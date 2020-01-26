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Когда была напечатана первая карта России? Почти пять веков назад!
По инф. pnp.ru   
26 Января 2020 г.
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История картографии в России началась ещё в допетровские времена. А первый печатный вариант карты Руси вышел 495 лет назад, 26 января 1525 года.

первый печатный вариант карты Руси вышел 495 лет назад, 26 января 1525 года.

  • Карта Фёдора Годунова, изданная Герритсом в Амстердаме.

Картография появилась ещё до появления письменности в первобытном обществе. Сохранились относящиеся к бронзовому веку карты в форме наскальных рисунков в итальянской долине Камоника. В музеях можно найти древнеегипетские и вавилонские карты 3-1 тысячелетия до н.э. Вершиной древнегреческого картографического знания были труды древнегреческого учёного Клавдия Птолемея. Он составил обширный справочник по координатам различных точек, а также учебник по составлению карт.

История картографии на Руси началась в допетровские времена. С 14 века собственники земли на Руси должны были иметь чертежи своих владений. Эти карты рисовали на берёзовой коре. В 15 веке возникла необходимость изучения и систематического описания всей территории страны. В 1497 вышел «Чертёж московских земель», а затем карта государства Российского была составлена русским путешественником Дмитрием Герасимовым.

Во времена правления Ивана Грозного было написано первое геодезическое руководство, и было составлено 248 карт. Первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель — датируется 26 января 1525 года. А в 1667 году по приказу воеводы Годунова была составлена карта Сибири, копия с которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

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По инф. pnp.ru

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