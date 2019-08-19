Из Германии в Сибирь с любовью... к часам

Немецкий коллекционер Йоханнес Альтмеппен передал в дар музею в Анграрске 176 экземпляров советских часов.

Йоханнес Альтмеппен – исследователь российских часов, член немецкого общества хронометрии, один из ведущих немецких экспертов, специализирующихся на часах из России. Он побывал в ангарском музее часов 16 августа. Четыре года назад он уже посещал музей и именно тогда принял решение передать часть собственной коллекции сюда.

Коллекция подробно описана, это имеет большую научно-исследовательскую ценность. Йоханнес Альтмеппен прочел лекцию о тех экземплярах, которые входят в его собрание, и передал в дар музею 176 часов. В их числе: наручные и карманные, военные и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР.

– Ангарский музей часов – это, без сомнения, бренд нашей территории, известный не только на всю Россию. Мы сохраняем культурное наследие, которое передал нам основатель Павел Васильевич Курдюков и которое является нашим достоянием. Мы искренне признательны вам за то, что подарили именно нашему музею свою коллекцию, – поблагодарила гостя из Германии заместитель мэра Марина Сасина.

Главный хранитель музея часов Баирма Бартанова в торжественной обстановке приняла коллекцию от владельца. По словам директора музея Веры Павловец, уже в октябре будет организована специальная выставка, в рамках которой ангарчане и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты.

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