Отдых в Белоруссии: не только для души, но и для здоровья

Когда думаешь о Белоруссии, невольно в голову приходят слова известной многим песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова с одноименным названием – «Белоруссия». Есть там такая строчка: «Молодость моя, Белоруссия!». Но эта замечательная страна не только молодость для многих поколений, еще она является также их прекрасным настоящим. А что в нынешнем времени у этого государства? По мнению заядлых путешественников, здесь существуют прекрасные возможности для отдыха и оздоровления. Например, вот на этом ресурсе можно посмотреть предложения от различных санаториев: http://www.sockurorty.ru/belorussiya. Что очень удобно, цены указаны в рублях. Стоимость начинается примерно с 1300 рублей в сутки.

Сначала об отдыхе. Что может предложить своим гостям дружественная постсоветская территория? Конечно, посещение Брестской крепости, защитники которой героически держали оборону в первые дни Великой Отечественной войны. Любителей природы ждут многочисленные заповедники. Самый знаменитый из них – Беловежская пуща. Здесь находится огромный массив древних лесов, более половины из которых сосновые. Средний возраст деревьев восемьдесят один год, на отдельных участках можно встретить «зеленых долгожителей» от 250 до 350 лет. Фауна насчитывает почти шестьдесят видов млекопитающих, двести двадцать семь видов птиц, большое количество земноводных и рыб. Здесь самая крупная в мире популяция зубров, можно встретить благородного оленя, лося, косулю, обитают лисицы и рыси, барсуки и куницы. Красивые пейзажи, чистейший воздух и единение с природой, которое здесь найдут путешественники, всегда представляет ценность. В двенадцати километрах от Минска находится интереснейший, имеющий древнюю историю город Заславль. Когда-то в нем жила гордая княжна Рогнеда. Впервые город упоминается в летописях в 1127—1128 годах.

Но какой же отдых без оздоровления! Дать полноценное расслабление организму и настроить его на дальнейшую эффективную работу помогут санатории Белоруссии. Лечение в здравницах подходит, если имеются такие проблемы, как, например, заболевания суставов, органов пищеварения и дыхания, мышечные и кожные недуги, расстройства нервной системы и многое другое. Пройдя по предложениям от санаториев, можно без труда выбрать подходящий вариант. И что там говорить, сам вояж, знакомство с культурой, историей и традициями другой страны, встречи с новыми людьми в целом тоже обязательно пойдут на пользу тем, кто решит отправиться в Белоруссию. Приятного путешествия!

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