Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Бэби бум в Солсбери

На пожарной станции, расположенной в небольшом городке Солсбери, произошло что-то действительно необычное, можно даже сказать, сверхъестественное. Именно так могут подумать люди, если узнают историю, произошедшую с семью жёнами пожарных.

Как оказалось, все семь женщин были беременными. Важно отметить и тот факт, что от совершенно разных мужчин. Они с удовольствием согласились принять участие в интересной фотосъёмке и даже надели форму своих мужчин.

По прогнозам врачей, появление детей на свет запланировано на апрель, май, июнь, август и сентябрь. Шесть из них родят своего первого ребёнка и с нетерпением ждут того момента, когда они станут самыми счастливыми мамами на свете.

Как оказалось, массовая беременность уже случалась ранее. Например, в одной из больниц, расположенной в штате Мэн, девять медсестёр готовятся стать мамами буквально на протяжении апреля и мая.

МГ: Оказывается, в Солсбери не только травят людей мифическими ядами, но и массово рожают! Причём почти синхронно. Судя по всему, папы будущих малюток заняты не только борьбой с пожарами...

Квадратная Земля

На Земле существует некая секта, которую составляют сторонники плоской Земли. Их убеждения настолько сильны, что даже учёные не в состоянии с ними спорить и что-то доказывать. Так, согласно мнению сектантов, Казахстан граничит с Соединёнными Штатами, а Индии и Австралии вообще нет.

В качестве доводов этой мысли Вячеслав Котляров, один из сторонников теории плоской Земли, приводит фото Чарынского каньона. Мужчина при сравнении российского каньона с Гранд-Каньоном (США) пришёл к выводу, что это одна и та же местность.

Примечательно, что этим данным верят множество людей со всего мира. По версии сектантов, Земля квадратная. Край находится у огромной ледяной стены. Глобальный сговор состоялся якобы между правительствами всех стран. Учёные подделывают как карты, так и снимки из космического пространства.

Один из апологетов этой теории, Марк Хьюз из Калифорнии, даже поднялся ввысь на ракете, сделанной собственными руками, с целью долететь до «соседнего» Казахстана. Когда аппарат поднялся на полкилометра, мужчине пришлось катапультироваться.

МГ: Жаль, что не долетел! А вдруг бы и доказал, что учёные всего мира лгут. Вот это была бы сенсация! Впрочем, людям свойственно верить в то, во что они хотят верть. И убедить их в обратном порой невозможно. А может, и не надо?

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Настоящий папа римский?

Дэвид Бауден из города Топик, который находится в Канзасе, на весь мир заявляет, что настоящий Папа Франциск и другие богослужители не несут миру ничего полезного, они сеют только тьму и обман. А помогать людям призван якобы Дэвид.

С самого детства американец интересовался религией. Много лет назад он чётко для себя уяснил, что католической церковью правят самозванцы, цель которых одна: выкачать больше денег. В далёком 1990 году Бауден был избран в своём родном городе Папой Римским. С тех пор он устраивает массовые молитвы и организовывает собственное богослужение Крестного пути.

Он даже создал свой сайт «Ватикан в изгнании» и снялся в автобиографическом фильме. К сожалению, не все люди спокойно реагируют на работу «настоящего» Папы Римского. Некоторые открыто угрожают мужчине расправой. Бауден отмечает, что не держит зла ни на кого, Господь сам всех осудит.

Сейчас у мужчины имеется 60 последователей. Пока что у понтифика нет собственной церкви, где он смог бы помогать людям. Мужчина трудится на нескольких работах, чтобы построить желанный храм.

МГ: Если его цель действительно помогать людям, а не наживаться на них, то кем бы он себя ни называл, он делает вполне благое дело! И неважно, какой церкви он принадлежит...

Притворяшка

Жители Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Китай), ожидавшие автобус, с состраданием смотрели на бездомную собаку. Животное выглядело не только голодным и несчастным, но и очень больным – похоже, что задние лапы собаки были парализованы, так что неудивительно, что кто-то из очевидцев преисполнился жалости и предложил бедолаге угощение.

И вот тут произошло настоящее чудо исцеления! Предприимчивая собака, которая только что прикидывалась парализованной, немедленно вскочила на все четыре лапы, чтобы забрать лакомство.

МГ: «И чему только не научишься у этих двуногих обманщиков!» – улыбаясь про себя, подумала собачка...

Торговля на доверии

Запечённый сладкий картофель – очень популярная уличная еда в Японии, так что повсеместно можно встретить немало лотков и прилавков, торгующих этим угощением.

Однако именно этот торговый лоток в Саппоро привлекает особое внимание гурманов. Дело в том, что продавцом картофеля является собака породы шиба-ину.

Стоит только подойти к прилавку, как симпатичный продавец тут же вскакивает и внимательно следит, чтобы сделка прошла гладко.

Клиент берёт уже приготовленный и упакованный картофель из коробки и платит 100 иен (0,90 долларов). Одна из надписей, которые нанесены на необычной торговой точке, напоминает людям о том, что собака никак не сможет дать им сдачу, поэтому любителям картошки стоит запастись мелочью. Впрочем, шиба-ину не будет против, если вы заплатите больше и оставите сдачу ей, так как эти деньги пойдут на развитие бизнеса и вкусные лакомства для животного.

Все, кто регулярно покупает у собаки картофель, рассказывают, что торговля основана на доверии. Шиба-ину не выпрыгнет из-за прилавка и не покусает покупателя, решившего не платить, но, как признаются клиенты, никому и в голову не придёт обмануть такую милую мордочку.

МГ: Сдаётся, что это наглядный пример благотворного влияния животных на поведение людей. Нам бы их порядочность!..

Письмо из рая

Мама маленькой Эллы Леннон из Килмарнока в Шотландии умерла, и девочка осталась с отцом. На День матери Элла, которой только недавно исполнилось четыре года, отправила маме открытку с поздравлениями. На конверте в месте, где указывается адрес получателя, Элла написала: мама в раю. В письме она описывала, как сильно она её любит и как бы хотела её обнять.

Буквально через два дня малышке пришёл ответ. На конверте было указано, что оно от мамы Эллы, которая сейчас находится в раю. «Мама» пишет своей маленькой девочке, что она тоже её очень любит и совершенно уверена, что Элла сможет вырасти умной, красивой и очень доброй девушкой, а мама всегда будет наблюдать за ней с неба, радоваться и поддерживать.

Сестра умершей женщины рассказала об этой трогательной истории на своей странице в «Твиттере». Она выразила благодарность доброму почтальону, который написал ответ малышке. К благодарности присоединился и отец Эллы. Он сказал: как хорошо, что в этом мире есть удивительные люди, которые знают, как можно сделать детей более счастливыми в тяжёлый для них период жизни.

МГ: Хорошо, если бы таких людей, как этот почтальон, было побольше!

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