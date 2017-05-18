Колдунов – к ответу!

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Интересные факты и события

Университет для пенсионеров

Власти столичного района Мексики Бенито Хуарес решили открыть университет для людей более чем зрелого возраста. Как передает радио «Маяк», об этом сообщил районный глава Херман де ла Гарса.

Образовательный центр, рассчитанный, главным образом, на тех, кому уже за 65 лет, желающих обновить свои знания или расширить их для поиска работы, распахнет свои двери во втором триместре этого года. «Целью этого начинания является популяризация культуры активного и здорового старения», – заявил чиновник.

Несмотря на то, что на первом этапе ни одно из образовательных направлений не будет выдавать своим выпускникам какой-либо официально признанный документ, все эти люди, по словам де ла Гарсы, получат вполне реальные прикладные знания. Среди прочих дисциплин пенсионеры смогут выбрать курсы финансов и бухгалтерского учета, истории искусств и компьютерной грамотности.

МГ: Выражение «активное и здоровое старение» звучит куда как более оптимистично и жизнерадостно, чем принятое в России – «период дожития». Кстати, звучит в этом выражении и отношение к пенсионерам...

Из чего состоит человек?

Современный человек состоит из звёздной пыли и базовых элементов, возникших во время трех ключевых периодов в образовании нашего космоса. К этому выводу пришли французские учёные, проведшие глубокий химический анализ основ человеческого организма.

Как оказалось, в среднестатистическом человеке, вес которого равен 70 кг, 7 кг приходится на водород, возникший в первые доли секунд появления нашей Вселенной после так называемого «большого взрыва». Одновременно организм содержит 45,5 кг кислорода, 12,5 кг углерода, 2,1 кг азота, 1 кг кальция, 700 г фосфата, появление которых связано со следующей фазой, – образованием планет.

Третья химическая основа человеческого организма относится к периоду появления ядер в центре звёзд. Так, в среднестатистическом человеке находится 2 г цинка, 0,15 г меди, следы никеля, кобальта, свинца и молибдена.

Научный химический анализ также самым неожиданным образом косвенно подтверждает и библейский рассказ о появлении человека, который был создан из праха земли.

МГ: Думается, что это еще одно подтверждение того, что и в жизни, и в космосе все взаимосвязано. И Библия может оказаться источником зашифрованных знаний.

Колдунов – к ответу!

Депутаты Московской городской думы предложили запретить в России оказание любых оккультных услуг и внести для этого поправки в федеральный закон об охране здоровья граждан. Депутаты полагают, что маги и чародеи, деятельность которых никак не контролируется, часто наносят непоправимый вред здоровью клиентов, заявила по радио «Эхо Москвы» глава комиссии Мосгордумы по охране здоровья. Сейчас закон запрещает сеансы массового целительства, однако запрета на оказание оккультных услуг не существует. Между тем, шарлатаны, выдающие себя за ясновидящих, наносят серьезный вред психике и здоровью людей. По словам представителя Мосгордумы, во многие реабилитационные центры, в частности в Душепопечительский центр Иоанна Кронштадского, обращается огромное количество людей, пострадавших от оккультных наук.

МГ: В средние века с колдунами, ведьмами и прочими оккультистами весьма успешно вели борьбу отцы иезуиты. Может, и нам следует перенять их опыт?

Путеводитель по туалетам

Городская администрация Пекина уже несколько лет назад издала для гостей столицы специальный путеводитель по городским туалетам, сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Кроме того, схема местонахождения общественных туалетов размещена на городском информационном сайте, а на улицах Пекина установлены специальные знаки, показывающие путь к ближайшему заведению.

Власти города привели пекинские общественные туалеты в соответствие с общепринятыми санитарными нормами. В них запрещена торговля продуктами питания. До недавнего времени продажа закусок и прохладительных напитков в помещениях общественных туалетов, отмечает «Синьхуа», была распространённой практикой в китайской столице.

МГ: Очень мудрая идея! В Иркутске и других городах региона давно пора бы обзавестись подобными путеводителями. Тем более, в преддверии массового наплыва туристов...

Больничный от несчастной любви

В Японии сотрудники компании Hime & Company могут брать оплачиваемый больничный из-за несчастной любви. В новых правилах также установлено, что чем старше сотрудник с «разбитым сердцем», тем больше дней он может взять на отдых.

В токийской компании, где также можно получить выходной и во время распродаж в магазинах, считают, что освобождение от работы даёт возможность спокойно пережить горечь потери и вернуться к работе полным сил и энергии.

Сотрудники моложе 24 лет могут взять один день в году, 25-29 лет – 2 дня, а те, кто старше 29 лет, могут позволить себе на возобновление чувств 3 дня в году.

«20-летние женщины быстро могут найти новую любовь, для 30-летних – труднее. При этом расставания последних более драматичны», – комментирует разницу в днях глава компании Hime & Company Микки Хирадате.

МГ: Думается, что такая сердечность в отношении «сердечных дел» своих сотрудников возвращается прибылью и процветанием фирмы. Доживет ли когда-нибудь русский бизнес до такого отношения к сотрудникам?

А виноваты тюремщики?...

Американский заключенный, упавший с 12-метровой высоты при попытке бежать из тюрьмы, подал в суд на администрацию исправительного учреждения, обвинив её в халатном отношении к должностным обязанностям.

По мнению неудачливого беглеца Скотта Гомеса, тюремное начальство своими действиями подталкивало его к попытке вырваться на волю. Однако при этом надзиратели вели себя крайне безответственно, поскольку должны были «знать, что если истец пытается бежать из тюрьмы, вполне возможно, он пострадает».

В результате падения со стены заключенный получил тяжёлые травмы и больше месяца лежал в больнице. Отметим, что это был уже не первый побег Гомеса. Впервые он попытался скрыться из тюрьмы в ноябре прошлого года. Открыв дверь камеры, беглец забрался в вентиляционное отверстие в душевой, откуда и был извлечён охранниками. При этом Гомес получил ранение.

В качестве ответной меры Скотту Гомесу предложили возместить 60 тысяч долларов, потраченных на его лечение.

МГ: Думается, что администрация тюрьмы в данном случае виновата лишь в том, что Гомесу очень хотелось на свободу!

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