Музыка лечит и... калечит

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Обитаемая Луна?

Пилот ЦРУ Джон Лер, который в настоящий момент находится в отставке, в недавнем интервью заявил, что Луна является обитаемым небесным телом. На ней сегодня проживает порядка 250 миллионов инопланетян.

Когда Джон Лер покинул службу в ЦРУ, он занялся исследованием аномальных явлений, связанных с Area 51. Мужчина неоднократно говорил, что Соединённые Штаты поддерживают контакт с гуманоидами, однако тщательно это скрывают.

На просьбу журналистов прислать доказательства существования инопланетян Джон ответил, что они, к счастью, отсутствуют. И если бы он показал те или иные документы, его непременно бы «убрали».

По словам военного, Луну сорок миллионов лет назад создали инопланетяне. Пятнадцать миллионов лет назад устройство из-за поломки застряло на орбите Земли, спровоцировав Ледниковый период. Сейчас гуманоиды прячутся в недрах Луны, уфологи созданий называют ещё «серыми» гуманоидами.

МГ: Интересно, как часто сотрудников ЦРУ проверяют медики на предмет психического здоровья? Теперь понятно, откуда Голливуд берёт сюжеты для своих космических блокбастеров!

Мир в шеститысячном году

Житель Великобритании заявляет, что побывал в шеститысячном году и сделал там фотографию.

Мартин рассказал журналистам, что в 1990 году в рамках секретной программы его отправили в далёкое будущее — в шеститысячный год. Как уверяет мужчина, у людей уже сейчас есть технология, позволяющая перемещаться во времени, сообщает портал ApexTV.

По словам британца, в будущем цивилизация будет существенно отличаться от нынешней. Люди смогут без проблем перемещаться во времени, при этом не влияя на ход истории. Это позволит кардинально новая технология.

Также медицина достигнет небывалого расцвета, благодаря чему люди будут жить намного дольше. Власть, в свою очередь, перейдёт к искусственному интеллекту, который будет руководствоваться не эмоциями во время принятия важных политических решений, а логикой. Это обеспечит процветание наций.

Мужчина подкрепляет свои доводы фотографией, которую якобы сделал в 6000 году. Снимок размыт, однако на нём можно рассмотреть необычные сооружения и летательные аппараты.

Мартин дополнительно отметил, что первый вариант машины времени представят широкой публике уже в 2028 году.

МГ: Скорее всего, британец просто начитался фантастики. А вот принятие политических решений на основе здравого смысла действительно раньше шестисоттысячного года вряд ли будет осуществимо...

Исток болтливости

Почему женщины так любят разговаривать? Учёные нашли ответ на этот вопрос. Оказывается, всё дело в том, что мозг женщины устроен немного по-другому, чем у мужчины. Исследования показали, что в женском головном мозге больше клеток, которые отвечают за речевые функции. Кроме того, представительницы прекрасного пола говорят в три раза больше мужчин. Так, дамы произносят в день до 20 000 слов. Удалось установить и то, что от разговора женщины действительно получают удовольствие. Во время беседы с подругами в организме женщины происходит выработка гормонов удовольствия.

Было найдено объяснение тому, почему мужчины менее разговорчивы и более сдержаны в эмоциональном плане. Это объясняется повышенным уровнем тестостерона. Ещё в утробе матери этот гормон определяет формирование развивающегося мужского головного мозга.

МГ: Другими словами: мужчины, не пытайтесь переговорить женщину – её защищает сама природа!

Музыка лечит и... калечит

Группа учёных, состоящая из психологов и нейробиологов, провела необычный эксперимент. Они предложили группе студентов пройти тест, определяющий степень развития пространственного мышления. За десять минут до начала испытания одна часть студентов прослушала сонату Моцарта, другая – опусы Филиппа Гласса. Результат был поразителен: те, кто слушал Моцарта, испытали настоящий прилив творческих сил, их успехи были выше на 62%.

Многие психотерапевты используют музыку в схемах комплексного, интенсивного лечения различных заболеваний. Некоторые из них отмечают, что наилучшим эффектом обладает струнная музыка, исполняемая в ритме 64 четверти ноты в минуту. Наш сердечный ритм составляет в основном 68-72 удара в минуту, в то время как ритм музыки Баха, Генделя, Вивальди или Корелли составляет всего 60 четвертей в минуту. При прослушивании такой музыки наше сердце подстраивается под этот ритм, и мы поневоле расслабляемся.

Громкая, быстрая и диссонансная музыка, напротив, ослабляет наш организм, что было доказано итальянскими нейробиологами и физиками. Они наблюдали за двумя группами мышей, блуждавших по лабиринту в поисках приготовленной пищи. При этом одна группа слушала вальсы Штрауса, а другая барабанный бой. Результат музыкального испытания был таков: «вальсирующие» стали ориентироваться в лабиринте лучше, чем

прежде, а вот зверьки, мчавшиеся под звуки барабана и по прошествии трёх недель, не могли найти правильную дорогу. Изучив в последующем ткани мозга мышек, приученных к барабанной дроби, учёные выявили отклонения в развитии нейронов определённого участка мозга. По мнению исследователей, именно эти отклонения мешали животным ориентироваться в пространстве и чему-нибудь научиться...

МГ: Теперь понятно, почему вместе с распространением «барабанной музыки» в мире появилось столько идиотов! И Россия не исключение...

Йога делает людей эгоистами?

Медитацию и йогу часто позиционируют как универсальный инструмент, который призван помочь современному человеку обрести спокойствие и равновесие, преодолев стресс современной жизни. Между тем исследователи выяснили, что медитация также может сделать человека эгоистом, заставляя ставить на первое место свои проблемы.

Об этом предупреждает доктор Элисон Грей из Королевского колледжа психиатров в Великобритании, объясняя, что медитация действительно помогает человеку переосмыслить свою жизнь и понять, что он должен чаще и больше думать о собственном благе, нежели о том, чтобы угодить всем окружающим.

Доктор Грей уточнила, что вовсе не обязательно, чтобы эгоистом становился каждый человек, решивший практиковать йогу и медитацию, однако соответствующий риск всё же существует и его нельзя игнорировать.

В последние годы западный научный мир активно интересуется изучением йоги и её влиянием на организм человека. Учёные даже признают, что такой вид физических нагрузок может быть полезным для борьбы с депрессивными настроениями.

МГ: Без сомнения, физические нагрузки – это всегда благо. Главное, знать меру...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ