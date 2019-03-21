Наша любимая температура в доме — из прошлого, из Африки

"Если вы живете с кем-то, кто постоянно прибавляет температуру на термостате, наберитесь терпения этой зимой. Как свидетельствует новое исследование, счета за отопление могут быть такими большими, потому что эти люди просто пытаются достичь такой же температуры в Африке, - утверждает Daily Mail. - Средняя температура в помещениях, которой отдают предпочтение в домах западных людей, почти точно соответствует температуре в Кении, которая, в среднем, составляет 25 градусов по Цельсию".

"Возможно, бессознательно люди пытаются воссоздать условия наших предков - древних людей, многие из которых жили в Африке, прежде чем перебраться в более холодные районы мира. По эволюционным причинам, возможно, именно этот климат является самым комфортным для человека", - пишет издание.

"Группа исследователей, которую возглавил Университетом штата Северная Каролина, более года проводила измерения температуры в 37 домах. Ученые обнаружили, что средняя температура в помещениях в любые сезоны составляет 25,35 градусов по Цельсию, C, что менее чем на треть градуса отличается от средней уличной температуры 25,06 градусов в западно-центральной части Кении. По крайней мере, в американских домах термостат установлен на температурные показатели, аналогичные таким странам, как Эфиопия, Намибия и Ангола", - отмечается в статье.

"В исследовании, проведенном под руководством доктора Майкла Джаста, утверждается, что существует простая теория, а именно то, что мы склонны пытаться воссоздавать те условия, в которых мы эволюционировали, прежде чем мы научились строить дома - т.е. те, к которым адаптирована наша физиология", - пишет газета.

"С тех пор как мы изобрели одежду около 20 тыс. лет назад, мы пытаемся утеплиться, - говорится в статье. - Несмотря на то, что люди способны выживать в крайне холодных условиях, они предпочитают определенную степень "температурного комфорта", и, по словам экспертов, наши отапливаемые, обособленные дома сузили диапазон температур, в которых нам комфортно".

"Поскольку дом - это "экологическая сфера", где люди проводят большую часть времени, исследователи хотели посмотреть, насколько теплые условиях мы в них поддерживаем", - сообщает Daily Mail. Волонтеры разместили измерительные устройства на полках и в книжных шкафах в своих домах, что позволило группе экспертов ежечасно измерять температуру и влажность, выявляя средние для помещений значения в диапазоне от 22 до 34 градусов летом и от 8 до 22 градусов зимой. Оказалось, что в разные сезоны средняя температура и влажность в домах были похожи на глобальные климатические показатели в Кении. (... ) Выбираемые людьми температурные режимы соответствуют тем частям Африки, где было найдено много окаменелостей наших древних людей - наших предков".

"Возможно, что мы чувствуем себя наиболее счастливыми при температурах, в которых жили древние люди до того, как они переселились в более холодные уголки земного шара и были вынуждены разводить огонь, строить укрытия и шить одежду, - отмечается в статье. - Температуры в наших домах также соответствуют тем уровням, при которых лучше всего чувствуют себя приматы, с которыми мы связаны".

"О результатах исследования сообщил журнал Royal Society Open Science", - указывает британская газета.

Перевод Inopressa.ru

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