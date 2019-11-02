Помидорчики, огурчики... А вы что на зиму заготовили?

В рейтинге самых популярных продуктов для домашних заготовок на зиму лидируют помидоры, огурцы и кабачки. Рейтинг составил «Яндекс» на основе анализа 35 млн поисковых кулинарных запросов пользователей со словами «на зиму», полученных с августа по середину октября.

В топ-20 также вошли болгарский перец, баклажаны, яблоки, морковка, смородина, капуста, слива, свекла, вишня, абрикос, крыжовник, груши, малина, клубника, грузди, опята, виноград. При этом в расчет не брали лук и чеснок, которые част упоминаются как вспомогательные ингредиенты.

В большинстве регионов РФ по запросам лидирует помидор. Но чем восточнее, тем сильнее позиции огурца. Так, за Енисеем помидор с минимальным преимуществом берет верх только в Хабаровском крае и Приморье. В европейской части страны огурец победил только в Крыму. В списке фруктов и ягод лидируют яблоки, слива и смородина.

Также оказалось, что в этом году интерес к зимним заготовкам был примерно на 7% ниже, чем в прошлом. Скорее всего, это связано с холодным летом в центральной части России, например, 2017-м, тоже «холодном» году, про консервирование спрашивали еще меньше.

Также на 15% процентов упала доля запросов, касающихся консервирования огурцов, баклажанов, смородины и клубники, но возрос на 32% интерес к груздям и цветной капусте (28%), а также к крыжовнику и апельсинам.

Лидерами запросов по консервированию оказались Тамбовская и Липецкая области и Мордовия. Меньше всего консервированием интересуются на Севере и на Кавказе, а также в Москве и Петербурге.

Кроме того, есть закономерность по продуктам, которые популярны в определенных регионах и не встречаются в других. Например, соленый или маринованный папоротник — характерное блюдо для Дальнего Востока, там его консервированием интересуются в 11 раз чаще, чем в среднем по большим российским городам. В Ижевске в 5 раз чаще среднего спрашивают про варенье из терна, в Магнитогорске очень интересуются груздями, в Петербурге много запросов про бруснику, а в Махачкале про ежемалину.

Кстати, интересные советы по домашним заготовкам - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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