ответственности, финансовая безопасность, больше времени для себя и для досуга – все эти факторы делают 74-летних самыми счастливыми людьми на Земле. Учёные утверждают, что в период с подросткового возраста и до 40 лет «счастье» в жизни людей постоянно снижается. До 46 уровень счастья буксует, а с 46 идёт вверх, достигая своего пика в 74 года.

МГ: Жаль, что у нас в России мало кто доживает до этого счастливого возраста...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ