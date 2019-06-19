Разбивание хребтовой кости и ёхор – замысловатый досуг потомков байкальских кочевников

В Ольхонском районе (Иркутская область) состоялся седьмой международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры». Он проходил в местечке Хоторук с 13 по 15 июня.

Легенды священной горы

Это событие проходит регулярно с 2001 года у подножья горы Ёрд. Место выбрано не случайно – для местных бурят это священная земля.

Ёрдынские игры или Игры кочевников проходили здесь издревле и приурочивались к священному «тайлгану», именующемуся «Дэлхэй дайдын мургэл» – религиозно-культовому обряду с жертвоприношениями и молебствованиями. Здесь собирались представители эхиритов, булагатов, хоринцев, сэгэнутов, хэнгэлдэров, буянгутов и других бурятских родов и племен.

Главным событием на играх был многодневный круговой танец ехор вокруг сопки Ехе Ёрд. Чтобы охватить сопку полностью по периметру танцующими, необходимо было не менее 700 участников. Когда на праздник не собиралось такого количества людей, то игры считались неудачными, и приехавшие быстро разъезжались. В соответствии с этим и год в целом признавался неудачным, не несущим людям счастья и благ. Когда же собиралось 2-3 тысячи человек, игры проходили в течение нескольких дней. В первый день приезжающие обустраивались на месте. На второй день проходил общий молебен, торжественно-ритуальная часть. В третий, четвертый день начинались собственно игры. В эти дни проводили состязания по борьбе, стрельбе из лука, скачкам, танцевали ёхор, пели песни. Сказители «улигерши» в своих хвалебных песнях воспевали особо отличившихся, слава о которых расходилась по обе стороны Байкала и оставалась в памяти народа на долгие годы.

В начале 2000-х годов власти Приангарья приняли решение возродить этот традиционный праздник. Сначала они проходили раз в четыре года, а с 2011 года – каждые два года. В них принимают участие не только буряты и другие народности, живущие в Иркутской области. Сюда приезжают представители Бурятии, Забайкальского края, Якутии, Монголии, а также других регионов и стран.

Программа «Ёрдынских игр-2019» оказалась очень насыщенной. В первый день здесь состоялась международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии». Как отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, в «этом году она прошла очень интересно».

Также в первый день игр состоялся традиционный обряд, во время которого шаманы просили у духов милости и благословения для открывающегося фестиваля и его участников.

Баторы Срединного мира

Еще более активной оказалась программа второго и третьего дня «Ёрдынских игр». Во-первых, проходили спортивные соревнования. Часть из них является самостоятельными, а часть – элементом многоборья Игр баторов Срединного мира, по итогам которого определяется абсолютный чемпион. Но объединяет все виды состязаний на «Ёрдах» то, что они являются традиционно-национальными. В их числе бурятская борьба, метание камня, стрельба из лука, забег вокруг горы Ёрд, перетягивание палки, якутские национальные прыжки, шахматы «Шатар», скачки на лошадях по пересеченной местности. Кроме того, впервые в программу игр в этом году было включено разбивание хребтовой кости – старинное бурятское состязание.

– На «Ёрдынские игры» приехало около 230 участников спортивных соревнований, – рассказывает министр спорта Иркутской области Илья Резник. – Впервые с начала проведения фестиваля традиционный список состязаний пополнился – в него добавилось разбивание хребтовой кости. Это достаточно зрелищный вид, привлекший внимание зрителей, хотя не могу его назвать в полной мере спортивным соревнованием, там есть элементы шоу.

Министр отметил, что «Ёрды» довольно популярны у профессиональных спортсменов, многие из которых одновременно занимаются какими-то традиционными видами спорта.

– Часть спортсменов, даже члены сборной России, забросили сборы в Бурятии и приехали сюда, поскольку здесь неплохой призовой фонд, – отметил он. – Самый большой приз для абсолютного чемпиона Игр баторов – 150 тысяч рублей, в остальном призовой фонд от 15 до 50 тысяч рублей.

Что характерно, несмотря на то, что по традиции у бурят считается – в состязаниях должны участвовать только мужчины, в разбивании хребтовой кости и скачках в этот раз участвовали и девушки. Но пока их было еще немного.

Абсолютным победителем Игр баторов стал Балдан Цыжипов из Бурятии. Он же победил и в переноске камня весом в 120 килограмм, переместив его на 98 метров. Отметим, на прошлых играх максимальным расстоянием, на которое смогли спортсмены перенести камень, были 50 метров.

По итонований в общекомандном зачете победила сборная Иркутской области. Второе место заняла команда Бурятии. На третьем месте – команда Усть-Ордынского Бурятского округа.

Культурные традиции

Параллельно со спортивной программой проходила и культурная – в ней приняли участие около 1000 артистов. В частности, в рамках «Ёрдынских игр» состоялся фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов.

Также традиционно прошел фестиваль этнического костюма «Нити времени». На нем начинающие и уже известные модельеры представляли свои коллекции. Какие-то из них были вполне современными, но с использованием этнических элементов национального костюма, а какие-то – воспроизводили исторические наряды бурят.

Еще одним красочным событием фестиваля стал конкурс «Красавица Ёрдынских игр». Участницы из Иркутской области, Бурятии, Тывы презентовали себя в традиционных нарядах, а также демонстрировали искусство танца, песни и другие таланты. По итогам конкурса лауреатом первой степени и обладательницей звания «Мисс этно» стала Айдызана Иргри из Тывы. Гран-При присуждено Алине Дондуковой из Бурятии.

Помимо этого, в рамках «Ёрдынских игр» состоялась выставка-ярмарка изделий ручной работы. Здесь можно было найти огромное разнообразие продукции, созданной по бурятским и русским традициям: куклы в национальных нарядах, валяная обувь и картины, традиционные бурятские клинки в ножнах с серебряной оправой, изделия из бивней мамонта и рогов лося, вязаные вещи, украшения из бисера и поделочных камней и многое другое.

Здесь же проводились и мастер-классы, где азам традиционных ремесел могли научиться все желающие. Можно было научиться бить баклуши – что, вопреки ассоциациям с поговоркой очень сложно, делать обереги, валять из шерсти куколок, барашков и подставки под горячее. Или познакомиться с азами традиционной монгольской письменности.

– Этой письменности почти 2 тысячи лет. Она использовалась на территории всего монгольского мира, – рассказывает руководитель иркутского центра каллиграфии «Хараасгай» («Ласточка») Оксана Жербанова. – Ее еще называют «Письмом Чингисхана», потому что именно он его распространил. В основе этого письма лежит уйгурская письменность. Еще его называют вертикальным письмом. Оно отличается высокой эстетичностью, красотой. И сейчас наш центр каллиграфии занимается возрождением традиционного монгольского письма. На территории Внутренней Монголии от этого письма не отказывались, там оно существует и существовало параллельно с китайской письменностью. Бурятия утратила его, Монголия тоже почти утратила. Сейчас к 2025 году современная Монголия планирует возродить эту письменность и официальное делопроизводство параллельно вести на ней и на кириллице.

Также в рамках фестиваля проходили мастер-классы по традиционному для Тывы горловому пению, приготовлению бурятских бууз.

Кроме того, в рамках «Ёрдынских игр» состоялся традиционный конкурс стригалей. Участники должны были быстро и аккуратно остричь овец. Победителем становился тот, кто делала это скорее всех и без замечаний к качеству стрижки и руна. Также на фестивале впервые состоялась выставка сельскохозяйственных животных.

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О духах и драконах

Самым ярким и красочным событием «Ёрдынских игр» стала торжественная церемония их открытия. В ней участвовало около 250 артистов, использовались разнообразные спецэффекты. На сцене разворачивалось действо, рассказывающее о том, как огненный дракон создал Байкал, его природу и живущие около него народы, о горе Ёрд, соединяющей небо и землю, ее духах и шаманах. А также повествовалось о бурятской культуре, традициях, как этот народ жил и развивался, и о том, какие еще народы населяют сейчас этот край.

Также на торжественном открытии выступили с приветственным словом первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, заместитель председателя Законодательного собрания региона Кузьма Аладров, член Совета Федерации Вячеслав Мархаев, зачитавший приветственный адрес от председателя СФ Валентины Матвиенко, и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

– Этот фестиваль залог того, что культура и традиции бурятского народа живы и будут жить, – отметил Владимир Дорофеев. – Есть много организаций, которые занимаются вопросами экономического развития АТР и Евразии, но нет таких, которые бы развивали культуру, национальные виды спорта, традиции. И прекрасно, что именно наши буряты стали инициаторами того, что в 2001 году впервые прошел такой фестиваль, а сегодня мы в седьмой раз на этой священной земле принимаем гостей.

Запоминающимся было и закрытие фестиваля. На нем озвучили итоги всех состязаний и конкурсов. С приветственным словом выступили почетные гости «Ёрдынских игр», в том числе председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

– «Ёрдынские игры» стали визитной карточкой Ольхонского района и всей Иркутской области, – отметил он. – Это древний национальный праздник, очень важный для всего бурятского народа. Мы с вами сделали этот фестиваль событием всероссийского масштаба в сфере этнокультурных традиций. Это «фишка» Ольхонского района, интересное событие, которое привлекло стольких людей.

Заключительным этапом игр стал традиционный ёхор вокруг Ёрд. Все участники и гости фестиваля должны были, взявшись за руки, замкнуть круг и пройти в хороводе трижды вокруг горы. Замкнутый круг обещает, что годы до следующего фестиваля будут благополучными. А следующие «Ёрдынские игры» должны состоятся в 2021 году.

По инф. Телеинформа

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