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Интересные факты и события

Всё, что плохо лежит

Двое британцев были задержаны за то, что взяли связку бесплатных газет, которые обычно раздают пассажирам железнодорожного вокзала в Лондоне. Об этом сообщает портал The Register.

Обвиняемые – 35-летний Марсель Хавьер Ларезеррано и 30-летний Джон Мехиа – предстали перед судом Лондона. По статье, которую предъявили мужчинам, им грозит до полутора лет лишения свободы, а также штраф до пяти тысяч фунтов. Когда Марселю и Джону предъявили обвинение в краже, они удивились – газета ведь бесплатная...

МГ: А ведь британцам пора бы знать: не всё бесплатное, что валяется. Как только на это «добро» кто-то покусился – оно тут же становится товаром, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Жителям, например Прибайкалья, это хорошо известно, когда они за очистку леса от никому не нужного валежника и сухостоя рискуют заплатить вполне ощутимый штраф.

Достать Дали из-под земли

Тело испанского художника Сальвадора Дали будет эксгумировано. Об этом сообщило BBC News.

Испанский суд постановил извлечь из захоронения останки живописца для того, чтобы провести тест на отцовство.

Отмечается, что одним из оснований для такого решения стало то, что личных вещей Дали, которые можно было бы использовать для анализа, не сохранилось.

На право считаться дочерью художника, а также на его наследство претендует гадалка Пилар Абель. 59-летняя женщина подала судебный иск в марте 2015 года.

Она утверждает, что её мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.

Ответчиком выступает Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали, которые стали владельцами творческого наследия художника.

Напомним, что картины художника, унаследованные Испанией, оцениваются в 325 миллионов евро.

МГ: А не объявить ли себя родственницей какого-нибудь отечественного гения? Докажут, не докажут родство – это ещё бабка надвое сказала, а вот то, что кости его и мои не раз «перемоют» в СМИ – к гадалке не ходи. Глядишь, и прославлюсь!

Вот так казус

Американских журналистов обокрали во время съёмок сюжета об участившихся случаях преступлений в опасном районе. Об этом сообщает The Washington Times.

Съемочная группа канала KOB-TV из Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) отправилась к крупному супермаркету, в окрестностях которого часто происходят кражи и нападения. Они припарковали автомобиль на видном месте и планировали начать съёмку сюжета. Когда журналисты настраивали оборудование, неизвестный угнал машину.

Пострадавшие сообщили об инциденте полиции, и через полчаса автомобиль вернули владельцам. Его местонахождение удалось установить благодаря GPS.

Позднее журналисты всё же смогли снять репортаж об остановке у супермаркета, упомянув, что во время съёмок к ним подошли несколько мужчин и также попытались украсть оборудование. Репортаж опубликован на сайте телеканала.

Представители KOB-TV заверили, что в процессе создания сюжета команда не пострадала, но из-за случившегося инцидента телеканал готов приложить все силы для улучшения ситуации на улицах города.

МГ: А не сам ли телеканал эту кражу организовал? Ну, кто бы стал смотреть этот телесюжет, если бы ему не предшествовала такая впечатляющая реклама?

Чудо-пластырь

Учёные из Университета Эмори в Атланте испытывают пластырь, который может заменить прививки от гриппа. Данная разновидность лечения продемонстрировала такую же эффективность, как и самые современные инъекции.

В будущем подобные пластыри даже могут отправлять по почте. Вынул такой пластырь из почтового ящика, наклеил на тело и не надо томиться в очередях за вакцинацией. Наклейка диаметром в 2,5 см содержит около 100 мельчайших иголочек, которые, проходя через верхний слой кожи, не вызывают болевых ощущений. В коже иголки саморастворяются, а это значит, что не существует опасности использования данного пластыря вторично, что грозит передачей каких-либо болезней через кровь. Именно это опасение называется в качестве основного, когда речь заходит о возможности самостоятельного вакцинирования людей. Эксперты заявили, что данный девайс может существенно улучшить ситуацию в деле проведения прививок от гриппа.

МГ: По слухам, наши учёные пошли дальше. Они придумали пластырь, который вызывает у людей чувство насыщения. Налепил раз в неделю такой пластырь – и в магазин не ходи. Ожидается, что особым спросом новинка будет пользоваться у российских бюджетников и пенсионеров. Пластырь планируют выпускать «со вкусом» мяса, фруктов, овощей и других особо ходовых продуктов питания. Плохо то, что эту чудо-новинку обещали взять в своё производство наши фармацевты. При таком раскладе цена заменителя может стать гораздо больше, чем исходный продукт.

В студии ветрено

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хардигана в прямом эфире сдуло сильным ветром. Об этом сообщает The Independent.

Репортёр с большим жёлтым зонтом в руках рассказывал о непогоде, когда резкий порыв ветра вытолкнул его из кадра. Вернувшись к камере, ведущий обнаружил, что зонт сломан. Его коллеги, наблюдавшие за происходящим в студии, не смогли сдержать смех.

Ролик, опубликованный в социальной сети Facebook, набрал уже более 700 тысяч просмотров. В комментариях многие пользователи признались, что казус в прямом эфире рассмешил их и скрасил утро.

МГ: И всё же и ирландским ведущим погоды далеко до наших. Особенно в нынешнее неспокойное лето, когда на глазах изумлённых телезрителей из кадра уносило автомобили и рекламные щиты, срывало крыши с огромных промышленных зданий. Правда, нашим телезрителям было не до смеха.

Всё, как у людей

Канадские, британские и немецкие учёные в своих исследованиях открыли, что неоникотиноиды (разновидность инсектицидов) отрицательно влияют на популяцию пчёл.

В ходе исследований выяснилось, что численность пчёл резко падает в тех странах, где посевные культуры были обработаны этими ядохимикатами. У них резко снижалась репродуктивность, продолжительность жизни, особенно это касалось пчеломаток.

Одной из причин вымирания пчёл учёные называют также мировую торговлю насекомыми, приводящую к распространению клеща-паразита Varroa destructor.

МГ: Тоже мне – открыли Америку! О том, что различные химикаты, которыми обрабатывают поля, отрицательно влияют не только на пчёл и прочих насекомых, но и на всё живое – известно, пожалуй, со времён сотворения первого химиката. Вот кто бы из этих учёных всерьёз занялся изучением влияния «химии» и всевозможных заменителей продуктов питания на её основе на здоровье «гомо сапиенса»? Ведь ещё одно-два десятилетия такой «химической атаки» на нас со стороны производителей псевдопродуктов, и изучать тех же пчёл будет уже некому...

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