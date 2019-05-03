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Плата за внуков

В Болгарии пять тысяч бабушек и дедушек подписали договор, согласно которому им будут доплачивать 240 левов (120 евро) к пенсии за то, чтобы они сидели со своими внуками, сообщает AFP.

Власти Болгарии были вынуждены прибегнуть к таким мерам ради улучшения демографической ситуации в стране, которая является наихудшей во всём Евросоюзе.

После выхода Болгарии из-под влияния СССР в 1989 году, в стране были закрыты многие ясли и детские сады. Это коснулось около 63 тысяч детей и повлияло на решение многих семей родить ребёнка. Чтобы исправить положение с рождаемостью, болгарским женщинам предоставили право на 45-недельный отпуск по уходу за ребёнком, в течение которого им выплачивается 90 процентов их заработка. Пособия на детей выплачиваются до достижения ими двухлетнего возраста.

Кроме того, поощрение касается и отцов, которым предоставлен 15-дневный отпуск по уходу за ребёнком с сохранением 90 процентов заработка.

МГ: В России, конечно, тоже принимаются меры для улучшения демографической ситуации, но вот доплачивать нашим полунищим бабушкам за то, что они ухаживают за внуками, ещё не придумали. А может – стоит? Право, они это заслужили!

Смейтесь на здоровье!

Смех не только полезен, но и очень важен для эволюции человека. Если бы люди не умели смеяться, то они, скорее всего, вымерли бы ещё до того, как достигли своего расцвета.

В статье, опубликованной в The International Journal of Humor Research, американский эволюционист Джеймс Э. Кэрон утверждает, что «те индивиды из числа наших предков, которые умели изображать на лице улыбку или производить звуки, характеризуемые как смех, обладали адаптивным преимуществом: улыбка и смех увеличивают шансы человека на выживание». Речь идёт не о здоровье, а об умении человека жить в обществе. Чтобы понять эту закономерность, интересно посмотреть на обезьян, которые, не считая человека, являются единственными в мире существами, способными смеяться. Некоторые учёные утверждают даже, что улыбка и смех в определённой мере подготовили условия для возникновения языка.

Ну и, кроме того, окончательно доказано, что смех полезен для здоровья. Поскольку смех помогает взаимодействию эндокринной и нервной систем, 20 минут смеха в день – это средство защитить себя практически от всех болезней.

МГ: Хороший совет! Вот только где найти повод для того, чтобы аж 20 минут в день смеяться? Разве что наша пенсия...

Медведь – полицейский?

Американский шериф Дэнни Перкинс вынес благодарность медведю барибалу, который помог властям предотвратить деятельность подпольной фермы по выращиванию конопли в американском штате Юта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АР.

Медведи барибалы – пугливые и скрытные животные. Людей они опасаются, избегают встречи со многими хищными животными и питаются преимущественно растительной пищей. Этот же медведь, отмечает агентство, своими частыми набегами заставил свернуть деятельность подпольной фермы. По словам шерифа, на территории подпольной фермы насчитывалось около четырёх тысяч пакетов с марихуаной и около тысячи саженцев конопли.

«У медведя явно был полицейский склад ума. Если я разыщу его, то сделаю своим заместителем!», – говорит Перкинс. Он добавил, что «наш округ так непримиримо борется с наркотиками, что даже дикие животные вовлечены в это процесс».

МГ: Американцы как всегда все путают: мишка, по всей видимости, просто был сам не прочь полакомиться «дурью». А что ферму разорил, так это, скорее всего, от неловкости. Что же касается места заместителя шерифа, то, судя по уровню интеллекта шефа, оно ему вполне подходит...

Не укорачивайте себе жизнь!

Люди, которые слишком добросовестно относятся к работе и ходят на неё, невзирая на лёгкую простуду и ОРЗ, существенно укорачивают собственную жизнь. К такому заключению пришли учёные из лондонского Университетского колледжа.

Специалисты десять лет наблюдали за десятью тысячами государственных служащих. В результате учёные пришли к выводу: работать даже в состоянии лёгкой простуды очень вредно. Когда человек приходит на службу нездоровым, он подвергает свой организм воздействию мощного стресса, и таким образом заметно увеличивает риск сердечных заболеваний. Кроме того, он распространяет вокруг себя массу болезнетворных микробов, опасность которых многие не принимают всерьёз.

Наше здоровье, по данным статистики, существенно хуже, чем у европейцев. В России ежедневно по причине болезни на работу не выходят около трёх миллиона человек, и ещё 20-25 миллионов находятся на работе в пред- или постболезненном состоянии. И в целом продолжительность жизни россиян на 10–14 лет меньше, чем в Японии, США, Англии и Франции.

МГ: Зато у нас больше всех миллиардеров. А поскольку уровень нашей медицины смог по уровню перегнать только Нигерию, на работу лучше всего приходить здоровым. Но не часто...

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Идеальные отношения

Немецкий учёный вывел формулу идеальных отношений. Всё оказалось довольно просто: оказывается, любое резкое замечание необходимо непременно компенсировать как минимум пятью комплиментами. Именно комплименты, по мнению доктора Ханса-Вернера Бьерхоффа из Рурского университета, укрепляют отношения и не позволяют исчезнуть любви. Говоря комплименты, мы создаём окружающим людям определённый уровень комфорта. Если комплименты искренни и говорятся в подходящий момент, люди начинают хорошо себя чувствовать. А это увеличивает потенциал человека и усиливает его «настрой на счастье».

Вместе со своим коллегой профессор Бьерхофф опросил тысячи влюблённых пар, и результатом этого исследования стала книга «Как укрепить любовь». В книге даются практические советы по достижению семейного счастья.

Кстати, параллельно учёные пишут о проблемах, которые могут привести к разрыву. Среди наиболее опасных – потеря работы, неверность, заболевания и депрессия. Если ваши отношения уже дали трещину, эти события могут нарушить баланс в отношениях и привести к распаду пары.

МГ: Другими словами, если хотите быть счастливыми, не жалейте комплиментов и добрых слов! И помните старую истину: «Ничто не даётся так дёшево и ничто не ценится так дорого, как доброе слово».

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