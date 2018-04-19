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Интересные факты и события

Не шути!

На китайском телевидении запретили шутить и смеяться.

Власти Китая запретили юмористические ролики и пародии на художественные произведения. Запрет коснулся как телевидения, так и блогеров, сообщает South China Morning Post со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».

По мнению чиновников, подобный контент «подрывает основные социалистические устои» и может угрожать авторитету председателя Си Цзиньпина. Согласно документу Государственной администрации прессы, издательской деятельности, радио, кино и телевидения, в стране вводится запрет на видеоролики, которые «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения».

По мнению аналитика из Пекина У Цзяня, отказавшиеся подчиниться новым правилам будут немедленно либо отстранены с телевидения, либо, в случае с блогерами, заблокированы.

Команда китайских блогеров-пародистов JustXiait, известная дубляжом сатирических дублированных роликов, содержащих фрагменты кинофильмов, уже добровольно удалила все видео в рамках «самоконтроля, очищения и улучшения».

Молодцы китайцы! Сдаётся, что если бы на российском телевидении запретили шутить и смеяться многим нашим записным юмористом, насколько меньше пошлости и глупости стало бы на наших телеэкранах!

Пожадничал...

Сорвавшему джекпот россиянину грозит тюрьма за неуплату налога.

Мужчина четыре года скрывался от налоговых служб, чтобы не платить 1,3 миллиона рублей.

44-летний житель Красноярского края, выигравший 10 миллионов рублей в лотерею, не уплатил налог и оказался фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

На победителя в лотерее возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему грозят штраф до пятисот тысяч рублей и три года принудительных работ или тюрьмы.

МГ: Уж сколько раз твердили миру: жадность губит! И ещё. Выигрыши в лотерею далеко не всегда достаются умным людям...

В тюрьму на ночёвку

В Англии открыли отель, в котором номера отделаны под тюремные камеры.

Речь идёт о необычном отеле в английском городе Маргейт, в котором номера отделаны под тюремные камеры.

Если вы хотели когда-нибудь посетить тюремную камеру, только в рамках экскурсии, разумеется, то англичане могут вам предложить достаточно щадящий вариант. Одна ночь в «тюремном» отеле Penny Rope обойдётся в 75 фунтов.

Нужно сказать, что обстановка в номере довольно уютная, а о камере для заключённых напоминают только предметы мебели, например двухъярусная кровать на цепях.

Сама по себе спальня достаточно маленькая, но в ней отлично помещаются все самые необходимые вещи: тумбочка или стол, чайник и полочки, на которых можно расположить свои личные вещи.

Входная дверь тоже выполнена весьма необычно: вся металлическая и со множеством замков. В крохотной прихожей стоит раковина, а вот принять душ или воспользоваться туалетом придётся на заднем дворе.

Кроме того, для отдыхающих есть зона развлечений, где они могут устроить пикник или барбекю. Несмотря на то, что многие люди выбирают места для ночлега более уютные, отель Penny Rope пользуется спросом у любителей необычных ощущений.

МГ: Судя по описанию, английская тюрьма – это что-то вроде русского «отеля» на берегу моря в летний сезон. Впрочем, здесь, пожалуй, важен чисто психологический момент: многим деятелям английского политического истеблишмента не мешает время от времени посещать тюрьму. Для профилактики. Как у нас говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся!

Бойфренд напрокат

Торговые центры в Китае предложили своим посетителям взять напрокат бойфрендов. Об этом сообщает South China Morning Post.

На днях такой сервис появился в одном из торговых центров в провинции Хэбэй. В провинциях Хайнань и Шаньдун подобные сервисы действуют уже несколько месяцев.

В торговом центре в Хэбэе мужчины выставлены на витринах. Чтобы арендовать одного из них на 30 минут, необходимо заплатить один юань, отсканировав QR-код с висящей рядом таблички. После этого он будет ходить с покупательницей по магазинам, носить её сумки, делать фотографии и разговаривать.

Сотрудник проката, работающего в городе Хайкоу в провинции Хайнань, рассказал, что большинство клиентов — девушки до 30 лет. По его словам, нередко они интересуются его мнением при выборе одежды в магазине и делают с ним селфи, которые потом публикуют в соцсетях. «Мы должны избегать физического контакта. Так сказано в правилах», — подчеркнул он.

В 2017 году сообщалось, что торговый центр в Шанхае открыл камеру хранения, куда покупательницы могут сдать своих супругов, не желающих ходить по магазинам. Для каждого мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка со стулом и компьютером, на который установлены игры 1990-х годов.

МГ: Думается, что немало мужей вздохнут с облегчением, переложив бремя хождения за женой по магазину на наёмного работника. Лучше уж посидеть в стеклянной будке за компьютером...

Мусорная контрабанда

Швейцарцы повадились выбрасывать мусор через границу.

Жители Швейцарии, не желающие платить за утилизацию мусора, повадились ездить в соседнюю Францию и оставлять отходы там. Об этом сообщает издание The Local.

Представители таможни, граничащей со Швейцарией французской области Франш-Конте, утверждают, что перехватили 140 швейцарцев, которые намеревались выбросить мусор за границей. Один из них успел оставить мешки на обочине, но его выследили по имени и адресу на выброшенных документах.

По оценке французских властей, им удалось предотвратить ввоз в страну примерно десять тонн мусора. Несмотря на это, многим «мусорным туристам» из Швейцарии удалось ускользнуть от внимания таможенников.

Причиной развития «мусорного туризма» стала дороговизна утилизации отходов в Швейцарии. В некоторых регионах установлены электронные урны, которые взвешивают мусор и требуют деньги за каждый килограмм. Кое-где отходы можно выбрасывать только в дорогостоящих мешках, одобренных местным советом. Встречаются и другие поборы.

Расходы так велики, что швейцарцев, везущих мусор за границу, не пугает даже штраф в размере 150 евро во Франции. «Мы, конечно, требуем, чтобы они забирали свой мусор в Швейцарию. Но некоторые протестуют и отвечают, что штраф даёт им право оставить его во Франции», – сетует представитель французской таможни.

МГ: Европейцы вообще мастера забрасывать свой мусор соседям. И не только бытовой, но и идеологический. Сколько они его в Россию уже забросили!

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