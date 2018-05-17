Обрезание: Без крайней плоти лучше?

Процедуры удаления крайней плоти проводятся не только по религиозным соображениям, но также исходя из медицинских и эстетических аспектов. Обрезание становится все более популярным в мире. Каковы его преимущества?
Многие могут быть удивлены этим фактом, но не только евреи и мусульмане делают обрезание у новорожденных и взрослых мужчин.
Израильтяне делают обрезание чаще всего на восьмой день жизни мальчика, а мусульмане - в подростковом возрасте. В Соединенных Штатах еще до недавнего времени это было плановой гигиенической процедурой, проводимой у всех новорожденных мальчиков. Сегодня она выполняется по желанию родителей или по медицинским показаниям.
Кенийские ученые подтвердили, что обрезание уменьшает риск заражения венерическими заболеваниями. Во многих странах обрезание - это способ борьбы с ВИЧ и СПИД. Проводимая в течение многих лет в Африке кампания, агитирующая мужчин на операцию по удалению крайней плоти, принесла положительные результаты. Во многих местах уровень распространения ВИЧ снизился более чем на 50%, а в некоторых - даже на 75%.
Медицинское обрезание делают в основном в Африке, чаще всего в Уганде, Кении и Южной Африке. Эстетические обрезания делаются пластическими хирургами. В этой области лидерами являются Соединенные Штаты.
Чтобы было приятнее
Эстетическое обрезание стало популярным из-за того, что удаление крайней плоти повышает эротические ощущения. Чтобы подтвердить этот факт, были проведены исследования на группе, состоящей из 316 мужчин. Обрезание сделали взрослым мужчинам, имеющим сексуальный опыт. Через год после обрезания крайней плоти 220 человек из всех опрошенных заявили, что они стали чаще заниматься сексом, чем до операции. 87% признались, что секс без крайней плоти стал более приятным, а оргазм - намного интенсивнее, чем раньше. К тому же секс стал длиться дольше, потому что обрезанный пенис менее чувствителен к внешним раздражителям (подробнее по ссылке: http://molottorra.ru/).
Кроме того, большинство опрошенных утверждает, что процедура обрезания делает пенис изящнее и красивее, особенно в состоянии покоя. Такого же мнения придерживаются и женщины.
Международная группа ученых провела исследования среди 860 женщин, которые должны были оценить привлекательность полового члена. 68% из них заявили, что пенис, лишенный крайней плоти, является более привлекательным.
Есть много плюсов и минусов обрезания. Однако оно дает больше преимуществ, чем недостатков. Основной плюс - это гигиена. Поэтому многие врачи рекомендуют делать такую процедуру. Функция крайней плоти - защита пениса от травм, которым были подвержены первобытные люди, не имевшие одежды. Сегодня необходимость в крайней плоти отпала.
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