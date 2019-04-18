"Ледяная свадьба" императрицы Анны Иоанновны: как это было?

Знаменитая «ледяная свадьба», организованная императрицей Анной Иоанновной ради забавы, давно обросла стереотипами, многие из которых не соответствуют действительности. Об этом заявил краевед Константин Жуков.

Поэт Гавриил Державин писал об этом событии: «Был нарочно состроен ледяной дом со всеми принадлежностями и даже пушки ледяные, из коих стреляли, также баня ледяная, в которой молодых парили; при сем случае был чрезвычайно славный маскарад: собраны были из всех подвластных российскому скипетру народов по мужчине и женщине наилучших, в богатейшем их уборе, с их музыкальными инструментами, которые ехали в церемонии на разных скотах и производили в доме молодых их собственные пляски и игры».

По словам краеведа, когда речь заходит о «ледяной свадьбе», почти всегда говорят, что она была устроена для простых шутов. Но мало кто знает, что на самом деле молодоженами были фаворитка императрицы Авдотья Ивановна и родовитый дворянин Михаил Алексеевич Квасник, принадлежавший к роду Голицыных. За тайное принятие католичества он попал под опалу.

Вторым интересным моментом в этой истории является непосредственное строительство Ледяного дома. Многие представляют его как несколько больших глыб льда составленных в виде коробки, однако на самом деле это был сложнейший проект, совершенно уникальный по своим техническим характеристикам.

«В самом Ледяном доме в одной из комнат стояли два ледяных зеркала, туалетный стол, несколько подсвечников, большая двуспальная кровать, табурет и камин с ледяными дровами. Во второй комнате были ледяной стол, два дивана, два кресла и резной буфет с посудой. В углах этой комнаты красовались две статуи, изображавшие купидонов, а на столе стояли большие часы и лежали карты. Все вещи были сделаны из льда и выкрашены красками. Ледяные дрова и свечи покрывались нефтью и горели. Кроме того, при Ледяном доме даже была функционирующая ледяная баня», — рассказал Жуков.

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По инф. rosbalt.ru

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