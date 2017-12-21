Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Бог слушает!

Пастор в Зимбабве, решивший идти в ногу с техническим прогрессом, невероятно шокировал своей выходкой всех прихожан. Он взял свой мобильный телефон и сказал, что сейчас дозвонится до Бога.

Вначале позвонивший священник уточнил, туда ли попал, задал интересующие его вопросы касательно проблем одной из прихожанок, а после передал ей божью волю, полученную через свой гаджет. Удивительно, но мужчина не стесняется рассказывать, что у него есть номер телефона Бога.

Однако огласить этот номер он не спешит, ссылаясь на то, что время для откровений ещё не настало. А пока пастор собирает средства со своих прихожан, чтобы в дальнейшем транслировать свои службы по телевидению.

МГ: В истории было немало деятелей, бравших на себя смелость транслировать волю богов. Так что зимбабвийский пастор ничего нового не открыл, если не считать революционной технологии общения со Всевышним с помощью телефона. Ну что ж, приёмы надувательства паствы тоже не стоят на месте. Прогресс, видите ли...

Китайская мечта

31-летний китайский инженер создал себе идеальную девушку-робота и женился на ней. Происшедшее с молодым китайским разработчиком из города Ханчжоу, провинции Чжечзян, больше смахивает на сюжет фантастичного фильма.

В конце прошлого года Чжен Цзяцзя создал женщину-робота. Мужчина наделил своё создание способностью распознавать иероглифы, картинки и даже произносить некоторые фразы и женился на своей возлюбленной необычной женщине. Свадебная церемония полностью соответствовала китайским свадебным традициям – невеста была облачена в чёрный наряд, а её голову покрывал красный шарф.

Один из приятелей Чжена рассказал, что молодой человек долго не мог найти себе пару, отчего долгое время был несчастен, и вот теперь решил проблему, мучившую его так долго.

Сейчас парень счастлив. В его дальнейшие планы входит усовершенствование законной супруги. Он считает, что неплохо было бы научить своё создание выполнять дела по дому.

МГ: Но самое главное – вполне законно решается проблема перенаселения страны. Думается, что власти Поднебесной весьма охотно поддержат инновацию Чжена...

Минздрав предупреждает...

Министерство здравоохранения намерено маркировать полезные и вредные продукты.

Целью проекта является сохранение здоровья граждан и популяризация культуры здорового питания. Минздрав России планирует запустить программу здорового питания, согласно которой на продуктах появятся маркеры, говорящие об их пользе. Об этом сообщает газета «Известия». Министерство собирается разделить продукты на три категории. Выбор категории продуктов зависит от наличия в них жиров, сахара, соли и других веществ, которые наносят вред человеческому организму. Начать делить продукты по группам планируется с апреля 2018 года. Под категорию здоровых продуктов попадут фрукты, овощи, крупы и бобовые, а также яйца, свежее и замороженное мясо птицы, рыбы, свинины и говядины. К следующей группе относится то, что не приносит пользу организму, а именно: алкогольные и энергетические напитки, сладости и десерты. Третья категория включает товары здорового питания: в частности, цукаты и орехи, в которых содержание сахара и соли находится на нулевом уровне. Отмечается, что на продуктах из первой категории может появиться специальная опознавательная эмблема «Здоровое питание». Данный знак рассматривается пока в качестве рабочей эмблемы. Главной целью новой программы Минздрава является сохранение здоровья россиян через популяризацию культуры здорового питания.

МГ: Здоровое питание – это, конечно, очень важно. И вообще питаться нужно, было бы на что... А вообще-то, думается, что было бы куда важнее Минздраву заняться восстановлением и строительством больниц и поликлиник, разорённых в результате «оптимизации». А также подумать, как сделать медицину действительно доступной и бесплатной... Но это ведь труднее, чем маркировать продукты!

Закон о хороших новостях

Единогласным решением сената Румынии принят законопроект, согласно которому «хорошие» и «плохие» новости должны занимать равное эфирное время в новостных программах телекомпаний страны.

Цель данного закона – улучшить общий климат в стране и дать общественности шанс на сбалансированное восприятие повседневной жизни на психическом и эмоциональном уровнях. Принимать решение о том, что считать хорошими новостями, а что негативными, будет поручено национальному совету по делам теле- и радиовещания Румынии.

Авторами идеи данного закона являются сенаторы от Национально-либеральной партии и ультраправой партии «Великая Румыния» (ПВР), которые считают, что негативные новости оказывают необратимое воздействие на здоровье и жизнь людей. После принятия Сенатом новый закон отправлен на рассмотрение президенту Румынии.

МГ: Замечательный закон! Не пора ли и нам нечто подобное внести в Думу? А то от большинства российских новостей не просто портится настроение, но и сильно падает доверие к власти. Хорошо ли это в преддверии выборов?

Замуж за...

Свадебные церемонии провёл местный эколог.

В столице Перу Лиме несколько женщин собрались в парке, чтобы выйти замуж за деревья. Невесты поклялись ухаживать за своими «зелёными женихами» до тех пор, пока смерть не разлучит их. Затем девушки обняли своих избранников, некоторые даже поцеловали их. После торжественной церемонии молодожёнов осыпали листьями.

Правда, стоит добавить, что эта необычная церемония была символической. Её организовал местный активист, лидер экологической организации «Зелёные сердца». Он же исполнил роль священника. Таким образом мужчина рассчитывает привлечь внимание к вырубке деревьев. В дальнейшем энтузиаст планирует провести такие же «свадьбы» и в других странах мира, передаёт сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что это не первый случай необычных свадеб в мире. Так, одна американка, разочаровавшись в мужчинах, решила выйти замуж за саму себя. Ещё одна оригинальная жительница Америки вышла замуж за булыжник, устав от одиночества. Третья выбрала себе не избранника, а избранницу – железнодорожную станцию Санта-Фе.

МГ: Интересный тренд: выйти замуж за кого и за что угодно, только не за двуного представителя сильного пола. Мужики, не пора ли задуматься, куда мы скоро придём?!

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