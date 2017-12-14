Колдуны и выборы...

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Интересные факты и события

Вооружён и опасен...

Охотник-промысловик в Иркутской области недоглядел за своим оружием. По словам сибиряка, оно стало «добычей» медведя, забравшегося в зимовье. О проводимой в связи с инцидентом проверке сообщается на сайте МВД по региону. Как рассказал охотник, 16 ноября он заметил медведя, который хозяйничал у него в зимовье. Мужчина решил переждать «налёт» в лесу. Когда же он вернулся в избушку, то не досчитался мешка из-под рыбы, в котором лежало оружие. Одно из ружей со следами зубов и когтей зверя он вскоре нашёл недалеко от строения. Ещё два – «Вепрь» и «Иж» – отыскать не удалось. В дежурную часть охотник обратился только 22 ноября. Сотрудники полиции детально обследовали зимовье и прилегающую тайгу. Однако и они не нашли пропавшие стволы. За нарушение правил хранения оружия охотнику грозит административная ответственность

МГ: По всей видимости, мишки тоже решили хорошо подготовиться к осенней охоте на браконьеров. И головотяпствующих промысловиков тоже...

Гадалки протестуют

Английские гадалки и ясновидящие вышли на улицы с протестом

В центре Лондона на днях была демонстрация представителей самой загадочной и бесполезной сферы услуг: медиумы, экстрасенсы, ясновидящие, гадалки, предсказатели, спиритуалисты и хироманты... Они протестуют против изменений в законодательстве, по которым их профессии смогут быть приравнены к более «материальному» труду, а также позволят недовольным клиентам подавать на них в суд.

«Если медиум или экстрасенс предлагает вам свою услугу, утверждая, что умеет разговаривать с мёртвыми, то он должен предоставить убедительные свидетельства своих способностей. В противном случае возникнет подозрение, что он продаёт ни на чём не основанную информацию, то есть негодный товар. Достоверность спиритических сеансов можно проверить научными экспериментами. Обычно результаты такой экспертизы оказываются не в пользу экстрасенса или медиума», – цитирует слова исследователя паранормальной психологии, профессора Университета Хертфордшира Ричарда Вайзмана ВВС.

Основательница же британской ассоциации работников спиритизма Карол Макинти-Тейлор с ним не согласна и считает, что эти профессии нельзя мерить общим аршином. Люди должны выбирать спиритические салоны только по надёжной рекомендации – так вы вернее встретите подлинного медиума», – считает Сюзи Коллинз, исследователь сверхъестественных сил и консультант медиумов.

МГ: В принципе, эти «сверхчеловеки» не так уж и неправы, ведь торговля верой не их изобретение. «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки!» Это и про них тоже...

Колдуны и выборы...

В Папуа – Новой Гвинее разгорелся нешуточный скандал: сразу двое политиков из провинции Восточный Сепик потребовали пересчёта голосов на парламентских выборах, обвиняя местных колдунов в краже бюллетеней из урн для голосования.

Как стало известно изданию Radio New Zealand International, местная пресса сообщает о срыве парламентских выборов в нескольких провинциях по вине колдунов, которые с помощью магии похитили из урн бюллетени. С какой целью они это сделали, не уточняется.

Напомним, что в 1971 году в Папуа – Новой Гвинее был принят весьма передовой для того времени Закон о колдовстве. Согласно ему, если человек совершал некий проступок или даже преступление в результате воздействия на него колдовства, он признавался не отвечающим за свои действия. Ответственность же за совершённое им возлагалась на колдуна. Тем же законом убивший такого колдуна мог рассчитывать в суде на смягчение приговора.

По непонятным причинам в 2013-м этот замечательный закон был отменён. Прошло всего четыре года — и вот результат...

МГ: Выборы – они и в Африке выборы. Только технологии немного другие. А вот закон отменили, по всей видимости, потому что доказывать воздействие колдовства оказалось не так просто, а подозревать в колдовстве всех кандидатов – эдак можно всех местных политиков истребить...

Уголовная магия

В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за платные магические услуги.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов намерен внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, согласно которому колдовские и магические платные услуги будут приравниваться к мошенничеству и вымогательству.

Он отметил, что целью законопроекта является запрет не самих занятий колдовством, а попыток коммерциализировать эту сферу услуг.

«Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встаёт вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — добавил Вострецов.

Ранее в ООН призвали запретить рекламу «колдунов» и осудили убийства «ведьм».

МГ: Ещё в далёком 1964 году некий Джеймс Рэнди пообещал выплатить тысячу долларов из собственного кармана первому человеку, который может доказать наличие паранормальных способностей в ходе корректно поставленного научного эксперимента. С тех пор эта сумма выросла до миллиона долларов, однако, насколько известно, ещё никто до сих пор так и не смог получить этой премии. Так что в нашем случае магия – этой чистой воды надувательство. Остаётся только надеяться, что в Думе в это наконец-то поверят...

И всё-таки она плоская!

Группа сторонников теории плоской Земли является реальной организацией.

И несмотря на то, что космические организации присылают нам множество фотографий и видео с изображением нашей планеты из космоса, находятся многие люди, которые сомневаются в правдивости представленного материала.

Скептики считают, что на самом деле Земля имеет плоскую форму, однако почему-то этот факт по каким-то неизвестным причинам тщательно скрывают.

Нужно отметить, что сторонники теории плоской Земли как общественная организация появились ещё в 1956 году. Однако прежде они никогда не устраивали международные собрания. Сейчас же представители организации съехались со всех уголков Земли, чтобы собраться на первой Международной конференции в штате Северная Каролина.

На конференции обсуждались такие темы: «NASA и другие космические обманщики», «Проверка сферообразности Земли». Также на встрече обсуждался вопрос о космических полётах, то есть об их мистификации. Так, как, по мнению представителей организации, в космос никто никогда не летал и всё, что нам показывают – это разыгранный спектакль, включая полёт Юрия Гагарина. И все космическое соревнование между США и СССР – это не более чем раздутый мыльный пузырь, который был выдуман иллюминатами-глобалистами, чтобы делить для своей выгоды бюджеты двух могущественных стран, ловко обманывая весь мир...

МГ: По всей видимости, американо-европейская система образования своей цели почти достигала. Осталось выяснить породу слонов, на которых покоится Земля и возраст черепахи, на которой они стоят...

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