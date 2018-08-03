Даже в 71 Арнольд Шварценеггер не бросает спорт и выкладывает видео из «качалки»

Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) с начала своей карьеры, как в спорте, так и в кино, был для многих образцом для подражания (а ведь многие из ныне ветшающих, откровенно говоря, мужчин когда-то брали с него пример - и, что тоже надо признать! - были тогда помоложе него!). Видео из спортзала, где занимается известный актер, показало, что у Арни есть еще порох в пороховницах, и бросать спорт он не намерен.

Американский культурист, предприниматель и актёр, политик, 38-й губернатор Калифорнии. И это еще не все достижения, которыми может похвастаться любимчик миллионов. Арнольд Шварценеггер в 71 год не собирает останавливаться и продолжает активно заниматься спортом, доказывая, что года любимому делу не помеха, делится Joinfo.ua.

Обладатель ряда премий по бодибилдингу, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», а также организатор конкурса «Арнольд Классик» Арнольд Шварценеггер поделился в своем микроблоге видео, сделанным в спортзале. Он показал, как работает над своим телом.

Видно, что знаменитости с трудом даются занятия, но раз за разом он поднимает немалый вес, и, кажется, ему это нравится. Не стоит также забывать о возрасте звезды. Не каждый в свои 71 может позволить себе даже легкие нагрузки, что уж говорить о том, что делает Арнольд!

Да, время сделало свое – седые волосы, морщины изменили внешность актера. Но не его силу воли и богатырский дух. В его мышцах еще есть сила, и он продемонстрировал это многим поклонникам. Это видео стало своего рода благодарностью Шварценеггера за множественные поздравления с днем рождения, которое он отметил на днях. Он дал понять, что его еще рано списывать со счетов, и что даже в таком преклонном возрасте бросать спорт он не собирается.

К тому же, в спорте, а точнее в бодибилдинге он еще с 15 лет. За 5 лет работы над своим телом он уже получил свой первый титул «Мистер Олимпия» и признание. Со временем он умудрился выиграть все первенства культуристов, проводившиеся в Европе, и решил покорять США. Добившись поразительных результатов в бодибилдинге, Арнольд в 1980 году прощается со спортивной карьерой, больше времени посвящая киносъёмкам.

Before and after. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 31 Июл 2018 в 9:19 PDT

Ему приходится тяжело работать над собой для роли в фильмах. Поначалу Шварценеггера подводил его сильный немецкий акцент, к тому же, большая мышечная масса неестественно смотрелась на экране. Но для настоящего борца, это были всего лишь барьеры, которые нужно преодолеть. И он это сделал!

Культовая серия фильмов «Терминатор» навсегда вписала имя Арнольда Шварценеггера в историю кинематографа. Этот невероятный мужчина сумел объединить две, казалось бы, не совместимые на то время профессии актера и бодибилдера, и в обеих сферах достиг вершины.

Фото: Инстаграм schwarzenegger

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