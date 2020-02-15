|
Почему бы не отправиться в Барселону?
|Ксения ДАВЫДОВА
|15 Февраля 2020 г.
|
Барселона – испанский город-сказка и город-мечта, где многие туристы хотели бы побывать. Люди старшего возраста не исключение. И хотя пенсии многих не отличаются большими суммами, многим на путешествия копить удается. В том числе отправляются туристы и на испанский берег.
В Барселону можно попасть из двух аэропортов – Жирона и Эль-Прат. Вторая воздушная гавань предпочтительнее, потому что она находится в 17 км от города. А вот первая, для сравнения, в 103 км. Способы попасть из аэропортов традиционные для многих территорий: электричка, автобусы или такси. Электричка будет самым бюджетным решением.
В самом городе тоже можно много на чем передвигаться. Это фуникулеры, метро, такси, автобусы, трамваи – всегда можно выбрать подходящий вид транспорта.
Основное, что нужно в этом городе, это где-то остановиться. Чтобы поездка запомнилась только положительными впечатлениями, о месте размещения стоит позаботиться с особой тщательностью. Оно обязательно должно быть комфортным, уютным, красивым, располагающим к отдыху и т.д. Как вариант – апартаменты в Барселоне с террасой или балконом. Это предложение исходит от Lugaris Rambla. Аппартаменты уникальны благодаря не только своему отменному удобству, но еще и потому что они расположены в привилегированном месте. Адрес: Рамбла дель Побленоу, 16-20.
В противовес для туристов, которые предпочитают путешествовать бюджетно, создаются специальные подборки с предложениями хостелов. Недорогое место размещения можно присмотреть при желании и там.
Немного про развлечения. Чтобы почувствовать прямо до кончиков пальцев испанский колорит, обязательно стоит побывать на вечерах фламенко. Где они проводятся и в каком формате, необходимо узнать заранее. Информацию можно взять на сайтах (каких – подскажет туроператор или персонал отеля размещения). Приобрести билеты тоже лучше загодя, примерно дней за 7, потому что туристов много и такие мероприятия стараются не пропускать.
Красивейшее архитектурное творение – собор Саграда Фамилия находится не в центре Барселоны, но на это великолепие тоже обязательно стоит посмотреть, если довелось
стать туристом замечательного города. Еще желательно взглянуть на Дом Бальо, воплощенный по замыслу Антонио Гауди. А также не стоит пропускать такую важную достопримечательность Барселоны, как Музей Пикассо. А вот спортивным болельщикам можно посоветовать отправиться в музей футбольного клуба «Barcelona», узнать о ФК побольше и проникнуться духом игры.
О городе и его важных объектах можно, конечно, информировать еще и еще. Но лучше и прочитать, и попытаться посетить эту красивейшую территорию на самом деле.
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Тэги:
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •