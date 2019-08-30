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Почём Гренладия?

Президент США Дональд Трамп захотел купить принадлежащую Дании Гренландию... Стоимость ее может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА «Новости» сообщил профессор РЭУ им Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Он рассчитал стоимость Гренландии по «значительно более мелким островам-аналогам», где цена квадратного метра составляет около пяти миллионов долларов. Эксперт пояснил, что сравнение идет с «пустыми эстонскими островами не из теплых морей».

Доцент Александр Тимофеев пояснил, что Гренландия располагает залежами золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти. В то же время на острове отмечается отрицательный прирост населения. «Такая численность населения может плохо сказаться на темпах разработки природных залежей», – резюмировал специалист.

Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной. «Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», – заявил представитель Датской народной партии Серен Есперсен. «Из всех невероятных вещей эта – самая невероятная. Забудьте», – поддержал его представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.

После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за Гренландию 100 миллионов долларов. Также Госдепартамент изучал перспективу покупки острова в 1867 году.

МГ: Похоже, Трампу даже в голову не пришло спросить гренландцев – а хотят ли они стать его собственностью?! Создается впечатление, что принципы работорговли позапрошлого века для американского бизнеса остались незыблемы...

Как прожить долго и счастливо

Супруги из американского города Оборн, штат Вашингтон, больше 68 лет носили одинаковую одежду и назвали это одним из секретов долговечности их брака. Об этом сообщает издание Metro.

Фрэнсис и Розмари Клонц познакомились в старшей школе и прожили в браке 68 лет. По словам женщины, однажды ее мать купила им одинаковые рубашки, и после этого пара начала носить похожую одежду.

Розмари полностью отвечает за внешний вид Фрэнсиса, который с удовольствием надевает то, что выбирает для него жена. Супруги вместе исполняют церковные песнопения и считают, что вера в Бога также помогает им сохранить хорошие отношения.

«Сначала Иисус, потом другие, и только потом ты», – так супруги Клонц хором охарактеризовали свое отношение к жизни.

Пожилая супружеская пара стала популярна в соцсетях и СМИ после того, как их внук опубликовал в Twitter фотографии пенсионеров в сочетающейся по цвету и стилю одежде. Вначале супруги подбирали одежду таким образом только для посещения танцевальных классов и церкви, а затем начали продумывать свои наряды для любого выхода.

МГ: Думается, что ничего удивительного – когда у людей общие вкусы и взгляды, ничто, в принципе, не мешает им жить вместе долго и счастливо. Мир им и любовь!

Не было бы счастья...

Разбогатевший бездомный считает одной из причин своего успеха опыт, полученный во время жизни на улице. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В 17 лет австралиец Гарри Сандерс лишился крыши над головой. «Когда я стал бездомным, хуже всего была самая первая ночь, – вспоминает он. – Я совершенно не представлял, куда идти и что делать». Первое время будущий миллионер ночевал под мостом. «Это бывает опасно, потому что территория уже поделена между бездомными, – утверждает он. – Я ничего об этом не знал и поначалу часто попадал в переплет».

Сандерс провел на улице больше года. «Мне всегда удавалось найти что-то поесть, часто посещал бесплатные столовые, – говорит он. – Я обычно спрашивал в разных заведениях, не осталось ли у них нераспроданных продуктов, и большинство с радостью отдавали мне какую-нибудь еду».

Чтобы заработать, молодой человек занимался поисковой оптимизацией, которой научился еще до того, как стал бездомным. Фриланс помог Сандерсу встать на ноги. Сейчас ему 21 год, и стоимость его компании оценивается в 1,5 миллиона австралийских долларов (65,4 миллиона рублей). В июле у нее открылся офис в Лондоне.

«Своему успеху я обязан тому, что был бездомным», – полагает Сандерс. По его словам, жизнь без крыши над головой заставила его повзрослеть, научила переносить тяготы и действовать в напряженных ситуациях. Кроме того, он гораздо решительнее шел к цели, поскольку понимал, что не может позволить себе провала.

МГ: Не мной сказано – трудности закаляют и вырабатывают характер. Однако в информации скромно опущено, а как же молодой человек сумел заработать такой капитал? Кстати, американские миллиардеры (и не только американские) всегда тщательно скрывают, как они заработали свой первый миллион... Не тот ли это случай?

Свобода по-американски

Таким образом 43-летняя жительница Техаса отпраздновала свой развод с мужчиной, с которым прожила в браке 14 лет.

Как стало известно журналу курьёзов «Перлы.ру», по этому случаю Кимберли Сантлбен-Стител решила не ограничиваться подписью в документе, а решила избавиться и от символа супружества – подвенечного платья, в котором она выходила замуж: «Для меня оно символизировало ложь. И поэтому я решила сжечь его на вечеринке по случаю моего развода!».

И, возможно, так она и поступила бы, если б не её отец и сводный брат. Парни предложили более радикальный способ уничтожить «символ лжи» и при этом куда более эффектный – упаковать в это платье 20 кг взрывчатки и взорвать его к черту!

И вот в самый разгар торжества на ферме родителей Кимберли села за специально установленный для неё стол и выстрелила в платье из снайперской винтовки, поразив цель с первого же выстрела. К неописуемому восторгу всех присутствовавших при этом родных и друзей женщины.

По словам Карлы Сантлбен-Ньюпорт, сестры виновницы торжества, взрыв был такой мощности, что его слышали даже на фермах, расположенных в 15 милях (примерно 24 км) от них.

«В тот момент, когда я нажала на спусковой крючок, я наконец почувствовала себя свободной, – призналась Кимберли. – Я как будто снова обрела девственность!»

МГ: Это так по-американски! И, наверняка, не самое худшее из ощущений...

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