Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Синхронное качание

Отцовская любовь может стать двигателем технического прогресса. Воплощением этого утверждения стал житель Китая, который по работе вынужден жить вдалеке от своей семьи. Молодой папа изобрёл качели, которые позволяют ему веселиться вместе со своим малышом, несмотря на разделяющее их расстояние. По сути, это изобретение довольно бесхитростное: одни качели установлены у папы, а другие – у мальчика. С помощью интернета и мониторов, а также специальных датчиков, синхронизирующих качели, у папы и малыша создаётся впечатление, что они проводят время вместе.

МГ: Сильные чувства вообще хорошо стимулируют творческие способности. Особенно хорошим стимулятором часто становится не только любовь, но и обыкновенная лень. Если бы не они, мы не увидели бы очень многих приборов и механизмов...

Полицейские верблюды

Полицейские Абу-Даби решили поменять свой рабочий транспорт. В столице Арабских Эмиратов появились специальные патрули, в которых стражи порядка пересели с автомобилей на верблюдов. По словам начальника полиции, это позволит сохранить бедуинские традиции. Сообщается, что всех стражей порядка обучили высочайшим стандартам исполнения прямых обязанностей и общения с народом. В странах Персидского залива считается очень престижным наличие породистого верблюда. Эти животные участвуют в конкурсах красоты, но особую ценность представляют скаковые верблюды, которые иногда продаются за миллионы долларов.

МГ: Во всяком случае, это намного экологичнее, чем стада автомобилей. Сдаётся, что не за горами тот час, когда и рядовые граждане, особенно в России, пересядут на ослов и верблюдов, прокормить которых из-за стоимости горючего станет гораздо дешевле, чем «железного коня»...

Козлы в метро Парижа

В столице Франции мужчина с козлом на одной из линий метро поднял переполох среди пассажиров. Машинисту пришлось остановить поезд. Люди потребовали, чтобы любитель животных вышел. Но тот отказался. Тогда они вызвали полицию. Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина попытался скрыться, но его арестовали. Как выяснилось позже, козла он похитил. Вскоре после его задержания движение поездов возобновилось, но многие пассажиры опоздали на работу.

МГ: «Вот козлы! – наверное, восклицали возмущённые опозданием на работу парижане. – Мало нам «жёлтых жилетов!», разгромивших центр города...»

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Не умеешь – не гадай!..

Одинокая жительница Стамбула (Турция), которая мечтала найти спутника жизни, решила обратиться за помощью к гадалке.

Та заявила клиентке, что путь к семейному счастью для неё весьма труден. Якобы в судьбе женщины имеются некие мистические «блоки», которые и не дают ей найти любовь. Впрочем, от этих блоков оказалось довольно легко избавиться – достаточно было заплатить гадалке за необходимые ритуалы. История эта длилась полгода, и женщина в конечном итоге отдала 1100 долларов, но, увы, подходящий мужчина так и не появился на горизонте.

Обидевшись, клиентка подала на гадалку в суд. Неумение снять фатальные «блоки» с чужой судьбы обошлись ворожее в три года тюремного заключения, так как судья признал её виновной в мошенничестве. Опытность гадалки и впрямь вызывает сомнения, ведь она должна была хоть как-то почувствовать приближение зловещих перемен в собственной судьбе.

МГ: Что касается гадалки, то тут всё ясно: по заслугам и срок: не умеешь – не гадай! А вот наивной соискательнице наглядный урок – никому не доверяй поиск суженого. Только время и деньги потеряешь...

Чудо воскрешения

Альфа Лукау, пастор Международной церкви Аллилуйя, решил поразить верующих чудесами, которые он может совершать.

Кадры, снятые в Крамервилле (ЮАР), показывают зрителям печальную сцену. В гробу лежит некий мужчина, который, как утверждается, скончался за несколько дней до этого, но скорбное состояние мертвеца быстро заканчивается, ведь Альфа прикоснулся к нему и велел встать. Покойник оказался покладистым – незнакомец немедленно восстал из гроба с широко раскрытыми глазами и ртом, что вызвало у собравшихся немалую радость. Однако очень скоро популярность пастора причинила ему массу неудобств, ведь далеко не все поверили, что воскрешение не было подстроенным трюком.

В частности, похоронное агентство, предоставившее Альфе гроб и другую траурную атрибутику, обвинило его в мошенничестве и в том, что он нанёс ущерб их репутации. Международная церковь Аллилуйя и вовсе дала размытую оценку произошедшему — по их словам, на момент воскрешения покойник и впрямь был жив, но за несколько дней до этого он был мёртв, то есть пастор завершил чудо, которое начал бог. Мнимый мертвец, гражданин Зимбабве, выйдя «из могилы», отправился в тюрьму – есть свидетельства, что с ним уже не в первый раз свершаются «чудеса», ведь ранее Альфа помог ему встать из инвалидной коляски на глазах верующих.

МГ: Приёмчик, прямо скажем, не новый – церковь не одну сотню лет занимается подобными чудесами. А верить в них или не верить - дело индивидуальное и зависит от степени развитости интеллекта и образования...

Когда б вы знали, из какого сора...

Фантастические скульптуры, на которые можно полюбоваться в провинции Хэбэй (Китай), вызывают искреннее удивление не только своим видом.

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Ещё больше изумляет зрителей материал, из которого сделаны скульптуры, ведь художник использует для творчества старые шины.

МГ: Это в очередной раз доказывает, что для подлинного таланта, наделённого богатой фантазией, не существует никаких ограничений в средствах самовыражения.

Пристегните ремни!

Департамент транспорта Новой Зеландии уже давно бьёт тревогу, ведь многие жители страны гибнут в автомобильных авариях, хотя их вполне могла бы спасти простая деталь – ремень безопасности.

Именно поэтому на улицах появилась социальная реклама, моделями для которой стали реальные люди, которые в своё время не забыли пристегнуть ремень и в результате выжили в автокатастрофах. На телах выживших тщательно прорисована отметина, которую оставляет на теле сам ремень.

Все эти мужчины выглядят ужасно, но не стоит беспокоиться, ведь в данный момент их синяки и ссадины уже ненастоящие – их воссоздали гримёры из компании «PROFX». Доктора скорой помощи подтверждают, что ремни безопасности и впрямь оставляют жутковатый след, но это намного лучше, чем совсем распрощаться с жизнью или получить куда более серьёзные увечья.

МГ: Думается, что шокирующая фотосессия напомнит автомобилистам о том, что ремни вовсе не являются какой-то дополнительной опцией и пристёгивать их нужно не для того, чтобы не попасться полиции, а для того, чтобы оградить себя от возможной трагедии...

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